Ban nhạc chất nhất mùa dịch Covid-19: Không thể gặp để làm MV nên quay luôn qua ứng dụng Zoom cho nóng

Vì bệnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, ban nhạc tại vùng Oakland mang tên Thao & The Get Down Stay Down không thể gặp nhau để quay MV cho bài hát “Phenom” của họ. Theo trưởng nhóm nhạc là Thao Nguyen (người Mỹ gốc Việt): "Bài hát này là về sự kết nối giữa con người với nhau, nên không thể quay video mà có mỗi mình tôi hát được". Ngay sau đó cô đã nảy ra một ý kiến: tại sao không thực hiện luôn MV trên ứng dụng họp mặt Zoom?

Và đó chính là những gì họ đã làm. Video có đạo diễn là Jeremy Schaulin-Rioux và Erin Murray, sản xuất bởi Victoria Fayad có Thao và 8 nghệ sĩ múa khác được hoàn thành sau 1 tuần lên kế hoạch. Trước khi quay có 1 buổi gặp mặt và 5 giờ luyện tập, tất nhiên là đều qua ứng dụng Zoom.

Thao chia sẻ không có bất cứ ai trong quá trình thực hiện biết sử dụng Zoom trước đó, là một nhạc sĩ cô cũng chưa bao giờ phải dùng đến phần mềm này. Bạn trai của cô cũng đã tổ chức ngày sinh nhật của cô qua Zoom, và từ đó đến nay cô cũng dùng nó để liên lạc với giáo viên yoga của mình.

Video bắt đầu bằng Thao tạo một cuộc gọi trực tuyến, sau đó từng diễn viên múa hiện lên tạo thành màn hình chia thành 9 ô nhỏ, người thì đang ăn chuối, người thì đang gọi điện. Càng về sau video càng trở nên phức tạp và thể hiện được công tác chuẩn bị trước đó đã rất kỹ lưỡng. Có lúc những nghệ sĩ xoay màn hình theo chiều dọc và tạo hiệu ứng như họ đang ngã từ trên xuống; có một khoảng khắc tất cả mọi người đứng chụm lại tạo thành 1 người duy nhất, thật sáng tạo!

Đạo diễn Schaulin-Rioux chia sẻ anh là người phải dạy mọi người cách sử dụng phần mềm, cũng là người chỉ đạo trong quá trình quay. Còn Murray là người tạo ra những điệu nhảy được sử dụng trong MV, dựa trên nhạc và lời hát của Thao. Bài nhạc có 4 nhịp 'click' trước khi bắt đầu, và mọi người sẽ vỗ tay ở nhịp 4 để đồng điệu với nhau.

Thao Nguyen chia sẻ: "Một vài điệu nhảy phải được điều chỉnh để phù hợp với kiểu quay khác người này. Nếu như mọi người cùng nhảy 'toán loạn' thì video nhìn sẽ không đẹp, tất cả phải được điều chỉnh để đơn giản, dễ nhìn nhất."

Cô nói rằng mình rất vui khi tất cả diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng phải thừa nhận những sự khó khăn của giới làm nhạc trong mùa dịch bệnh. "Hiện nay không phải là thời điểm tốt đẹp dành cho những người làm nhạc. Chúng tôi muốn tạo một MV được quay ngoài trời chứ không phải bằng ứng dụng họp trực truyến, nhưng đây là lựa chọn duy nhất trong tình hình rối ren này."