Bão áp sát đất liền, mạnh nhất hàng chục năm ở Bắc Trung Bộ

Vào 4 giờ sáng nay 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 220km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền nước ta vào cuối chiều. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão trên biển ven bờ Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, ngay sát bờ biển, vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 14, giật 17.

Trong tối và đêm 25/8, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi qua đất liền nước ta sang khu vực Trung Lào. Đến 4h sáng 26/8, khi đang ở khu vực này, bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 11.

Với cường độ mạnh như trên, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tiếp tục nâng mức cảnh báo gió mạnh và mưa lớn trên đất liền.

Từ gần sáng ngày 25/8, trên đất liền Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Trong đó, vùng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 mở rộng ra khu vực từ Nam Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, thay vì khu vực Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh như cảnh báo trước đó.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ sáng nay có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bão đổ bộ đất liền nước ta trong chiều nay (25/8).

Về mưa, từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ xuất hiện mưa dữ dội trên 200mm trong 3 giờ có khả năng gây ngập úng sâu.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai, Nam Quảng Trị và Huế từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8 có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mưa lớn kết hợp với nước biển dâng làm tăng nguy cơ ngập úng sâu ở khu vực ven biển.

Hà Nội trong hai ngày 25-26/8 cũng có có mưa vừa, mưa to và dông, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông.

Từ ngày 25-26/8, khu vực Tp. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn ở khu vực này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện lũ trên thượng nguồn các sông chảy qua Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3, các sông ở Thanh Hóa, TP Huế ở mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế.

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông ngày 25/8 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, riêng phía nam khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.