Wxrdie mới đây đã thả xích album đầu tay mang tên THE WXRDIES bao gồm 24 track cùng sự góp mặt của 29 nghệ sĩ khác. Điều đã khiến THE WXRDIES trở thành sản phẩm âm nhac có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới “mái vòm” rap Việt. Không tập trung vào “flexing”, Wxrdie trút bầu tâm sự về tình yêu, gia đình và sự nghiệp vào trong THE WXRDIES , nhìn lại những cột mốc đáng nhớ và hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc từ khi còn bé.

Mới đây, Wxrdie đã tung ra MV cho ca khúc Trở Về thuộc album THE WXRDIES và nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn, lọt top trending Việt Nam. Lấy chủ đề được quan tâm nhất dịp lễ Tết sắp tới - gia đình, nam rapper mở ra góc nhìn mới, 1 khía cạnh ít người thấy đươc ở anh chàng. Đúng với tên gọi, Trở Về chính là lời gợi nhắc những người con xa xứ trở về quê hương đất Việt.

MV Trở Về của Wxrdie có sự tham gia của JustaTee

Phần mở đầu mang giai điệu piano lắng đọng với phần bass nặng và chậm rãi, Wxrdie đưa người xem vào thế giới nội tâm của mình qua âm nhạc. Các hình ảnh mang tính biểu tượng như băng cassette, cuốn album ảnh… chưa kể từng thước phim được phủ lên gam màu ám vàng, MV mang chất điện ảnh retro, gợi lên sự bồi hồi, hoài niệm về những ký ức xưa cũ.

Những món đồ thấm đẫm dư vị hoài cổ, hoài niệm

Tại đâu, 2 bản thể nhí song hành với Wxrdie trên hành trình trở về, đóng vai trò như đứa trẻ bên trong con người anh. 2 bản thể này lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp, ý nghĩa về 1 thời đã qua. Trên chuyến xe bus về nhà, “đứa trẻ” Wxrdie đã sẵn sàng được đoàn tụ với người thân yêu tại ngôi nhà xưa, nơi anh chàng có thể dựa dẫm, thả mình vào vòng tay gia đình.

Đứa trẻ đại diện cho tâm hồn trẻ con bên sâu bên trong con người nam rapper

Gia đình là nơi chúng ta có thể bộc lộ tâm hồn trẻ thơ bên trong mà chúng ta đã luôn giấu kín, là đứa con đứa cháu bé bỏng của ông ba cha mẹ mà không sợ người đời phán xét. Tình cảm gia đình là thứ giúp mỗi con người tạm quên đi những áp lực đè nặng lên vai của người trưởng thành, những lo toan và bộn bề trong cuộc sống ngoài kia.

“Nhìn vào mắt bố, con đã thấy những giọt nước mắt bố giấu trong bẽ bàng. Nhìn vào mắt mẹ, con đã thấy những giấc mơ đang trôi qua thật khẽ khàng… Con chỉ muốn trả lại thanh xuân cho bố mẹ dù biết điều này chẳng dễ dàng. Và con sẽ bước tiếp dù biết phía trước nó sẽ chẳng dễ dàng. Chỉ cần bố mẹ yên lòng, bất cứ điều gì con cũng sẽ làm.” 2 từ “trưởng thành” hiện lên đầy nặng nhọc nhưng vốn dĩ đó là “cú nhảy” ai cũng phải trải qua. Wxrdie cũng như nhiều người con khác phải rời xa quê nhà, thích ứng những điều xa lạ để nỗ lực thành công.

Wxrdie nhớ lại những ký ức thời trẻ con

“Rót chén nước, thắp nén hương, thằng cu cháu mời các cụ về thăm nhà. Năm tháng trôi qua để lại những nếp nhăn trên tay của ông bà. Nhớ nồi bánh chưng mỗi dịp Tết và nhớ cái vị của cơm cà. Nhớ mấy cây phong lan ông bô hay ngắm ở sân nhà. Nhớ mấy đứa em ngoan vẫn còn ngây ngô, giờ đã đều lớn cả.”

Cái giá của sự trưởng thành là chúng ta không thể chứng kiến sự thay đổi của những người thân yêu, của những thứ quen thuộc. Công việc lẫn áp lực mưu sinh tạo ra khoảng cách, khiến chúng ta đánh mất đứa trẻ bên trong. Trở Về chính là cái ôm vỗ về, lời động viên của Wxrdie dành cho những bóng lưng xa xứ. Qua đây, nam rapper cũng tôn vinh gia trị của gia đình, của tình đoàn kết và sự đoàn tụ.

Hành trình trở về của Wxrdie khép lại với tiếng chào hỏi từ gia đình

Câu từ ý nghĩa chạm tới trái tim, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa mang sức nặng nhất định, MV dài gần 6 phút không chỉ gói gọn câu chuyện trong thế giới riêng tư của Wxrdie mà hơn thế, là đại diễn cho nỗi niềm của nhiều người. Trở Về đưa con người tới gần nhau hơn, vẽ lên bức tranh quây quần trước thềm Tết nguyên đán cận kề. Khoảng lặng trong Wxrdie đã làm nên MV đáng nhớ và ý nghĩa nhất nhì trong sự nghiệp làm nhạc.

Kết hợp với JustaTee, Trở Về là 1 nhạc phẩm chất lượng cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nam nghệ sĩ còn đóng 1 vai cameo nhỏ trên chiếc xe bus trở về nhà. Đây là 1 hình ảnh khá thú vị, khéo léo gợi nhắc tới MV Đi Về Nhà của JustaTee và Đen, cũng là 1 bản hit nói về nỗi nhớ nhà, “nôn Tết” của những người con xa quê.

JustaTee xuất hiện vài giây đầy bí ẩn

MV lần này đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Wxrdie và đạo diễn Phương Vũ và nhóm Antiantiart. Đây là những gương mặt nổi bật trong ngành sáng tạo, đứng sau nhiều sản phẩm nghệ thuật đột phá trong những năm trở lại đây.

JustaTee quay trở lại WeChoice Awards 2024 với vai trò là Giám đốc âm nhạc, chỉ đạo quá trình sản xuất album chủ đề năm nay. Mới đây, anh cũng đã xác nhận tham gia đêm Gala trao giải, góp mặt trong dàn line-up biểu diễn. Ngoài ra, nam nghệ sĩ được đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng và Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật. Bình chọn cho Justatee TẠI ĐÂY nhé!

Wxrdie thu về 2 đề cử WeChoice Awards 2024 là Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá và EP/Album của năm với THE WXRDIES . Bình chọn cho Wxrdie TẠI ĐÂY nhé!

Lan tỏa những câu chuyện tích cực về sự sáng tạo và cá tính người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, WeChoice Awards 2024 bắt tay cùng nhãn hàng kem Celano tại Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục GenZ Area. Với thông điệp "Dám thử, Dám chơi, Cùng khơi độc lạ", Dám Mở Lối Riêng tìm ra những gương mặt GenZ nổi bật, đại diện cho một thế hệ dám thử thách, dám khác biệt. Bình chọn các đề cử của Dám Mở Lối Riêng tại đây .