Báo Hàn đưa tin độc quyền BLACKPINK rời YG, đã ký hợp đồng cùng công ty với đàn anh Taeyang?

Ngày 16/4 vừa qua, BLACKPINK chiếm lĩnh truyền thông toàn cầu với sân khấu choáng ngợp tại Coachella tuần 1. Trước khi đến với sân khấu thứ 2 của Coachella 2023, nhóm nhạc nữ nhà YG gây xôn xao bởi thông tin không tái ký với YG, cùng nhau đầu quân về công ty mới. Bước sang năm thứ 7 sự nghiệp, BLACKPINK vẫn đang miệt mài chạy show với hàng loạt đêm concert trong chuỗi Born Pink sắp diễn ra.

Sau Coachella, dân tình càng quan tâm khả năng tái ký của BLACKPINK với YG

Cụ thể, sáng 18/4, truyền thông Hàn lần nữa xôn xao khi tờ The Korea Herald đưa tin độc quyền khẳng định BLACKPINK sẽ rời YG, về The Black Label. Đây là hãng thu liên kết với YG do Teddy Park đứng đầu, hiện đang quản lý Taeyang (BIGBANG), Somi và mới đây nhất là diễn viên Park Bogum. Các sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK chủ yếu được sản xuất bởi đội ngũ The Black Label, bản thân 4 thành viên đều có mối quan hệ cực gắn kết với Teddy. Các cuộc thảo luận về hợp đồng được tiết lộ là đã hoàn thành vào đầu năm nay.

BLACKPINK cực kì thân thiết với Teddy

Thông tin khiến fan vừa mừng vừa lo bởi tại YG, BLACKPINK chắc chắn có sự hậu thuẫn cực lớn về tài nguyên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động, hãng thu nhỏ chưa hẳn đảm bảo được điều này. Nhưng nếu rời về The Black Label, 4 cô gái sẽ thoải mái hơn trong sáng tạo và được tự định hướng hoạt động âm nhạc. Đặc biệt là với tên tuổi hiện tại, BLINK không quá lo ngại về sức hút của nhóm.

Theo cập nhật mới nhất, bài báo “BLACKPINK sang The Black Label" được chỉ ra là tin cũ từ tháng 12

Không mất quá lâu để xác nhận thông tin trên. Theo cập nhật mới nhất, bài báo "BLACKPINK sang The Black Label" được chỉ ra là tin cũ từ tháng 12. YG đã lên tiếng xác nhận "Vô căn cứ" và chưa có tin tức mới nào về việc tái ký của BLACKPINK. Dù là hãng thu liên kết, The Black Label vẫn là một công ty riêng biệt, có đường hướng không trùng lặp với YG.

YG tung thêm 4 đêm diễn lớn của BLACKPINK tại Mỹ, lịch trình kín hết tháng 8 - thời hạn hết hợp đồng

Mới đây, YG tung thêm 4 đêm diễn lớn của BLACKPINK tại Mỹ, lịch trình kín hết tháng 8 - thời hạn hết hợp đồng. BLINK cho rằng nếu thoả thuận thất bại, YG sẽ không kéo dài tour cho nhóm, tổ chức ở các sân vận động hàng đầu, chi phí khủng. Bên cạnh đó, trong bài phỏng vấn trước thềm Coachella, 4 cô gái khẳng định muốn tiếp tục lâu hơn nữa với tư cách BLACKPINK: “Tụi em nghĩ rằng cả 4 người đều có sự đồng tâm hiệp lực lớn nhất khi ở cùng nhau… Bọn em muốn tiếp tục với thứ âm nhạc mà mình đều yêu thích trong một thời gian dài nữa với tư cách là BLACKPINK.” Với bấy nhiêu “hint", fan có thêm khả năng tin tưởng BLACKPINK đã tái ký cùng công ty chủ quản.