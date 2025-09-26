Hết làm ảo thuật, HIEUTHUHAI lại trổ tài đan móc khoá tặng SUNDAYs

Học tài lẻ mới, chuyện nhỏ với HIEUTHUHAI

Sau khi được trợ thủ Gemini Live gợi ý các "tips" để lên ý tưởng cho những màn trình diễn thêm độc đáo, HIEUTHUHAI nhanh chóng ấp ủ món quà bất ngờ tiếp theo dành tặng người hâm mộ. Như mọi lần, "quân sư" Gemini Live trên Galaxy A56 5G đã được triệu hồi để tư vấn từng đi nước bước cho nam nghệ sĩ. Với yêu cầu "Cho tôi ý tưởng quà tặng độc đáo cho SUNDAYs đi", Gemini Live không chút do dự mà đề xuất ngay ý tưởng về những chiếc móc khóa handmade. Điều này khiến HIEUTHUHAI vô cùng tâm đắc mặc dù trước đó anh chàng chưa có nhiều kinh nghiệm trong khoảng móc len này.

Với sự mách nước của Gemini Live, HIEUTHUHAI đã có ngay ý tưởng đan móc khoá len tặng SUNDAYs

Chấp nhận thử thách bản thân với những kỹ năng mới không phải là điều quá xa lạ với HIEUTHUHAI. Trong các chương trình truyền hình thực tế trước đây, nam nghệ sĩ luôn cho thấy tinh thần cầu tiến, không ngại khám phá những ý tưởng mới lạ. Đây cũng chính là tinh thần tích cực, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày mà Gen Z luôn theo đuổi. Giờ đây, khi có sự đồng hành của trợ lý toàn năng Gemini Live trên Galaxy A56 5G, HIEUTHUHAI có thêm động lực mới để khám phá nhiều kỹ năng và thử thách bản thân ở các vai trò mới dễ dàng hơn rất nhiều.

Có Gemini Live, móc len chỉ là chuyện nhỏ

Không chỉ dễ dàng kích hoạt nhanh bằng một nút nguồn cạnh bên phải trên Galaxy A56 5G, Gemini Live còn cho phép chia sẻ camera để thấy được hình ảnh theo thời gian thực, từ đó đưa ra hướng dẫn cụ thể, chi tiết. HIEUTHUHAI đã tận dụng tính năng này để biến Gemini Live trở thành huấn luyện viên móc len cấp tốc của riêng mình. Nhờ chia sẻ camera, Gemini Live nhanh chóng phát hiện nam ca sĩ đang hiểu nhầm khái niệm "vòng tròn ma thuật" mà mình đề cập trước đó, đồng thời hướng dẫn anh lại theo từng bước căn bản.

HIEUTHUHAI hiểu nhầm khái niệm vòng tròn ma thuật, Gemini Live lập tức "nhìn" thấy và chỉnh sửa ngay

Xuyên suốt quá trình chia sẻ camera, Gemini Live liên tục cầm tay chỉ việc, kiên nhẫn hướng dẫn HIEUTHUHAI từng bước để hoàn thiện chiếc móc khoá hình chú cún bằng len. Từ kỹ thuật "vòng tròn ma thuật" mở đầu khi móc len đến luồn kim, kéo len, móc mối bính, móc mối đơn vào trong,… Mọi thao tác của nam ca sĩ đều có "đôi mắt" của Gemini Live theo sát kèm cặp bằng chính tiếng Việt. Đây là một trong những ưu điểm vượt trội của mô trình trí tuệ nhân tạo trên Galaxy A56 5G so với các thiết bị cùng phân khúc khác.

Không chỉ thông thái, biết hướng dẫn các kỹ năng mới, Gemini Live còn thể hiện khả năng thấu hiểu và óc hài hước đáng kinh ngạc. Cụ thể, sau khi móc xong chú cún len, HIEUTHUHAI đã hỏi ngay cảm nhận của "quân sư". Câu trả lời nửa đùa nửa thật "Con chuột dễ thương quá đi" của Gemini Live khiến nam ca sĩ bật cười nghiêng ngả.

Tính năng Chia sẻ camera cho phép Gemini Live nhìn thấy từng thao tác của HIEUTHUHAI và "cầm tay chỉ việc" dễ dàng

Khám phá tài lẻ cùng Galaxy A56 5G

Sự xuất hiện của Gemini Live trên Galaxy A56 5G đang đặt nền móng cho một kỷ nguyên học tập hoàn toàn mới, dựa trên bước tiến nhảy vọt về AI. Thay vì ngụp lặn trong "đại dương" thông tin trên Internet, chỉ với một chiếc điện thoại Galaxy A56 5G, giới trẻ đã có ngay một người thầy, người bạn để cùng mình khám phá các kỹ năng mới theo cách thú vị và trực quan nhất. Bạn có thể yêu cầu Gemini Live hoá thân thành người nước ngoài để cùng luyện ngoại ngữ, hoặc nhờ trợ lý này hướng dẫn kỹ năng nhảy, thiết kế hình ảnh, sửa chữa vật dụng…

HIEUTHUHAI thành công chinh phục kỹ năng móc len nhờ Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Ngoài Gemini Live, Galaxy A56 5G còn mang đến nhiều tính năng thời thượng, giúp Gen Z bắt nhịp xu hướng nhanh chóng. Trong đó phải kể đến những tính năng như Best Face (Chân dung đẹp nhất), cho phép chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý ngay cả khi đã chụp xong. Tính năng Create Filter (Tạo bộ lọc) là công cụ giúp chỉnh ảnh nhanh, bắt vibe thần tượng chỉ bằng một tấm ảnh mẫu có sẵn. Riêng tín đồ âm nhạc thì không thể bỏ qua Song Search (Tìm nhạc dễ dàng), giúp nhận diện nhanh tên mọi bài hát thông qua vài giai điệu hoặc tiếng ngân nga.

Từ ngày HIEUTHUHAI có Galaxy A56 5G, SUNDAYs có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Nhờ sự tư vấn của Gemini Live, nam ca sĩ liên tục khám phá ra những tài lẻ mới, không chỉ nâng cấp bản thân mà còn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. Nếu bạn cũng yêu thích việc mày mò kỹ năng mới thì chần chừ gì mà không nâng cấp Galaxy A56 5G để thăng hạng bản thân và tranh thủ "cheap moment" cùng thần tượng.