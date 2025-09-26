Bảo hiểm chuyến đi - giải pháp công nghệ gia tăng bảo vệ người dùng

Đặc biệt, sự tích hợp giữa các giải pháp tài chính số và bảo hiểm số mang lại sự tiện lợi, góp phần hình thành những trải nghiệm dịch vụ liền mạch và chủ động cho người dân trong mọi nhu cầu thường nhật.

Giải pháp bảo hiểm phát triển từ nhu cầu thực tế

Cùng với sự gia tăng nhu cầu di chuyển và du lịch của người dân, mong muốn bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình khi di chuyển ngày càng rõ rệt. Nếu trước đây, bảo hiểm thường đi kèm hợp đồng năm, thủ tục giấy tờ phức tạp, thì nay thông qua việc liên kết của các đơn vị bảo hiểm với các ứng dụng gọi xe và doanh nghiệp Fintech đã xây dựng thành công các gói bảo hiểm chuyến đi gắn liền với nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh cụ thể.

Hạ tầng giao thông số mở ra cơ hội phát triển bảo hiểm chuyến đi cho người dân (Ảnh: VNExpress)

Theo dự báo trước đó của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm số tại Việt Nam đang tăng trưởng hai con số mỗi năm, với quy mô dự báo đạt khoảng 12,4 tỷ USD vào năm 2025. Chính phủ cũng xác định đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, nhằm mang lại lợi ích trực tiếp và thiết thực cho người dân. Đặc biệt, từ ngày 01/10/2025, khi tất cả phương tiện phải chuyển sang tài khoản giao thông định danh và thanh toán không dùng tiền mặt, bảo hiểm theo chuyến đi sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng, đồng bộ cùng lộ trình số hóa giao thông.

Phát triển loại hình bảo hiểm gắn liền với hành trình di chuyển

Thị trường bảo hiểm truyền thống vốn quen thuộc với hình thức mua hợp đồng theo năm, sử dụng giấy tờ vật lý và mất nhiều thời gian đăng ký gói. Trong khi đó, bảo hiểm chuyến đi được triển khai song song với hành trình di chuyển thực tế, gia tăng lớp bảo vệ mà không phát sinh thêm thủ tục rườm rà.

Hiện nay, khách hàng khi sử dụng app gọi xe công nghệ như Grab, Be hay Xanh SM đã có trải nghiệm sử dụng bảo hiểm chuyến đi. Theo đó chỉ với mức chi phí vài nghìn đồng, hành khách đã được bảo vệ trong suốt hành trình. Trên các tuyến đường dài và vận chuyển hàng không, đơn vị vận tải như Vexere kết hợp cùng Saladin để đưa bảo hiểm vào vé xe khách, Vietnam Airlines triển khai gói TripCARE dành cho hành khách khi mua vé máy bay.

Điểm chung của các sản phẩm bảo hiểm chuyến đi là khách hàng không cần liên hệ với đại lý bảo hiểm để mua sản phẩm bởi bảo hiểm tự động xuất hiện đúng lúc có nhu cầu. Theo đó, chỉ cần bỏ ra mức chi phí nhỏ nhưng người dùng được bảo vệ toàn diện: mức phí dao động từ 1.000 đồng cho xe công nghệ, 20.000 đồng cho xe khách, đến vài chục nghìn đồng cho hành trình bay, trong khi quyền lợi chi trả lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Đây là lý do bảo hiểm chuyến đi dễ dàng được chấp nhận: chỉ thêm một khoản nhỏ vào chi phí nhưng đổi lại là sự an tâm trên hành trình.

Nhìn tổng thể, sự đa dạng mô hình từ xe công nghệ, đường dài, hàng không tới logistics cho thấy tiềm năng phát triển của bảo hiểm chuyến đi bởi tính hiệu quả và thiết thực mà sản phẩm mang lại.

Mua bảo hiểm chuyến đi trên ePass: Trải nghiệm liền mạch chuẩn “chất” Viettel Money

Trong bức tranh chung đó, Viettel Money đã mở ra một hướng đi mới khi tích hợp bảo hiểm chuyến đi ngay tại điểm chạm hạ tầng giao thông - trạm thu phí không dừng ePass. Đây là lần đầu tiên trên thị trường, hợp đồng bảo hiểm được khởi tạo hoàn toàn tự động chỉ trong tích tắc, đồng bộ với thao tác xe qua trạm.

Chỉ với một thao tác đăng ký dịch vụ “bảo hiểm tự động” trong mục “Xe qua trạm ePass” trên ứng dụng Viettel Money, mỗi lần xe đi qua trạm BOT bằng hình thức thu phí không dừng, hệ thống sẽ tự động phát hành hợp đồng bảo hiểm.

Điểm khác biệt nằm ở sự tiện lợi và minh bạch. Khách hàng chỉ cần bật chế độ bảo vệ một lần, hệ thống sẽ tự động phát hành hợp đồng mỗi khi xe qua trạm, thay vì phải xác nhận mua từng chuyến như các mô hình khác. Để tránh lo ngại phát sinh chi phí không mong muốn, Viettel Money thiết kế nguyên tắc chỉ phát sinh tối đa một hợp đồng trong vòng 24 giờ, kể cả khi xe đi qua nhiều trạm.

Quyền lợi bảo hiểm cũng ở mức cạnh tranh: chi trả rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn giao thông, tối đa 200 triệu đồng mỗi người và 1 tỷ đồng cho mỗi xe, chỉ với mức phí 3.000 đồng/lượt. Khách hàng hoàn toàn có thể chủ động bật hoặc tắt dịch vụ bất kỳ lúc nào, phù hợp với thói quen di chuyển không thường xuyên của nhiều chủ phương tiện.

Đặc biệt, từ ngày 04/08 đến 30/11/2025, Viettel Money triển khai chương trình ưu đãi tặng miễn phí hợp đồng đầu tiên khi người dùng bật chế độ bảo vệ tự động, giúp xóa bỏ rào cản tâm lý khi trải nghiệm sản phẩm mới.

Trong bối cảnh Nghị định 119/2024/NĐ-CP sắp có hiệu lực, giải pháp này không chỉ là tiện ích gia tăng cho người dùng ePass, mà còn là minh chứng cho khả năng tích hợp liền mạch giữa tài chính số và bảo hiểm số ngay trong hạ tầng giao thông quốc gia.

Bảo hiểm chuyến đi đang trở thành xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, cùng bước đi tiên phong của Viettel Money tại ePass, khẳng định rằng bảo hiểm ngày nay không chỉ là tấm khiên phòng ngừa rủi ro mà còn là một phần trong trải nghiệm số liền mạch, minh bạch và an toàn cho người dân Việt Nam.