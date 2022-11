"Bản sao Kim Tae Hee" khiến giám khảo The Face bất ngờ

Vòng chọn đội The Face Vietnam 2022 mặc dù chưa lên sóng chính thức nhưng nhà sản xuất đã nhá hàng đoạn phỏng vấn của rất nhiều thí sinh trên fanpage chương trình. Trong một đoạn clip mà ekip chia sẻ gần đây, sự xuất hiện của Nguyễn Hương Liên - hot TikToker sở hữu gần 500 nghìn người theo dõi - đang nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Vừa xuất hiện, Hương Liên đã được giám khảo Nam Trung bất ngờ khi ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh đăng ký dự thi. Nữ thí sinh 18 tuổi giới thiệu cô vừa là KOC, vừa là sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội. Đáng chú ý, khi các HLV thắc mắc về điều giúp Hương Liên nổi tiếng trên TikTok, cô nàng tự tin cho biết đó là nhờ khuôn mặt và nụ cười của mình. "Em chỉ cần cười là lên xu hướng", Hương Liên chia sẻ.

Các HLV khá bất ngờ khi nghe chia sẻ của Hương Liên.

Tuy nhận thấy Hương Liên là có lợi thế về ngoại hình, song giám khảo Nam Trung cho rằng cô nàng chưa có điểm gì nổi bật ngoài nụ cười, trải nghiệm thời trang cũng chưa từng thử qua. Ngay cả việc ghi danh cuộc thi cũng là do... mẹ đăng ký giúp.

Cư dân mạng công nhận rằng Hương Liên có nụ cười giống với "nữ thần" Kim Tae Hee - bà xã Bi Rain nhưng có lẽ cô lại có quá nhiều điểm yếu so với các thí sinh khác của The Face Vietnam 2022. Việc Hương Liên có được vào nhà chung The Face Vietnam 2022 vẫn là điều bỏ ngỏ của ban tổ chức.