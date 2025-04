Bạn trai hôn ở 1 vị trí khiến cô gái bất ngờ phải vào viện cấp cứu: Bác sĩ nói phải bỏ ngay

Theo bác sĩ Trần Vinh Kiên, giám đốc trung tâm phẫu thuật trực thuộc Bệnh viện đa khoa Mẫn Thịnh, Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhân nữ 20 tuổi tên An An nhập viện trong tình trạng yếu liệt nửa người trái, trên cổ có nhiều vết đỏ.

Theo lời kể của bạn trai, trước khi nhập viện, An An vẫn khỏe mạnh. Trong lúc cả hai thân mật, anh có hôn lên cổ của An An và để lại các dấu đỏ (thường gọi là hickey). Sau một lúc, An An có biểu hiện yếu liệt cơ ở tay chân nên bạn trai đã đưa cô đến bệnh viện khám.

Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy An An bị đột quỵ thiếu máu cục bộ, trang China Times đưa tin.

Bác sĩ Trần Vinh Kiên giải thích hickey thường xảy ra sau những nụ hôn sâu hoặc mạnh ở cổ, tạo nên những vết đỏ, tím bầm.

Với trường hợp của An An, bạn trai cô đã hôn mạnh, tạo thành các dấu hôn đỏ dọc theo động mạch cảnh ở cổ của An An. Đây là động mạch chạy dọc hai bên cổ lên đến tai giúp cung cấp máu cho não, mặt và cổ. Việc tạo nhiều áp lực lên động mạch cảnh chẳng hạn như hôn sâu, hôn mạnh, cắn có thể hình thành cục máu đông, khiến máu bị ứ lại, gây ra tình trạng thiếu máu lên não và dẫn đến đột quỵ.

Hôn sâu dọc theo động mạch cảnh ở cổ có thể gây đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Trần Vinh Kiên cảnh báo điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu người bệnh không đến viện và điều trị kịp thời. Do đó, mọi người nên bỏ thói quen hôn sâu, hôn mạnh ở vùng cổ.

Ngoài nguy cơ đột quỵ, việc hôn quá mạnh vào cổ cũng có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe khác như lây nhiễm Herpes miệng. Đây là bệnh do virus gây ra và có khả năng lây nhiễm cao. Bệnh thường khiến các bộ phận như miệng và môi bị ngứa, đau rát và xuất hiện mụn rộp. Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu người yêu hoặc vợ/chồng của bạn mắc Herpes, họ có thể truyền bệnh cho bạn qua vết hôn ở cổ.

(Theo China Times)