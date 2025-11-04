Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, ảnh hưởng tới miền Trung từ đêm 6-11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 134 -149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/giờ theo hướng Tây.



Hướng di chuyển của bão Kalmaegi lúc 1 giờ ngày 4-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 1 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.

Bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 - 13,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Sau đó, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Dự báo đến 1 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17.

Bão di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 -15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa).

Bão Kalmaegi dự báo ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ đêm 6-11

Trên biển, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Các chuyên gia nhận định bão có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão; có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm ngày 6-11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15. Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão.

Cùng với đó, bão gây mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6-11 đến ngày 9-11 khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.