Mỹ nhân gợi cảm tái xuất đầy đáng tiếc: Bị đồn làm diễn viên vì ham hư danh, nổi đình đám nhờ hẹn hò Lee Min Ho?

Yeonwoo - cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Momoland hiện đang được biết với tư cách nữ chính của bộ phim truyền hình Numbers. Dù lên sóng trên đài lớn nhưng Numbers lại không được nhiều khán giả quan tâm, tương đối kém nhiệt trên bảng xếp hạng rating và danh tiếng. Nữ chính Yeonwoo vì vậy cũng không nhận được nhiều sự quan tâm dù màn thể hiện của cô tương đối tốt và tạo hình thì rất xinh đẹp.



Từ idol gợi cảm sở hữu lượng fan khủng đến sự nghiệp diễn xuất đầy mờ nhạt

Yeon Woo từng được cho là thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc Momoland vào thời điểm nhóm nổi lên như một hiện tượng nhờ ca khúc Bboom Bboom vào tháng 1/2018. Ngày đó, Yeon Woo được ví như bagel girl - từ chỉ cô gái có gương mặt ngây thơ nhưng thân hình gợi cảm. Cô cũng được coi như hình mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều chàng trai Hàn Quốc.

Tưởng đâu sẽ gắn bó bền chặt với sự nghiệp idol, ai ngờ giữa thời điểm sự nghiệp thăng hoa, Yeonwoo lại tuyên bố rời nhóm vào ngày 29/11/2019. Theo thông báo của công ty quản lý, Yeonwoo ngừng làm ca sĩ, chuyển sang nghề diễn viên. Ngay lập tức, mỹ nhân gợi cảm bị khán giả chỉ trích thậm tệ, cho rằng cô ích kỷ, ham hư danh cá nhân, muốn một mình thành công nên đã rời nhóm. Ngay sau đó, Yeonwoo lại đăng một bức tâm thư khiến cư dân mạng nghĩ rằng, cô vì bị chèn ép nên mới có quyết định từ bỏ tư cách thành viên Momoland, Yeonwoo chia sẻ: "Có bao nhiêu người trong số các bạn đủ can đảm để từ bỏ điều bản thân đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi, sau đó mở ra một khởi đầu mới mẻ hơn? Tôi không có loại gan dạ đến mức táo bạo như vậy. Tôi không có ý chí để làm điều này, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Tôi chỉ biết chịu đựng, khoan dung, rồi kìm nén, nhưng tất cả đều vô dụng".

Sau tuyên bố này, cư dân mạng tìm lại những clip cho thấy Yeonwoo thường xuyên không hòa nhập được với các thành viên trong nhóm, nhiều người tin rằng mỹ nhân trẻ bị nhóm Momoland cô lập, tẩy chay.

Khi những lùm xùm tạm lắng xuyên, Yeonwoo tập trung toàn lực cho sự nghiệp diễn xuất của mình và dù ở vai trò nào, cô cũng được cho là có màn thể hiện rất tốt. Với tư cách diễn viên, Yeonwoo được đánh giá khá cao, cô thậm chí còn từng được kỳ vọng là sẽ nổi tiếng như Yoona, Suzy ở vai trò mới này. Tuy nhiên vì chưa thực sự có danh tiếng trong nghề nên Yeonwoo chỉ được giao vai phụ, cô xuất hiện trong những tựa phim không mấy nổi tiếng như Live On, Cheat On Me if You Can, Dali and the Cocky Prince,... Nhìn chung sự nghiệp diễn xuất của cô trước và sau khi có được vai chính trong Numbers đều tương đối mờ nhạt, không còn rực rỡ như thời kỳ hoạt động với tư cách idol.

Bất ngờ nổi đình đám vì tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho

Kể từ khi hoạt động với tư cách diễn viên, lần mà cái tên Yeonwoo được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo có lẽ là khi cô dính phải tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho, cũng là lúc cô đang tham gia bộ phim Dali and the Cocky Prince vào năm 2021. Cụ thể ngày 30/8, Dispatch gây náo loạn Kbiz khi tung loạt ảnh "bằng chứng hẹn hò" giữa diễn viên Lee Min Ho và Yeonwoo. Theo nguồn tin của Dispatch, hai người đã hẹn hò được 5 tháng, phát triển mối quan hệ từ sở thích chung là chơi game. Dispatch thậm chí còn tung ra hình ảnh Lee Min Ho đến đón Yeonwoo đi xem phim buổi đêm và khoảnh khắc được cho là Yeonwoo đã đi bộ sang căn hộ của Lee Min Ho để đón sinh nhật cùng bạn trai vào tối 31/7.

Quá nhiều bằng chứng thuyết phục lại thêm việc Dispatch nổi tiếng uy tín trong việc bắt thóp tin đồn hẹn hò nhưng sau đó phía Lee Min Ho vẫn đích thân đứng ra phủ nhận, cho rằng cả hai chỉ là bạn bè chơi chung nhóm với 2 người nữa. Trong khi đó phía Yeonwoo lại phản hồi rằng rất khó để xác minh tin tức vì Yeonwoo đang quay phim. Sự phản hồi lấp lửng này khiến khán giả tin rằng hai người thực sự đang hẹn hò và Lee Min Ho phủ nhận chỉ để Yeonwoo không bị người hâm mộ của anh công kích. Trên thực tế nếu việc hai người hẹn hò là thật thì chắc chắn Yeonwoo sẽ phải hứng chịu những bình luận tiêu cực, cho rằng cô đang "chèo cao", "ké fame" Lee Min Ho.

Nguồn: Naver