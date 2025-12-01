25 triệu lượt xem chú rể và cô dâu "đi đường quyền" trong ngày cưới

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều một clip ghi lại cảnh đám cưới của một cặp đôi, khiến cộng đồng mạng xôn xao vì hành động bất ngờ của chú rể với cô dâu.

Clip: Trong ngày cưới, chú rể có hành động "kém duyên" gây phẫn nộ.

Theo đó, ngay giữa nghi lễ cắt bánh và rót rượu sâm banh, khi cô dâu cúi sát chiếc bánh, chú rể bất ngờ đẩy mạnh đầu cô, khiến cô dâu úp thẳng mặt vào bánh. Lớp makeup bị phá hỏng hoàn toàn, bánh dính đầy tóc và gương mặt.

Cô dâu bực tức, quay lại tát chú rể và bôi bánh kem lên mặt anh. Thấy tình hình căng thẳng, họ hàng hai bên vội chạy đến can ngăn nhưng không thành. Chỉ trong vài giây, từ một ngày vui, đám cưới bỗng trở thành… ngày xui.

Chú rể có hành động kém duyên với cô dâu ngay khi đang tiến hành hôn lễ.

Hai bên gia đình cãi cọ. Nhà trai cho rằng đó là hành động đùa vui, trong khi nhà gái tức giận bảo không được tôn trọng.

Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Đây không phải lần đầu tiên trò “trét bánh” hay “úp bánh” lên mặt đối phương xuất hiện ở các bữa tiệc, nhưng đặt trong bối cảnh hôn lễ trang trọng, nhiều người không khỏi bức xúc. Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù chú rể có thể chỉ muốn đùa, nhưng lựa chọn thời điểm hoàn toàn không phù hợp.

Nhiều cư dân mạng đứng về phía cô dâu, bày tỏ sự bức xúc: “Đặt trong bối cảnh này tôi cũng tức chứ, tiền makeup đám cưới đâu có rẻ, rồi mặt như thế chụp hình sao nổi. Chồng tôi mà như vậy, tôi cũng nghỉ cưới luôn, tức mà khóc luôn", “Này là không thể chấp nhận được", “Cho hỏi là vui chỗ nào, rồi chú rể nghĩ sao mà làm vậy?", “Không nghĩ trò đùa đáng lẽ cất kho này lại bị lôi ra ngay tại đám cưới, quá sợ hãi rồi", “Nên suy nghĩ lại việc có nên kết hôn tiếp không, đây không chỉ là EQ kém mà còn không tôn trọng vợ luôn",...

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nhiều người mới “thở phào nhẹ nhõm” khi biết đây chỉ là một tiểu phẩm hài được đăng tải trên kênh Nhây TV - chuyên làm clip hài, tiểu phẩm tình huống đời sống xã hội. Clip này được đăng từ ngày 21/11 vừa qua, hiện đã thu về hơn 25 triệu lượt xem trên Facebook, đồng thời đạt lượng tương tác khủng trên TikTok và YouTube. Trong tiểu phẩm, hai bên sui gia tranh cãi, hủy hôn ngay tại chỗ, nhưng tất cả chỉ là kịch bản diễn xuất.

Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ từng tưởng câu chuyện xảy ra ngoài đời thật vì kịch bản quá “đầu tư”, từ trang phục, bối cảnh đến diễn xuất chân thực. Qua đó, clip không chỉ mang lại tiếng cười mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả, khiến nhiều người bức xúc “hộ” cô dâu.

Việc úp bánh kem vào mặt cô dâu, chú rể hay bất kỳ chủ nhân bữa tiệc nào không phải là chuyện hiếm.

Tuy nhiên, ít người để ý rằng hành động này tiềm ẩn không ít nguy cơ. Nhiều chiếc bánh kem, đặc biệt là bánh nhiều tầng, được cố định bằng que tăm hoặc gắn các chi tiết trang trí cứng vào cốt bánh. Nếu bị trêu đùa, người nhận có thể bị thương, từ những vết trầy xước trên mặt đến nguy cơ nguy hiểm hơn nếu que tăm hoặc vật trang trí tiếp xúc với mắt.

Hơn nữa, đám cưới là sự kiện trọng đại, cần duy trì không khí trang nghiêm và tôn trọng lẫn nhau. Một trò đùa, dù xuất phát từ ý định vui vẻ, vẫn có thể gây bực tức hoặc khó chịu cho cô dâu, chú rể và khách mời. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ màn trêu đùa nào, nên cân nhắc kỹ hậu quả, tránh biến ngày vui thành kỷ niệm đáng quên.

