Bảo Anh: "Đám đông rất nguy hiểm, nhiều khi mình không tệ đến vậy nhưng người ta nói nhiều quá khiến mình tin"

4 năm thử sức với đa dạng thể loại âm nhạc, cuối cùng Bảo Anh cũng tìm về lại "bản ngã" mà cô cảm thấy sẽ phát huy tốt nhất thế mạnh của mình: Ballad. Sau khi kết thúc vai trò Đội trưởng tại Street Dance Việt Nam, Bảo Anh cho ra mắt ca khúc Từng Là Của Nhau như một tín hiệu mở đường cho album sẽ được phát hành trong thời gian tới. Là nghệ sĩ nữ "quen mặt" với khán giả Việt nhất trong năm 2022 khi liên tục góp mặt trong các dự án giải trí từ phim điện ảnh, show truyền hình đến âm nhạc, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với Bảo Anh, nơi cô chia sẻ về sự nghiệp và những nỗi niềm tình cảm rất riêng.



Đầu năm Bảo Anh có Bẫy Ngọt Ngào, giữa năm là Street Dance và bây giờ phát hành Từng Là Của Nhau. Nghĩa là vừa có phim vừa có show vừa có nhạc, bạn đã hoạt động rất năng nổ. Vậy bạn cảm thấy năm 2022 của mình như thế nào?

Tôi là người phụng sự cho khán giả, một năm có nhiều sản phẩm ra mắt công chúng khiến tôi thấy việc phụng sự đó hiệu quả. Thay vì nói mình là người phục vụ thì Bảo Anh gọi đó là phụng sự. Đối với tôi, khi đứng trên sân khấu cũng như những nghề nghiệp khác, cũng chỉ là một người phục vụ cho khán giả của mình, như người nhân viên hay bồi bàn họ phục vụ cho khách hàng, ai cũng có nhiệm vụ phụng sự cho một ai đó trong cuộc sống.

Quá trình lên ý tưởng, xây dựng làm nên Từng Là Của Nhau như thế nào? Tại sao lại là Táo trong ca khúc kết hợp này?

Sau khi Bảo Anh gặp LyLy lấy ca khúc Từng Là Của Nhau thì dịch. Vừa mới hết dịch thì tôi bắt đầu vào quay MV này liền. Ở thời điểm quay, đoạn mà Táo hát bây giờ là đoạn Bảo Anh tự viết, tự hát. Nhưng đến gần ngày ra mắt sản phẩm, tôi cứ suy nghĩ mãi về bài hát, chưa an tâm về nó và muốn nó hoàn hảo hơn.

Tôi liên lạc với Táo và quyết định thay đổi. Tôi và Táo trước đây chưa hề gặp nhau. Tôi chỉ nghe nhạc của Táo, sau đó tìm hiểu thêm và thấy có được sự rung cảm. Sự rung cảm của một người nghệ sĩ với một người nghệ sĩ trong âm nhạc rất khó để giải thích bằng lời. Mình cũng chẳng biết đến người đó bao nhiêu nhưng mình thấy họ phù hợp với mình. Vậy là tôi nhắn tin cho Táo, cũng bất ngờ vì trong thời gian ngắn như vậy mà bạn nhận lời và làm rất tốt chuyện mà Bảo Anh nghĩ là bạn sẽ làm tốt. Sự kết hợp này khiến tôi tin tưởng nhiều hơn vào việc phải cố gắng làm sao để sản phẩm luôn là tốt nhất, dù có là thay đổi phút chót.

Có một số ý kiến trên MXH cho rằng tạo hình của nam chính Lãnh Thanh trong MV này không được trau chuốt, chỉn chu như bình thường?

Tôi có xem Lãnh Thanh diễn trong Chị Chị Em Em và cảm thấy bạn này có nét diễn rất hay. Bạn biết diễn bằng ánh mắt, đối với tôi một người diễn viên giỏi là người thể hiện được cảm xúc qua ánh mắt chứ không chỉ bằng hành động hay lời nói. Tôi nhìn ra được cảm xúc đó, nên tôi lựa chọn Lãnh Thanh. Lúc đi quay, Lãnh Thanh có hỏi tôi rằng Thanh nên để tóc xuống hay vuốt ngược lên. Tôi là người chọn tạo hình đó, vì nếu Thanh vuốt tóc ngược lên thì sẽ nhìn ra nhân vật trong Chị Chị Em Em, rất là gắt, thành ra không diễn tả được vai nam Bảo Anh muốn. Vai nam đó phải là người nhìn rất hiền, không quá đặc biệt nhưng ánh mắt lại rất tình khi nhìn người con gái của mình.

Các cảnh tình cảm trong MV lần này đóng với Lãnh Thanh có khó không?

Thực ra thì rất khó vì tôi và Lãnh Thanh chưa từng gặp nhau ở ngoài. Lần đầu gặp là quay MV này luôn. Có rất nhiều lần quay đến cảnh tình cảm là mình né, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý lại. Vì là con gái nên sẽ ngại nhưng mình vẫn phải ý thức được đây là công việc, phải hoàn thành vai diễn của mình để khán giả thấy được tình cảm yêu thương của cặp đôi trong MV.

Sau khi sản phẩm này ra mắt Bảo Anh có theo dõi phản ứng của khán giả không?

Hồi chiều nay Bảo Anh có chụp lại một vài bình luận mà tôi đọc tôi khá là xúc động, muốn rơi nước mắt luôn. Trong dòng chảy âm nhạc bây giờ có rất nhiều nhân tố mới, tôi là người vẫn giữ cách đi cũ, cách làm cũ nhưng khán giả vẫn đón nhận. Mọi người biết tôi đang làm nhạc với tâm thế nghiêm túc, không hời hợt.

Tôi đã ra liên tục các bài nhạc dance một thời gian cũng khá lâu rồi, mất 4 năm để tìm ra mình sẽ hát dòng nhạc ballad này bằng cách nào để nó mới hơn và mang màu sắc khác với những ca khúc trước. Thời gian này đủ dài để Bảo Anh ấp ủ và cho ra mắt Từng Là Của Nhau. Khán giả có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có những người thích tôi trên sân khấu với hình ảnh hát nhạc dance, biểu diễn và nhảy còn với ballad, mọi người đã yêu thương tôi từ thời điểm mới bắt đầu. 10 năm trước khi tôi cho ra bài ballad đầu tiên, tôi đã biết mình sẽ theo dòng nhạc này vì đây là thế mạnh mà tôi làm rất tốt.

Về trào lưu TikTok, mọi người sẽ thích nhạc remix, ngay cả ballad cũng sẽ được remix và nhiều khi khiến khán giả quên luôn bản gốc. Nếu Bảo Anh có bài hát rơi vào tình trạng đó, bản remix trên TikTok hot hơn bản gốc thì bạn nghĩ thế nào?

Bản thân tôi không vận hành nổi thế giới, thành ra thế giới vận hành như thế nào thì tôi sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng tôi có quan điểm và tư duy của riêng mình, tôi tin rằng một bài hát có một giá trị, vai trò của nó. Ví như ballad sẽ mang lại cho người nghe những cảm xúc mà bản remix không mang lại được, tôi giữ quan điểm của tôi là đi hát sẽ không hát những ca khúc ballad nhưng được remix trên sân khấu. Mọi người thích nghe nhạc remix, muốn và cảm thấy thích thú với điều đó thì đó là góc nhìn, sở thích của mọi người mình không đánh giá.

Là một người từng gây tranh cãi về giọng hát live, bạn làm cách nào để cải thiện giọng hát?

Ngày xưa khi thi The Voice, tôi là thí sinh chưa có nhiều kỹ năng thanh nhạc và kinh nghiệm. Tôi có màu giọng lạ và khi nghe người ta nhận ra được, đó là lý do các HLV bấm chọn chứ không phải do tôi hát kỹ thuật tốt, từ ban đầu đã như thế. Bắt đầu khi bước ra ánh sáng, tôi bị nhận xét nhiều hơn, lúc đó tôi còn quá nhỏ, thành ra những lời nhận xét ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

Khi mọi người cứ bảo “cô này hát chán lắm, dở lắm", nói nhiều quá mình nghĩ nó thành thật luôn. Cho nên mới nói đám đông rất nguy hiểm, nhiều khi mình cũng không tệ đến vậy đâu nhưng do người ta nói nhiều quá khiến mình tin. Khi đó tôi còn bé lắm, mới có 19, 20 tuổi, lên sân khấu bắt đầu run và hát không được. Tôi nghe không được nhạc, vào không đúng nhịp và tone giọng, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi biểu diễn.

Sau đó tôi đã phải ngồi lại, bình tĩnh điều chỉnh tâm lý, đi học thêm và dần dần tôi nghiệm ra được cách hát của mình. Vì thật ra đi học chỉ là một phần, quan trọng là trải nghiệm khi mình hát, nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ chú trọng vào trải nghiệm mà quên đi việc phải trau dồi. Thanh nhạc có ngành khoa học riêng của nó, nhưng cảm nhận của người nghệ sĩ khi hát rất khó để giải thích theo lý thuyết khoa học. Theo thời gian, Bảo Anh thay đổi rất nhiều và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả khi xem mình hát live, tôi đã rất vui vì là một người nghệ sĩ bán được vé.

Bảo Anh cảm thấy thế nào khi ngày xưa được Hồ Ngọc Hà ví von là Taylor Swift Việt Nam khi hát Safe&Sound tại The Voice 2012?

Tôi nghĩ mọi người có quyền gọi mình bằng một danh xưng nào đó vì mọi người quan tâm, quý nên mới làm điều đấy. Trừ những thông tin nào tiêu cực thôi, còn lại tôi cảm thấy vui. 10 năm qua, tôi tin rằng mọi người đã yêu thương một Bảo Anh bằng chính âm nhạc và con người của cô ấy.

Sau Từng Là Của Nhau bạn sẽ tiếp tục với ballad hay thử nghiệm thêm nhiều thể loại khác?

Tôi sẽ có một album ballad. Đang trong giai đoạn hoàn thành album rồi, vì sau 4 năm mình mới hát lại ballad nên tôi muốn mang đến cho mọi người nhiều sản phẩm một tí, chứ chỉ có một bài thì cũng hơi phí. Tiếp theo sau đó sẽ là nhiều thứ tôi đang ấp ủ và tôi sẽ cố gắng làm đúng với cảm xúc, làm điều mình cảm thấy thích và mang nhiều giá trị đến cho khác giả.

Trong năm nay chúng ta đã được thấy một diễn viên Bảo Anh, một đội trưởng Bảo Anh và một ca sĩ Bảo Anh. Vậy sắp tới bạn có định hướng trở thành một nghệ sĩ đa năng hay chỉ tập trung vào vai trò ca sĩ? Nếu tiếp tục làm diễn viên, bạn muốn thử sức với dạng vai như thế nào?

Tôi thường sẽ tập trung vào âm nhạc, vì đó là điều mình rất yêu. Nhưng cuộc sống mà, có rất nhiều gia vị, nếu mình cảm thấy thoải mái và phù hợp tại sao mình không thử? Có nhiều người muốn thử cũng không được, nên tuỳ duyên thôi. Khi đóng Bẫy Ngọt Ngào, Camy là một vai diễn nói lên vấn nạn của xã hội, và mình là ví dụ điển hình để phụ nữ nhìn vào và không trở thành như thế. Nên nếu sắp tới có vai diễn có thể nói lên một vấn đề trong xã hội mà tôi có thể sử dụng diễn xuất của mình mang tới một góc nhìn khác thì tôi sẽ làm.

Bảo Anh là một cái tên khá gây bất ngờ khi công bố thông tin là Captain (đội trưởng) cho chương trình Street Dance Việt Nam, phía chương trình đã ngỏ lời đến bạn như thế nào?

Chương trình đã hai lần gửi mail mời tôi tham gia, tôi đều từ chối. Đến lần thứ ba, mọi người đã xin được gặp mặt ở ngoài để thuyết phục một lần nữa. Tôi thấy chương trình có thiện chí nên quyết định gặp. Đến đây tôi mới hiểu được format của chương trình, về tiêu chí của captain sẽ đóng vai trò gì, tôi cũng là người rất là yêu nhảy và thích xem người ta nhảy nên đã quyết định là thôi, tham gia.

Trong các Captain thì rõ ràng bạn là người gây tranh cãi nhất về khả năng vũ đạo, bạn cũng từng lên MXH và thừa nhận bản thân không nhảy chuyên nghiệp?

Phải chấp nhận sự thật rằng ngành giải trí của Việt Nam chưa phát triển như các nước khác, nên nghệ sĩ mình chưa đa năng, đa nhiệm như nghệ sĩ nước khác.

Bên cạnh đó, Street Dance cũng là 1 bộ môn khá mới với khán giả đại chúng. Ví dụ như show này bản gốc thì các ca sĩ thường là dancer từ trước, còn Việt Nam trừ Trọng Hiếu đã là dancer từ bé thì các bạn còn lại ai cũng tự phát triển. Trong một chương trình mà thí sinh toàn là những dancer “thứ dữ" của Việt Nam thì làm sao đòi hỏi captain nhảy được như các bạn, và bộ môn street dance là bộ môn rất mới. Ca sĩ Việt Nam Bảo Anh dám chắc toàn là nhảy cover hoặc biên bài, còn nhảy đường phố chỉ cần nghe qua đã thấy lạ. Tôi không có thời gian đủ dài để học, trong khi người chuyên nhảy họ đã nhảy qua mười mấy năm.

Bảo Anh có gặp khó khăn trong việc tương tác với các thành viên trong đội mà theo bạn đánh giá là khả năng vũ đạo cao hơn mình?

Tất cả thí sinh của Street Dance, kể cả những bạn bị loại từ vòng 200 đều là những vũ công đỉnh hơn đội trưởng rất nhiều. Bảo Anh không thấy khó khăn trong việc tiếp cận các bạn, tôi chỉ cảm thấy khó khăn với việc tiếp cận bộ môn này và làm thế nào để nhảy đường phố phổ biến với khán giả đại chúng hơn. Vai trò của captain chính là như thế, dùng tên tuổi của mình, cái mà mình đã có sẵn để đưa bộ môn nhảy đường phố và các bạn thí sinh đến gần với khán giả hơn. Bởi không chỉ Bảo Anh, mọi người thường chỉ hay biết đến khiêu vũ, nhảy cover Kpop chứ mọi người không biết nhiều đến những phần chuyên môn của street dance.

Mọi người vẫn đang hiểu lầm đội trưởng phải là người có, kỹ năng cao như thế nào mới dám đứng ra chỉ dẫn các thành viên toàn là vũ công chuyên nghiệp? Có vẻ như khán giả đang hiểu lầm về vai trò captain trong chương trình.

Bảo Anh cũng đã nhảy house, nhảy hiphop rồi cũng làm động tác breaking trong chương trình. Thay vì các bạn dancer làm, khán giả ít để ý thì bây giờ là đội trưởng làm, nhiều khi khán giả để ý, người ta tìm hiểu bộ môn đó.

Thường thì tôi làm gì xong rồi tôi sẽ không tiếc. Chỉ hơi buồn vì ở Việt Nam mọi người không quan tâm đến nhảy lắm. Tôi mong muốn một ngày nào đó nhảy cũng được mọi người quan tâm như hát, bộ môn dancing cũng được đón nhận như âm nhạc. Tại vì mình cũng đã tiếp cận với các bạn rồi, tôi nhìn ra được các bạn tập luyện với cường độ rất cao và phải rất đam mê. Nghề nhảy ở Việt Nam thực sự không kiếm được nhiều tiền nhưng các bạn vẫn rất nhiệt huyết, giữ được ngọn lửa đó từng ngày và phát triển lên. Tôi rất trân trọng.

Bảo Anh và Trọng Hiếu rất thân thiết trong chương trình, không biết bạn rung động trước Hiếu không?

Tôi khá là có thiện cảm với Hiếu vì bạn ấy rất dễ thương. Nhưng vì ở trong showbiz tôi đã gặp nhiều trai đẹp quá rồi nên tôi cũng rất bình thường. Chỉ rung động vì đẹp thì chắc là rung hoài hoài luôn, nhiều khi mọi người cũng rung động với mình vì mình đẹp mà.

Giới trẻ hiện nay thường hay truyền tai nhau câu nói “mây tầng nào gặp mây tầng ấy", thì Bảo Anh nghĩ sao về tiêu chuẩn này? Với bạn, như thế nào là một người phù hợp?

Đầu tiên mình phải định nghĩa được “mây tầng nào gặp mây tầng ấy” là gì. Vì với nhiều người thì định nghĩa này nó không giống nhau, có người sẽ nghĩ câu này ở khía cạnh về gia thế phải tương đồng, hay vị trí xã hội phải ngang bằng. Còn đối với quan điểm của tôi, “mây tầng nào gặp mây tầng ấy" nó là sự đồng điệu về tư duy, không liên quan gì đến vị trí xã hội, giàu nghèo hay bất kể một điều gì đó khác. Hai người cần phải có sự đồng điệu về cách suy nghĩ thì mới gặp được nhau, yêu nhau.

Nói về phản bội trong tình yêu, nếu bạn bị phản bội bạn sẽ làm gì, có yếu đuối như những gì thể hiện trong bài hát không?

Thật ra tôi không muốn nhắc nhiều về những người liên quan trong quá khứ. Tôi có những suy nghĩ rất khác với số đông, với tôi, khi người ta có quan hệ tình cảm với người khác chưa chắc là người ta đã phản bội mình. Nhưng để chia sẻ thật, nếu định nghĩa phản bội của mọi người là người chồng của mình không còn yêu mình nữa thì mối quan hệ đó không còn gì để níu kéo.



Thường sau khi chia tay, người ta sẽ rất khó làm bạn với người yêu cũ nhưng Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu lại khác, bí quyết nào để làm bạn với người yêu cũ?

Đó là mình hãy nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng hãy bao dung, lúc đó mình sẽ nhìn cuộc đời với ánh mắt nhẹ nhàng hơn. Đó là cách tôi nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống chứ không riêng gì người yêu cũ. Trong cuộc sống chúng ta sẽ bắt gặp nhiều người làm tổn thương mình nhưng không phải là người yêu. Nhưng khi nhìn bằng ánh mắt bao dung, không chấp niệm thì sẽ cư xử được với người ta bình thường.

Hiện tại chuyện tình cảm của bạn như thế nào?

Bảo Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi biết yêu bản thân.

Bảo Anh hát về tình yêu luôn rất cảm xúc và có chút gì đó day dứt đầy tiếc nuối, cảm xúc này có đến từ chính bản thân bạn không? Với bạn, như thế nào là một tình yêu trọn vẹn, có điều gì khiến bạn tiếc nuối trong tình yêu không?

Cảm xúc đến từ việc tôi yêu ai cũng yêu hết lòng. Chính vì như thế này nên tôi nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc khi hát về tình yêu. Tình yêu trọn vẹn là khi mà cả hai người đều đặt mong muốn của người kia lên trên bản thân mình. Có thể là không làm được nhưng luôn cố gắng. Và tôi không cảm thấy tiếc nuối vì tôi đã yêu hết lòng rồi. Mình chỉ tiếc nuối khi chưa yêu trọn vẹn, với tình yêu đó mình chưa làm gì hết sức có thể.

Một số sản phẩm của Bảo Anh mang thông điệp nữ quyền, ví dụ Như Lời Đồn, vậy bạn đã trải qua chuyện gì để mang tinh thần nữ quyền đó vào sản phẩm?

Tôi là phụ nữ nên tôi cố gắng đưa thông điệp tích cực như yêu bản thân, bảo vệ bản thân nhiều hơn vào các sản phẩm âm nhạc để khán giả có động lực và biết rằng có một người như Bảo Anh bên cạnh các bạn. Phụ nữ ai cũng có mặt rất yếu đuối, có nhiều người chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi, mình rất thương và cố gắng tìm ra cách truyền đạt như thế nào để họ trở nên mạnh mẽ từ bên trong.

Cảm ơn Bảo Anh về những chia sẻ này!