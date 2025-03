Thời gian qua, ca khúc mang tên Tháp Rơi Tự Do đang gây sốt trên nền tảng TikTok ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, được nhiều cư dân sử dụng sound. Đây là một bản nhạc Pop Ballad kết hợp với verse rap hiện đại, chất chứa giai điệu da diết cùng lời ca nghe mà “thấm”. Tình yêu được ví von như trò chơi “tháp rơi tự do” - lúc rơi xuống vực sâu, lúc thăng hoa lên trời mây.

Đồng cảm với những cung bậc tình yêu đó, nhiều video Vietsub, cover hay phiên bản tiếng Việt đều được yêu thích. Tháp Rơi Tự Do gắn liền với bộ phim thanh xuân siêu hot hiện nay Khó Dỗ Dành. Mối tình và chemistry giữa Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình giúp cộng hưởng hiệu ứng lan tỏa cho ca khúc.

Tháp Rơi Tự Do hiện là bản nhạc cực hot ở TikTok Việt Nam lẫn Trung Quốc

Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình giúp ca khúc được đón nhận rộng rãi hơn

Tuy nhiên, Tháp Rơi Tự Do không hề liên quan đến bộ phim Khó Dỗ Dành mà chỉ được ghép sound vào những đoạn cut, quote bộ phim nên nhiều người lầm tưởng đây là OST Khó Dỗ Dành. Tháp Rơi Tự Do là một bài hát nổi tiếng của LBI Lợi Bỉ, một ca sĩ người Trung. Bài hát này được sáng tác với phần lời của Khương Hồi và phần nhạc của Lộc Khoa Đích Ninh Thúc.

Mới đây, 1 đoạn nhạc ngắn do nữ ca sĩ LyLy thể hiện đang thu hút hàng triệu mắt xem nhờ giọng hát ngọt như “mía lùi” và phát âm tiếng Trung “tròn vành rõ chữ”. Khoảng thời gian tham gia show The Next Stage 2023 ở xứ tỷ dân chắc chắn đã giúp nữ ca “lĩnh hội” được khả năng nói và hát tiếng Trung lưu loát.

LyLy đang viral với video cover ca khúc Tháp Rơi Tự Do

Không cần pha nhả nốt cao nội lực, LyLy vẫn lột tả được cảm xúc rõ nét qua tiếng đàn piano thổn thức. Được đón nhận nồng nhiệt 1 cách bất ngờ, cô nàng viết luôn 1 bản lời Việt. Điều đặc biệt là không phải biên dịch lại lời gốc, LyLy tự tay chắp bút viết lại lời thành 1 bài hát mới nhưng vẫn trọn vẹn suy tư của Tháp Rơi Tự Do. Các lớp hòa âm cũng được lược bỏ đi, chuyển sang màu sắc acoustics hơn để giọng hát của LyLy càng nổi bật hơn.

Nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen có cánh với phiên bản Việt được viết lại mới

“Anh cho em tình yêu đầy điên cuồng / Em ngây thơ cầm chặt tay không buông / Sau bao tổn thương đã ngỡ như sắp lành / Nhưng anh lại nhẫn tâm khắc thêm trăm ngàn vết cước / Em không tin anh lạnh lùng đến vậy / Chỉ là mình hờn giận một chút thôi / Xin anh đừng im lặng như thế.” Lyrics thể hiện sự giằng xé trong tâm trí, nỗi tuyệt vọng gặm nhấm khiến không ít người nghe nhạc bồi hồi về 1 mối tình đã qua nhiều tiếc nuối.

Người hâm mộ tán dương LyLy đã đem đến 1 nhạc phẩm cover trọn vẹn, được đầu tư chất xám để không bị rập khuôn như ca sĩ gốc. Một số ý kiến cho rằng LyLy chỉ cần ngồi yên và hát cũng đủ thu hút ánh nhìn khán giả. Visual “bén như AI” của cô cũng bị lu mờ trước phần thể hiện Tháp Rơi Tự Do này. Nhờ bản lời Việt của LyLy mà khán giả Việt có thể dễ dàng hát theo, netizen đánh giá đây là bản lời Việt hay nhất. Còn đối với bản gốc thì do tiếng Trung phát âm vừa khó vừa nhiều chữ, dù bài hát rất hay nhưng fan khó hát theo được ca khúc vì nhịp điệu quá nhanh, lyrics nối nhau khiến fan “chạy theo lời” thở không ra hơi, hát như “bị ma đuổi”.

LyLy không những xinh như AI mà hát cũng hay thổn thức lòng người

Ngược lại, cũng viết lời Việt cho ca khúc này, 1 Anh Trai mờ nhạt trong show Say Hi lại bị chê bai không ngớt lời. Tháp Rơi Tự Do bản lời Việt do Vũ Thịnh trình bày nhận về nhiều chỉ trích, không phải vì giọng hát hay cách xử lý bài hát, mà do Vũ Thịnh viết lời tiếng Việt không hay. Lời nhạc Trung vốn đã rất “bay bướm”, câu từ phức tạp nên nên nếu chỉ dịch đơn thuần Vietsub lại thì sẽ trở nên tối nghĩa, không thể hiện đủ nội dung và tinh thần bài hát.

Vũ Thịnh bị chê dịch lời Việt không hay, chỉ chăm "mượn" nhạc Trung để đánh bóng tên tuổi

Ngoài ra, netizen còn cho rằng Vũ Thịnh chỉ biết “mượn” nhạc nước bạn để cover và kiếm tiền, thay vì tự thân tạo ra sản phẩm của riêng mình. Hoạt động nghệ thuật trong hơn 10 năm nhưng sự nghiệp của Vũ Thịnh vẫn còn mờ nhạt, chưa có 1 bản hit để giúp anh bật lên. Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ chỉ được nhớ đến như 1 Anh Trai từng tham gia show Say Hi, bị loại sớm và TikToker chuyên cover.

Dân mạng ày tỏ sự khó chịu với Vũ Thịnh và bản cover Tháp Rơi Tự Do của anh