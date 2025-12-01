Bán hàng ở siêu thị, cô gái được 2 vị khách lớn tuổi xin số để "làm mai": Diễn biến sau đó hấp dẫn

Nên duyên nhờ bố mẹ chăm đi siêu thị - câu chuyện nghe tưởng đùa nhưng lại có thật, đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên MXH. Theo đó, Hương Thảo (SN 2001, Đồng Nai) - nữ chính của câu chuyện tình yêu này đang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đi làm cũng bỗng dưng có một ảnh người yêu cực oách “rơi trúng đầu”.

Thảo chia sẻ trên MXH Threads rằng cô làm công việc tư vấn viên trong siêu thị, thường hay gặp 2 bác khách lớn tuổi đi mua hàng và rất hay hỏi tư vấn. Thảo cũng cho biết, 2 bác thể hiện rõ sự ấn tượng với cô nên đã nhanh chóng xin số điện thoại. Lần đầu, cô gái từ chối, hai vị khách cũng không gặng hỏi thêm. Tuy nhiên mọi chuyện như duyên số sắp đặt, 2 năm sau, hai vị khách này vẫn một lần nữa ngỏ ý xin số điện thoại của Thảo, lần này vì sự chân thành nên cô bạn đã đồng ý.

Hương Thảo kể chuyện tình yêu của mình, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Threads

Liên hệ với Hương Thảo, cô bạn chia sẻ với chúng tôi: “Hai bác thật sự rất dễ mến, đi mua đồ dễ chịu, thoải mái, mình cũng hay ra tư vấn nên nói chuyện với hai bác rất vui vẻ. Thấy vậy 2 bác cũng xin số nói để làm mai cho con trai nhưng mình ngại người lạ nên cũng chần chừ. Sau đó, 2 bác có nhiệt tình nói lại rằng đã xin số mình mấy lần từ 2 năm trước mà không được. Do đó, mình cũng đưa điện thoại bấm số và chỉ nghĩ rằng khi nào hai bác cần sẽ gọi để tư vấn, chứ chỉ nghĩ câu chuyện làm mai mối là nói cho vui thôi”.

Như Hương Thảo nói, cô bạn không nghĩ quá nhiều về chuyện mai mối tuy nhiên về nhà, cô được con trai của 2 vị khách trên kết bạn, mở lời trò chuyện. Thảo bày tỏ: “Tài khoản của anh ấy giống như nick clone nhưng anh nhắn câu đầu tiên mình rất ấn tượng nên đã lịch sử trả lời lại. Được 3 ngày thì chúng mình gọi video, lúc này mới chính thức biết mặt anh, sở hữu ngoại hình sáng sủa, điển trai”.

Hương Thảo và bạn trai trong ngày đầu gặp mặt

Cô bạn cho biết, mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh, giống như đã được định sẵn. Hương Thảo ở Đồng Nai còn đàng trai thì đang làm đầu bếp tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tuy nhiên từ những ngày đầu quen nhau, cô bạn cho biết bạn trai đã nhiều lần chủ động chạy xe xuống chỗ cô để tặng quà, đi chơi,...

“Chúng mình nói chuyện rất hợp nhau, tình cách cũng có nhiều điểm tương đồng. Chỉ khoảng trong vòng 3 tuần nhắn tin thì 2 bên gia đình đã gặp nhau, đồng ý cho 2 đứa qua lại, quen thân. Sau đó cũng là thời điểm anh chính thức tỏ tình với mình. Mọi người cũng đều ủng hộ chúng mình”, Hương Thảo nói.

Hiện tại, Hương Thảo và bạn trai đang yêu xa thế nhưng cô bạn không nghĩ đây là trở ngại. Cả hai làm việc giờ giấc giống nhau nên cứ rảnh sẽ nhắn tin, gọi điện mỗi ngày. Ngoài ra, Hương Thảo còn cho biết bố mẹ của bạn trai - 2 vị khách đặc biệt trong siêu thị rất thích cô, thường khoe với họ hàng, bạn bè và nhận là “con dâu”.

“Hai bác thật sự rất quý mình, luôn đối xử với mình như con cháu trong nhà. Gọi khoe với họ hàng hai bên nội, ngoại đều nhận mình là con dâu luôn rồi. Hai bác cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình cũng như gia đình mình vì biết anh đi làm xa. Nhìn chung, mọi thứ đều rất thuận lợi, suôn sẻ”, Hương Thảo bày tỏ.

Hương Thảo cho hay "nửa kia" là một người rất tình cảm, chân thành

Chuyện tình yêu đặc biệt của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cô bạn tiết lộ hiện cả 2 đã chính thức yêu nhau được 2 tháng. Song cả Hương Thảo và bạn trai cũng nhưng 2 bên gia đình cũng đều đã có kế hoạch, dự định sẽ tiến tới hôn nhân.

“Mình cảm thấy hạnh phúc vì có một anh người yêu chân thành, có thêm sự yêu thương của 2 bác. Vì cảm thấy câu chuyện của bản thân cũng có phần đặc biệt nên cũng muốn chia sẻ trên mạng, truyền thêm niềm tin cho mọi người vào tình yêu. Hiện chúng mình cũng đang có dự định tiến đến hôn nhân nhưng cụ thể thì chúng mình sẽ bật mí sau. Cảm ơn mọi người vì đã dành lời chúc phúc đến chúng mình”, Hương Thảo nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC