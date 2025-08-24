Bão Kajiki mạnh lên, Trung Quốc đóng cửa thành phố du lịch Tam Á

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết vào lúc 9h ngày 24/8 (giờ địa phương), tâm bão Kajiki cách thành phố Tam Á, Trung Quốc khoảng 200km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 38 m/s gần tâm bão.

Bão Kajiki có khả năng mạnh lên khi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và tốc độ gió cực đại lên tới 48 m/s.

Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp với bão, lũ khi bão Kajiki tiến gần. (Ảnh: Xinhua)

Theo dự báo, cơn bão có thể đổ bộ vào bờ biển phía Nam thuộc đảo Hải Nam từ chiều 24/8 đến tối cùng ngày hoặc quét qua hòn đảo này trước khi hướng sang Việt Nam . Trung tâm Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn và gió mạnh ở Hải Nam và tỉnh Quảng Đông cũng như khu vực Quảng Tây lân cận, trong đó một số khu vực ở Hải Nam lượng mưa lên tới 400mm.

Sáng 24/8, cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo màu của Trung Quốc đã được phát đi và nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức nghiêm trọng nhất.

Chính quyền địa phương nhấn mạnh cần phải cảnh giác cao độ để đảm bảo không có trường hợp tử vong và thương tích ở mức tối thiểu. Nhiều trường học, trung tâm mua sắm, nhà hàng và siêu thị cũng đã đóng cửa từ hôm nay.

Tam Á là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, thu hút 34 triệu lượt khách du lịch vào năm 2024.

Kể từ tháng 7 đến nay, Trung Quốc liên tục hứng mưa lớn kỷ lục, lũ lụt và hạn hán - hiện tượng được giới khí tượng cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu gây ra rủi ro đáng kể cho tính mạng con người và nền kinh tế.