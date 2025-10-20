Bảo Thanh chia sẻ bộ ảnh 4 thế hệ phụ nữ trong gia đình nhân 20/10

Bảo Thanh cho biết cô trân quý những cơ hội được ở bên bà ngoại 90 tuổi, người mẹ ngoài lục tuần và cô con gái bé nhỏ. "Đây không phải một bộ ảnh bình thường mà là kỷ niệm quý giá đi theo mình suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời”. Ấp ủ ý tưởng vốn đã lâu nhưng công việc bộn bề đã cuốn đi dự định, đến một ngày được ngơi nghỉ chút ít cô nghĩ ngay đến việc mời bà ngoại và mẹ lên Hà Nội để chụp một bộ ảnh chung bởi "nếu mình cứ bận mãi thì đến bao giờ... phải là lúc này, ngay bây giờ", nữ diễn viên chia sẻ.

Bộ ảnh đánh dấu mốc thời gian bà ngoại cô đã 90 tuổi, cô cho hay “sẽ khó có những khoảnh khắc, nụ cười, biểu cảm đẹp như bây giờ, nên hiện tại là những thước phim vô cùng ý nghĩa với các thành viên trong gia đình vì có đầy đủ 4 thế hệ”.

Khi ngắm nhìn bà ngoại mình trang điểm, làm tóc và khoác lên bộ áo dài lụa dáng ngũ thân truyền thống, cô ngạc nhiên và ngập tràn hạnh phúc, bà ngoại cô cũng liên tục thể hiện “phấn khởi lắm” trong suốt buổi chụp hình khi được con, cháu, chắt động viên, khen tặng.

Có những kỷ niệm đến và đi, nhưng có những kỷ niệm sẽ đi theo ta suốt cuộc đời. Những khoảnh khắc mà mỗi khi nhớ lại, có thể thấy tim ấm lại và ánh mắt thì rưng rưng. Và với Bảo Thanh, bộ ảnh này chính là một trong những kỷ niệm như thế. 90 năm tuổi đời của bà ngoại - một con số không chỉ đại diện cho tuổi tác, mà còn là cả một hành trình sống đầy ý nghĩa. Chính vì thế, mỗi khoảnh khắc ở bên bà đều trở nên vô cùng quý giá.

Đích đến đôi khi không phải là những bức ảnh thành phẩm cuối cùng, mà chính là từ lúc lên ý tưởng, chuẩn bị đầy háo hức. 4 thế hệ tíu tít chọn áo, tư vấn kiểu tóc, trang điểm cho nhau rồi dặn dò đầy sự quan tâm và yêu thương, có lẽ đó chính là giá trị kết nối thế hệ của những bức ảnh tạo ra.

Cô Nguyễn Thị Thao - nghệ sĩ chèo - mẹ diễn viên Bảo Thanh cũng chia sẻ sự xúc động của mình, những dịp sum họp như vậy mang đến cho cô cảm giác ấm áp và tự hào về 4 thế hệ gia đình mình, những bức hình sẽ lưu giữ mãi như kỉ niệm không thể quên.

Với Bảo Thanh, điều quan trọng nhất của một bộ ảnh gia đình là lựa chọn khoảnh khắc bấm máy, vì khác với công việc diễn viên cô đã quen thuộc thì các thành viên đều cần phải thoải mái và bắt được những khoảnh khắc tự nhiên, chân thật mới là khó và quý.

Xem lại những khuôn hình đã được lưu giữ, các thành viên đều không khỏi phấn khích và hồ hởi để rồi thấy mẹ mình giống bà ngoại quá, còn mình lại giống mẹ, con gái mình có những nét phảng phất cả cụ và bà để rồi thấy những nét đẹp được kế thừa hiện lên thật rõ ràng.

4 thế hệ lựa chọn những tà áo dài lụa mềm mại, duyên dáng để hóa thân thành những người phụ nữ nền nã, hay hóa thân vào bộ tranh tứ bình tố nữ dân gian Hàng Trống, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Chị Bảo Ngọc, người thực hiện bộ ảnh này chia sẻ, đây là bộ hình nằm trong dự án lớn chị đã và đang thực hiện về chủ đề bảo tồn những di sản gia đình. Những bức hình không chỉ để lưu lại dấu mốc mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối, sự kế thừa và hơn hết là sự kết nối giữa các thành viên và thế hệ. Những trải nghiệm chụp ảnh các thế hệ trong gia đình mang lại sự gắn kết, hiểu nhau nhiều hơn, đó cũng là dịp những câu chuyện ấu thơ, chuyện ngày xưa được ôn lại một cách gần gũi, xúc động nhất.

(Ảnh trong bài: Luk BaoNgoc Photography)



