'Bão đến là phải đi, chỉ sợ trở về chẳng còn nhà cửa'

Thấp thỏm không yên

Chiều 24/8, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai phương án sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

Theo đó, xã Thiên Cầm sẽ sơ tán 1.456 hộ dân với 4.393 nhân khẩu tại 6 tổ dân phố có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn. Trong đó, nhiều hộ được di chuyển theo hình thức “4 tại chỗ”, tức là đưa người và tài sản sang trú nhờ tại những ngôi nhà kiên cố của người thân, hàng xóm.

Người dân xã Thiên Cầm được di dời đến vị trí an toàn tránh bão.

Chính quyền địa phương ưu tiên di dời những đối tượng dễ tổn thương như người già, trẻ em, người bệnh, người neo đơn đến địa điểm tập trung. Trong buổi chiều nay, tại thôn Xuân Bắc (xã Thiên Cầm), hàng chục hộ dân được bố trí sơ tán về nhà văn hóa thôn, sau đó được đưa lên xe chuyên dụng của lực lượng công an để di chuyển đến điểm tập trung an toàn. Tại những điểm bố trí sơ tán đã được ngành chức năng chuẩn bị lương thực dự trữ nước uống và phòng sinh hoạt, vệ sinh.

Xe chuyên dụng của công an chở người dân đến địa điểm sơ tán.

Nhiều người dân thở phào khi được đưa sơ tán đến vị trí an toàn để tránh bão, song trong lòng vẫn nặng trĩu những nỗi lo khi nhà cửa, tài sản đang bị uy hiếp.

Bà Hoàng Thị Việt (75 tuổi, trú thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán khi ở một mình, con cháu ở xa, không kịp về. Vì quá gấp rút đi tránh trú bão, bà chỉ mang vài bộ quần áo và ít đồ cá nhân.

"Lo lắm, giờ lên đây rồi nghe dự báo bão lớn là nóng lòng. Năm 2017, cũng vào dịp này tôi đi tránh bão số 10, nhưng trở về thì nhà cửa chẳng còn nguyên vẹn. Lần này, tôi chỉ mong bão đi qua nhẹ nhàng để mọi người bình yên, tài sản không bị mất mát như trước nữa”, bà Việt chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Nỗi lo của bà Việt cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân ven biển Hà Tĩnh. Họ từng là nhân chứng của “cơn bão lịch sử” năm 2017, khi toàn tỉnh có hơn 93.000 ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hàng chục người thương vong, thiệt hại tài sản hơn 6.000 tỷ đồng. Riêng xã Cẩm Nhượng cũ (nay là xã Thiên Cầm) có hơn 1.500 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều căn sập hoàn toàn.

“Bão đến là phải đi, đi để an toàn tính mạng. Nhưng mỗi lần đi sơ tán, người dân chúng tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ trở về chẳng còn nhà cửa”, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1953, trú xã Thiên Cầm) cho biết.

Người dân Hà Tĩnh lo tái diễn lại cảnh nhà cửa tan hoang như đợt bão lịch sử vào năm 2017.

Nhiều gia đình khác cũng cho biết, sau đợt bão 2017, nhiều hộ dân phải mất 2 năm mới dựng lại được nhà cửa. Vì thế, họ chỉ mong bão nhẹ hơn để giảm thiểu những thiệt hại nặng nề về tài sản.

Liên quan đến phòng chống bão số 5 tại địa bàn xã Thiên Cầm, chính quyền địa phương cho biết công tác di dời đang được tiến hành khẩn trương, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, đoàn thanh niên.

Thành lập Sở Chỉ huy ứng phó với bão Kajiki

Chiều 24/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh - ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão Kajiki (bão số 5).

Sở Chỉ huy được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân cũ do ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Chỉ huy trưởng.

Các Phó Chỉ huy gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phó Chỉ huy Thường trực); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn.

Theo quyết định này, Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão số 5 chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu; bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5.

Cũng ngày 24/8, ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng các lãnh đạo sở ngành địa phương đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, bão số 5 có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta nên đòi hỏi các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Ông Lâm yêu cầu gấp rút triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão gây ra, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Gần 10.000 người sơ tán đến nơi an toàn

Đến tối 24/8, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước khi bão đổ bộ. Hà Tĩnh đã di dời gần 10.000 người dân tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… đến nơi an toàn.

Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải - cho hay: “Khi bão đổ bộ, việc xâm thực gây ngập rất nguy hiểm cho tính mạng nhân dân nên di dời là cấp thiết. Trong trường hợp nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”.

Tại phường Sông Trí, rất nhiều nhà cửa của người dân thời gian qua vì vướng quy hoạch nên không được xây dựng, cải tạo nên rất mất an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Do vậy, phường Sông Trí đã huy động lực lượng, phương tiện đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn… Ngoài ra, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cũng nhanh chóng đến tận từng hộ gia đình chằng chéo nhà cửa để bảo đảm an toàn tài sản, giúp các hộ dân yên tâm đi tránh trú bão số 5.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3.984 tàu thuyền với hơn 10.800 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn. Đến chiều 24/8, Hà Tĩnh đã sơ tán 3.972 hộ/9.772 người tại các xã ven biển và khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét. Công tác di dời tiếp tục được rà soát, kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.

Toàn tỉnh hiện có 4 trọng điểm đê xung yếu cần theo dõi sát sao gồm: đê Hội Thống (xã Đan Hải), đê Tả Nghèn (xã Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) và đê Hải Hà Thư (xã Hải Ninh). Chính quyền đã bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.