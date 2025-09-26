Bùng nổ tinh thần đổi mới sáng tạo tại triển lãm VIIE 2025 ngày thứ hai: vô vàn hoạt động cho mọi lứa tuổi, từ thi đấu robot cho tới lái thử xe

Ngày thứ hai trong chuỗi hoạt động mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 sẽ tiếp tục bùng nổ tại với loạt sự kiện đáng chú ý, dành cho mọi lứa tuổi - từ học sinh ưu tú tham gia giải đấu robot cho tới những diễn đàn, hội thảo cấp cao dành cho lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Innovate Viet Nam 2025, nơi hội tụ tinh hoa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất năm. Dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ, ngày hội mang đến nhiều hoạt động bên lề sôi động, kết nối các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Không khí tràn đầy khát vọng đổi mới, khẳng định cam kết mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai chương trình diễn ra xuyên suốt ngày thứ hai của sự kiện

Trong khuôn khổ Triển lãm, hai sự kiện đặc sắc diễn ra xuyên suốt ba ngày từ 01/10 đến 03/10/2025 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ cho khách tham quan và cộng đồng yêu công nghệ.

Trước hết, Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Viet Nam International Innovation Expo - VIIE 2025) mang chủ đề “Công nghệ chiến lược - Định hình tương lai Việt Nam” là điểm hẹn của tinh hoa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với mục tiêu trưng bày sản phẩm công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển lãm thể hiện rõ chủ đề và ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng, quy tụ khoảng 200 gian hàng từ các doanh nghiệp tích cực trong đổi mới công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ quốc tế tiêu biểu.

Không chỉ vậy, gian hàng của một số quốc gia, các tổ chức khoa học công nghệ, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các đơn vị đào tạo STEM cùng hội tụ, tạo nên một không gian kết nối và chia sẻ đậm chất tương lai.

Song song với đó, Ngày hội trải nghiệm xe Viet Nam Mobility Festival 2025 mang đến một hành trình khám phá độc đáo, được thiết kế dựa trên tâm lý mua xe thực tế của khách hàng. Trong suốt ba ngày, khách tham quan sẽ bước vào hệ sinh thái trải nghiệm khép kín, từ khám phá các mẫu xe tại khu vực triển lãm, lái thử, nhận tư vấn về gói tài chính, thông tin bảo hiểm cho đến những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Đây là nơi hội tụ đông đảo khách quan tâm tới xe và công nghệ xe, mở ra không gian giao lưu và trải nghiệm trọn vẹn.

Hai sự kiện cùng diễn ra, cùng lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Vietnam International Innovation Expo 2025 trong bức tranh công nghệ và chuyển đổi tương lai. Bên cạnh đó, song hành với hai sự kiện chính là hàng loạt hoạt động bên lề dành cho mọi lứa tuổi, từ học sinh/sinh viên cho tới các chuyên gia đầu ngành.

Kick off: Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 (diễn ra từ 8h-17h)

Giải đấu là sự kiện giáo dục - công nghệ mang tầm vóc quốc gia, đóng vai trò như một nền tảng vững chắc giúp học sinh Việt Nam tiếp cận và làm chủ tri thức trong các lĩnh vực STEM thông qua hoạt động thiết kế, chế tạo, điều khiển và lập trình robot.

Không đơn thuần là một cuộc thi, giải đấu mang tính chất của một hành trình khám phá, nơi học sinh được phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác. Trong suốt mùa giải, các em được đặt vào những tình huống thực tế mô phỏng môi trường kỹ thuật chuyên nghiệp, từ đó hình thành bản lĩnh, sáng tạo và phẩm chất của một công dân toàn cầu trong thời đại số.

Trong khuôn khổ mùa giải, sự kiện Kick Off sẽ diễn ra vào ngày 02/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Hòa Lạc, mở ra một sân chơi Scrimmage thử sức sôi động và giàu trải nghiệm. Đây là cơ hội để các đội thi làm quen với thử thách của mùa giải 2026, rèn luyện chiến lược và tối ưu robot, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường chinh phục Giải Vô địch Quốc gia.

Các thí sinh được trực tiếp tranh tài ở hai hạng mục VEX IQ và VEX V5, đồng thời kết nối, giao lưu và truyền cảm hứng cùng cộng đồng Robotics trên toàn quốc. Kick Off chính là bước khởi đầu mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho những bứt phá ngoạn mục trên đấu trường công nghệ cao.

Hội thảo Giáo dục STEM Quốc gia 2025 (diễn ra từ 8h-12h)

Với chủ đề “Giáo dục STEM – nền tảng của Đổi mới sáng tạo”, hội thảo là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA) đồng tổ chức, phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO, cùng nhiều trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới giáo viên STEM toàn quốc.

Hội thảo dự kiến quy tụ đại diện Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, chuyên gia giáo dục và khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục, cùng các giáo viên và học sinh tiêu biểu trên toàn quốc, tạo nên diễn đàn quy mô và đa dạng.

Điểm nổi bật của hội thảo nằm ở việc khẳng định vai trò chiến lược của giáo dục STEM trong việc hình thành tư duy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối đa ngành giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM. Đặc biệt, sự kiện sẽ ra mắt Kỷ yếu Giáo dục STEM Quốc gia, ấn phẩm học thuật tập hợp các mô hình, bài viết và nghiên cứu thực tiễn tiêu biểu về giáo dục STEM tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, STEM Lab sẽ mang đến không gian trưng bày các sản phẩm và dự án STEM nổi bật từ trường học và cộng đồng giáo viên trên toàn quốc, thể hiện sinh động thành quả và sáng kiến của giáo dục STEM. Hội thảo còn mở ra cơ hội kết nối giáo dục STEM với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp, tạo nền tảng cho những hợp tác chiến lược trong tương lai.

Đây sẽ là dịp để lan tỏa cảm hứng, củng cố tri thức và truyền động lực cho thế hệ trẻ – lực lượng tiên phong dẫn dắt đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn Thị trường Tài sản số (diễn ra từ 8h30-12h00)

Diễn đàn hứa hẹn sẽ là điểm gặp mặt sôi động của giới công nghệ, tài chính với ban lãnh đạo các cấp. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu cập nhật và trao đổi về bức tranh pháp lý toàn diện trong và ngoài nước, đồng thời làm rõ vai trò của blockchain và tài sản số trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Đây còn là không gian kết nối chiến lược giữa Chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng công nghệ, hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững và có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Diễn đàn dự kiến quy tụ Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng nhiều bộ ngành và cơ quan nhà nước liên quan. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các tổ chức tài chính - ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm; những tên tuổi tiên phong trong lĩnh vực blockchain, fintech, pháp chế và công nghệ số; hiệp hội ngành nghề, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng báo chí, truyền hình và cộng đồng công nghệ - tài chính Web3 trong và ngoài nước.

Không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, diễn đàn còn mang đến cơ hội hiếm có để các bên bắt tay kiến tạo tương lai cho thị trường tài sản số, mở ra những bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế số Việt Nam.

Diễn đàn Công nghiệp Công nghệ cao Việt Nam - Đức (diễn ra từ 8h30-12h)

Diễn đàn hứa hẹn sẽ là điểm hẹn lớn của cộng đồng đổi mới sáng tạo, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành cùng các tổ chức, cá nhân được vinh danh và đông đảo đơn vị quan tâm. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm từ các tập đoàn công nghệ Đức, đồng thời hỗ trợ xây dựng chính sách và cơ chế phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Diễn đàn đặc biệt tạo nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Không chỉ là nơi gặp gỡ, đây còn là dịp để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và quảng bá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo NIC Hòa Lạc ra quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với tầm nhìn chiến lược và nội dung sâu sắc, Diễn đàn Công nghiệp Công nghệ cao Việt Nam - Đức 2025 mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng hợp tác và đổi mới, hứa hẹn tạo nên dấu ấn nổi bật trong hành trình đưa công nghệ cao Việt Nam vươn xa thế giới.

Diễn đàn Thúc đẩy đổi mới sáng tạo (diễn ra từ 13h30-16h30)

Diễn đàn Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam” lại là một sự kiện trọng điểm khác, quy tụ đông đảo lãnh đạo các Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Ngoại giao cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế như World Bank, NVIDIA, Qualcomm, Meta, Hermle, Dassault Systemes, Leonardo, Marvell, Viettel, VNPT, Tektronix, Keysight, CMC, FPT.

Tham dự còn có các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước cùng các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông.

Diễn đàn đặt mục tiêu thảo luận về cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự kiện cũng tạo không gian trao đổi về cơ chế, chính sách và sự sẵn sàng của hạ tầng trong nước để các tập đoàn, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế cùng tham gia phát triển hệ sinh thái công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, diễn đàn nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ chiến lược, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác và bứt phá cho cộng đồng công nghệ trong giai đoạn mới.

Hội thảo về xây dựng bộ dữ liệu mở cho tiếng Việt (diễn ra từ 15h30-17h)

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng số. Vì thế, hội thảo “Xây dựng bộ dữ liệu mở cho tiếng Việt phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo” hứa hẹn trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình thúc đẩy AI tại Việt Nam. Chương trình hướng đến mục tiêu công bố bộ dữ liệu mở tiếng Việt, đồng thời cập nhật thông tin về Dự án “Xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mở nguồn mở phục vụ nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI” (Dự án VIGen).

Đây cũng là dịp kêu gọi sự đồng hành của các đối tác để cùng mở rộng tiềm năng, đưa ngành trí tuệ nhân tạo trong nước bứt phá mạnh mẽ.

Hội thảo quy tụ đông đảo đại diện từ Trung tâm, Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam (AIV), Tập đoàn Viettel, Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng các Bộ, ngành, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí.

Điểm đặc biệt của sự kiện chính là việc công bố dữ liệu mở tiếng Việt - nền tảng thiết yếu để cộng đồng nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI chất lượng cao. Cùng với đó, thông tin mới nhất về Dự án VIGen sẽ mở ra cơ hội hợp tác rộng khắp, tạo tiền đề cho nhiều bước tiến đột phá. Đây là thời khắc để các tổ chức, doanh nghiệp và giới nghiên cứu chung tay định hình tương lai trí tuệ nhân tạo mang bản sắc Việt.

Lễ vinh danh những cái tên xuất chúng trong giải đấu (diễn ra từ 15h-16h30)

Sau những màn tranh tài gay cấn, sẽ là lễ vinh danh để trao vinh quang cho những tài năng thắng cuộc. Lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao trong Giải đấu STEM, Robotics quốc tế sẽ diễn ra với không khí trang trọng và đầy hứng khởi. Sự kiện hướng đến mục tiêu tôn vinh và khích lệ các thầy cô giáo, học sinh và các cơ quan liên quan đã tham gia, đóng góp và đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu STEM, robot trong nước và quốc tế.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành khoa học và công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng giáo dục.

Tham dự lễ vinh danh sẽ có sự hiện diện của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan, cùng các tổ chức và cá nhân được tôn vinh, cùng đông đảo khách mời quan tâm. Chương trình không chỉ là dịp ghi nhận nỗ lực của các đội thi mà còn lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của giáo dục STEM và robotics, tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê khoa học, công nghệ. Đây chính là bước đi ý nghĩa trong hành trình xây dựng nguồn lực trí tuệ, sẵn sàng đóng góp cho tương lai đổi mới sáng tạo của đất nước.

***

Triển lãm quy tụ những cái tên hàng đầu trong giới công nghệ, đồng thời phô diễn sức mạnh đổi mới có thể tiếp lửa sáng tạo cho các doanh nghiệp, các startup trong và ngoài nước, khuyến khích họ tự lực vươn mình cũng như tìm về Việt Nam như một “điểm hẹn công nghệ cao”. Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa mang tới khát vọng đổi mới, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.