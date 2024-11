tlinh "phát cuồng" vì người yêu

Tối hôm 10/11, buổi listening party cho sản phẩm âm nhạc mới nhất THE WXRDIES của wxrdie đã diễn ra thành công mỹ mãn. Album đầu tay lần này có tổng cộng 24 track với sự góp mặt của 29 nghệ sĩ, dự kiến sẽ phát hành vào ngày 12/11 tới đây. Buổi tiệc riêng tư quy tụ loạt rapper trong giới cùng gia đình và bạn bè thân thiết, ai ai cũng “lên đồ” cực cháy để tới ủng hộ nam rapper. Đặc biệt, sự chú ý của dân tình đã ngay lập tức “va” vào sự xuất hiện của tlinh.



tlinh bị tóm gọn tới buổi listening party ủng hộ người yêu wxrdie

tlinh diện lên mình chiếc crop top quây ngực màu xanh lá, khoác ngoài là sơ mi đen trơn cùng chiếc vòng cổ tăng phần hút hắt. Tuy set đồ có phần giản dị nhưng vẻ ngoài của cô nàng vẫn vô cùng thu hút. tlinh được khen ngợi visual ngày càng lên hương, phong cách makeup kiểu Tây cũng giúp cô khoe trọn những đường nét sắc sảo, “bén đứt tay” của mình.

Nữ rapper gây thích thú khi quẩy không sót bài hát nào, năng lượng tràn trề sáng bừa cả 1 góc phòng

Tại đây, tlinh phiêu theo từng điệu nhạc, hát không sót một bài nào của wxrdie. Điều này là minh chứng rõ nhất rằng cô nàng là fan “bự nhất” của anh người yêu. Người qua đường chộp được vài khung hình nữ rapper sinh năm 2000 quẩy “bằng cả tính mạng”, hòa mình vào không khí sôi động của buổi listening party với năng lượng bừng bừng.



Danh hiệu "fan cứng số 1" của wxrdie chắc chắn thuộc về tlinh

Sự xuất hiện của tlinh khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích

Thời gian qua, cặp đôi tlinh - wxrdie nhận về sự quan tâm đông đảo của các tín đồ yêu âm nhạc vì phản ứng hóa học của cả 2 vô cùng ăn ý và dễ thương. Ngoại hình và khí chất trên sân khấu hầm hố, ngạo nghễ là thế nhưng đằng sau ống kính là một đôi trẻ không ngần ngại bày tỏ tình yêu tới đối phương, cùng sát cánh hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Cặp đôi trẻ luôn đồng hành cùng nhau tại nhiều sự kiện và sân khấu, đồng thời không ngần ngại công ngại tình cảm trước công chúng

wxrdie gây ấn tượng mạnh đối với khán giả không chỉ nhờ hình ảnh đầy chất ngông mà còn nhờ bộ kỹ năng được trau chuốt tỉ mỉ. Anh chàng là số ít rapper bước ra từ cuộc thi King Of Rap năm 2021 mà vẫn giữ được sức nóng của mình. Không chạy theo xu hướng mainstream, wxrdie vẫn khẳng định được tài năng điệu nghệ của mình tại địa hạt underground nhờ lối fastflow trứ danh. Những sản phẩm nổi bật nhất của anh chàng phải kể đến 420ent, No Days Off, Chê Hộ, 0 Ai Nghĩ…