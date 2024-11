Sáng 25/11, fan nhạc có phen phấn khích khi ban nhạc tỷ view OneRepublic công bố mang concert về Việt Nam. Cụ thể, OneRepublic thông báo lịch diễn cho chuyến lưu diễn thế giới The Artifical Paraise Tour với 2 điểm mới ở châu Á là Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, OneRepublic sẽ biểu diễn tại cả Hà Nội và TP. HCM trong hai ngày lần lượt là 24/01 và 26/01 năm 2025.

OneRepublic thông báo lịch diễn tại Việt Nam khiến fan phấn khích

Vé cho đêm diễn tại Việt Nam sẽ mở bán vào lúc 12 giờ trưa 29/11. Theo thông báo, concert OneRepublic tại Hà Nội được tổ chức ở Cung điền kinh Mỹ Đình, TP.HCM là Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC).

Cả hai địa điểm đều có venue khá hạn chế (dưới 10 nghìn khán giả). Do đó có thể dự đoán cuộc chiến săn vé sẽ diễn ra khá căng thẳng vì OneRepublic là ban nhạc nổi danh, có nhiều người nghe trung thành và muốn một lần dự concert nhóm. Việc tên tuổi quốc tế như OneRepublic tổ chức tận 2 concert ở đầu cầu Hà Nội - TP.HCM khiến dân tình phấn khích.

OneRepublic - Counting Stars

OneRepublic được thành lập năm 2002, là ban nhạc pop rock thành công nhất thế kỷ này. Ban nhạc bắt đầu gây tiếng vang sau bản hit Apologize ra mắt năm 2006. Kể từ đây, OneRepublic một đường tiến lên, trở thành biểu tượng với MV Counting Stars đạt 4 tỷ views. Ngoài ra, loạt hit của nhóm như Secrets, Good Life, If I Lose My Self,... cũng được khán giả thuộc nằm lòng, tất cả đều lọt top 20 Billboard Hot 100.

OneRepublic là ban nhạc pop rock thành công nhất thế kỷ này

Linh hồn của OneRepublic là Ryan Tedder. Ngoài vai trò trưởng nhóm, giọng ca chính OneRepublic, Ryan Tedder còn là nhà sản xuất đứng sau thành công của nhiều ngôi sao như Beyoncé, Maroon 5, Adele, Demi Lovato, Ellie Goulding, Kelly Clackson,...

Năm nay, Ryan Tedder cùng Lisa (BLACKPINK) sản xuất ca khúc ROCKSTAR , đánh dấu sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp độc lập của nữ thần tượng toàn cầu hậu rời YG. Ryan Tedder là cỗ máy tạo hit thực sự, được nhiều ngôi sao nhạc pop tin tưởng và duy trì sự nghiệp OneRepublic kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Thế mạnh của OneRepublic nằm ở khả năng trình diễn, hát live đỉnh cao và những bản phối band "lớp lang". Cuối cùng, khán giả Việt cũng có cơ hội chìm đắm trong không gian âm nhạc tuyệt vời của OneRepublic với 2 đêm live concert tới đây.