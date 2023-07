Bạn diễn hiếm hoi ở Hậu Duệ Mặt Trời vẫn thân với Song Hye Kyo: Diện mạo 7 năm không đổi, tiếc là sự nghiệp nhạt nhoà

Mới đây, Song Hye Kyo thực hiện một thử thách liên quan đến việc gây quỹ từ thiện. Đáng nói khi ở thử thách này, cô phải kêu gọi ba người bạn trên Instagram của mình cùng tham gia. Khá bất ngờ khi một trong ba người đó lại là Kim Min Seok, bạn diễn từ thời Hậu Duệ Mặt Trời của Song Hye Kyo. Khán giả nhận ra mối quan hệ đặc biệt thân thiết của hai chị em, bất kể việc bộ phim đã kết thúc được 7 năm và họ không có thêm dự án chung nào.



Thực tế ở trên phim, Song Hye Kyo và Kim Seok không có nhiều cảnh quay chung nhưng khi phim kết thúc, hai chị em vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng vẫn gửi quà ủng hộ nhau. Thế nhưng khán giả không nghĩ cho đến tận 7 năm sau, Song Hye Kyo vẫn còn thân thiết với đàn em này. Và đây có lẽ cũng là bạn diễn hiếm hoi của Hậu Duệ Mặt Trời vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với mỹ nhân họ Song.

Trong Hậu Duệ Mặt Trời, Min Seok vào vai binh nhì Kim Ki Bum, người từng là ăn trộm và bị đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) bắt giữ. Chính vì cuộc ẩu đả này mà Yoo Shi Jin mới có dịp vào bệnh viện và gặp được bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Và cũng từ một kẻ đầu trộm đuôi cướp, nhờ được đại úy và bác sĩ cảm hóa, Ki Bum đã nhập ngũ và trở thành một binh nhì dưới chướng Yoo Shi Jin.

Sau vai diễn ấn tượng ở Hậu Duệ Mặt Trời, sự nghiệp của Kim Min Seok khởi sắc rõ nét. Cũng nhờ danh tiếng từ tác phẩm này, Kim Min Seok liên tục có cơ hội góp mặt trong các dự án của loạt đạo diễn nổi danh. Thậm chí anh còn thoát kiếp nam phụ khi có cho mình vai chính ở bộ phim Because This Is My First Life. Có điều đa phần các dự án mà anh góp mặt đều không thành công về mặt danh tiếng thế nên sự nghiệp của Kim Min Seok cứ mãi nhạt nhòa. Tiêu biểu như trong năm nay, bộ phim Delivery Man của anh được chiếu trên một đài kém tiếng, khán giả thậm chí còn chẳng hề để ý đến việc anh mới tái xuất. Sau 7 năm, thứ khán giả nhớ nhất về anh vẫn là vai diễn trong Hậu Duệ Mặt Trời và lần anh được vinh danh khi dũng cảm bắt giữ tên tội phạm quay lén tại một quán cà phê ở Gangnam.

Kim Min Seok ở Delivery Man

Hiện tại, Kim Min Seok đã 33 tuổi thế nhưng gương mặt gần như không khác gì so với giai đoạn 7 năm trước. Nét đẹp "búng ra sữa" tuy giúp anh luôn trẻ trung nhưng cũng là một rào cản trong việc làm mới bản thân, đa dạng vai diễn.



Nguồn ảnh: Hancinema