Bản rap triệu view của HIEUTHUHAI dính lùm xùm đạo nhạc rapper người Mỹ, sản phẩm mới nhất cũng bị tố "nhặt nhạnh" chất xám?

King Of Rap đã đi được một nửa chặng đường và những nhân tố xuất sắc nhất đang dần được lộ diện. Trong tập phát sóng của vòng Collaboration vừa qua, một trog những thí sinh gây chú ý không ai khác chính là anh chàng HIEUTHUHAI khi đã xuất sắc ghi danh trong top 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết. Là thí sinh tiềm năng ngay từ khi xuất hiện ở vòng đầu tiên với bản hit CUA, HIEUTHUHAI đã được đánh giá sẽ là nhân vật "làm nên chuyện" tại King Of Rap.

HIEUTHUHAI trong vòng Collaboration tại King Of Rap vừa qua

Tuy nhiên, mới đây anh chàng bất ngờ vướng phải tranh cãi trên mạng xã hội khi ca khúc CUA bị tố là sản phẩm đạo nhái. Cụ thể, một đoạn clip đang được cư dân mạng truyền tay nhau chỉ ra HIEUTHUHAI đã có những phân đoạn tương đồng với bản rap Lightskin Lil Wayne của nam rapper người Mỹ Tyga.

Khi nghe 2 bản rap này, dễ dàng nhận thấy ở đoạn điệp khúc phút 0:38 trong ca khúc CUA của HIEUTHUHAI có nhiều điểm tương đồng, cả về giai điệu lẫn flow đoạn điệp khúc phút 0:32 trong Lightskin Lil Wayne của Tyga.

Thậm chí, trong phần lyrics của 2 ca khúc này đều có chữ "bang bang" đặc trưng khiến cho một số bình luận còn cho rằng HIEUTHUHAI không chỉ mượn beat, flow mà còn "lấy" luôn lyrics của rapper Tyga. Bên dưới MV Lightskin Lil Wayne, một số fan Việt Nam cũng đã tràn vào và cho biết mình tới đây vì bản "copy version" từ HIEUTHUHAI.

- Mượn Tyga beat không có nghĩa được mượn luôn vần và flow vào bài nhạc. Như thế còn chất riêng nào ở đây. Nếu như 1 rapper thực sự nghiêm túc, chau chuốt và nâng niu tác phẩm của mình thì họ sẽ đầu tư vào bài nhạc, nghĩa là, nếu rapper nào tài năng kiêm luôn prod thì sẽ tự tạo beat, còn nếu ít hoa tay hơn xíu thì sẽ đánh lại beat. Chứ không phải lấy nguyên con beat còn tag và dí luôn lời vào.

- Công nhận flow giống nhỉ. Nghe như bản Vietsub của Tyga.

- From Hieuthuhai with the copy version.

- Nghe giống thật đó không đùa đâu.

Không chỉ gây tranh cãi với ca khúc CUA, HIEUTHUHAI còn tiếp tục dính thêm nghi vấn bản rap Sinh Nhật ra mắt vào hồi tháng 2/2020 cũng là sản phẩm đi mượn. Cụ thể, ca khúc này đã được so sánh với Happy Birthday Song (Trap Remix) của PJ Panda Rap từng được lên sóng vào tháng 10/2018. Không giống nhau về phần beat nhưng flow ở một số chỗ nhấn nhá của HIEUTHUHAI tiếp tục làm cộng đồng mạng cho rằng anh đã "nhặt nhạnh" từ sản phẩm này.

HIEUTHUHAI - Sinh Nhật (prod. by Wonderlust)

Happy Birthday Song (Trap Remix) | PJ Panda Rap | Happy Birthday To You

