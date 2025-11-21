Bánh Mì Ơi gây hoang mang

Ngày 20/10, chuỗi Bánh Mì Ơi - thương hiệu bánh mì theo mô hình hiện đại từng được nhiều bạn trẻ yêu thích - bất ngờ đăng tải thông điệp như lời chia tay trên Fanpage với dòng trạng thái: "Đã đến lúc khép lại một hành trình."

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý, khiến dư luận xôn xao không rõ chuyện gì đang xảy ra.

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng nói, thông tin này khiến nhiều hội nhóm kinh doanh F&B "đứng ngồi không yên" bởi Bánh Mì Ơi vốn được đầu tư bài bản, từng là thương hiệu thuộc một "ông lớn" ngành thực phẩm. Chuỗi này do Công ty TNHH Big Belly vận hành, từng mở rộng nhanh tại nhiều thành phố lớn và được xem là mô hình "bánh mì phiên bản mới", kết hợp giữa sự quen thuộc của bánh mì Việt và phong cách F&B hiện đại.

Trên Fanpage hơn 13.000 lượt theo dõi, clip mang thông điệp "khép lại hành trình" thu hút hàng ngàn lượt xem - cao gấp nhiều lần những bài đăng thường ngày. Bên dưới phần bình luận, không ít người tỏ ra hoang mang: "Thiệt không trời?", "Nghỉ bán cả hệ thống hay mai bán tiếp?", "Hẹn sớm gặp lại Bánh Mì Ơi trong hành trình mới"... Dù vậy, trang Fanpage không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào.

Hình ảnh trong video mà Bánh Mì Ơi đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Một số dân mạng cho rằng đây có thể là động thái thông báo đóng cửa, nhưng cũng có người nghi ngờ clip chỉ là một dạng "content" để thu hút - kiểu nội dung từng xuất hiện nhiều lần trong ngành F&B.

Theo Báo Người Lao Động, khi liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Big Belly, đại diện cho biết cửa hàng chỉ nghỉ bán từ 12h trưa, và hôm sau hoạt động lại bình thường vào buổi sáng. Còn về nghi vấn "đóng cửa toàn hệ thống", đại diện chỉ trả lời ngắn gọn: "Không ạ." Ngay sau đó lập tức nói "cảm ơn" và kết thúc cuộc gọi.

Thời điểm hiện tại, khi gọi vào số hotline trên Fanpage Bánh Mì Ơi, hệ thống báo không thể kết nối.

Trên các ứng dụng giao đồ ăn, nhiều chi nhánh Bánh Mì Ơi vẫn bật trạng thái đang mở cửa và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cũng có vài chi nhánh tạm ngưng nhưng lại để lại ghi chú thời gian trở lại vào… năm 2100, càng khiến người dùng thêm phần khó hiểu.

(Ảnh chụp màn hình)

Ra đời năm 2021 với định vị "bánh mì nâng cấp cho giới trẻ", Bánh Mì Ơi theo đuổi phong cách tối giản, trẻ trung, menu gọn và tập trung vào những dòng bánh mì quen thuộc nhưng cải tiến về nguyên liệu và trình bày. Chiến lược kết hợp giữa cửa hàng và xe đẩy giúp thương hiệu nhanh chóng tiếp cận nhóm khách trẻ yêu thích trải nghiệm F&B mới nhưng vẫn giữ hương vị Việt Nam.

Hiện tại, dù bài đăng "chia tay" vẫn chưa được giải thích rõ ràng, hoạt động của thương hiệu cho thấy Bánh Mì Ơi chưa hề khép lại hành trình như những gì khiến dân mạng hoang mang ban đầu.