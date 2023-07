5 phim Hàn được khán giả quốc tế chấm điểm cao nhất: Có cái tên 8 năm vẫn chưa ai soán được “ngôi vương”

Phim truyền hình Hàn Quốc bao năm nay vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả quốc tế, đặc biệt là từ giai đoạn 2019 đến nay, khi mà các nền tảng phim trực tuyến phát triển mạnh mẽ. Trang Forbes tổng hợp và cho biết, chỉ riêng Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​lượng người xem phim truyền hình Hàn tăng 200% từ năm 2019 đến 2021.



Với việc phim truyền hình Hàn ngày càng phát triển đa dạng về thể loại, không còn bó buộc ở chủ đề tình yêu như thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu, khán giả và giới phê bình quốc tế cũng có cái nhìn đa chiều và tích cực hơn về nó. Trên trang IMDb, không ít phim Hàn được khán giả quốc tế đánh giá cao và đây là 5 cái tên nổi bật nhất.

Reply 1988 là phần thứ ba trong loạt phim Reply, được phát hành năm 2015. Phim tạo được tiếng vang lớn và cho đến nay vẫn là một trong số những tác phẩm kinh điển của truyền hình Hàn, thường xuyên gây sốt trở lại trên nền tảng Netflix dù đã lên sóng được 8 năm. Với sự chỉn chu từ kịch bản đến diễn xuất, bối cảnh, được lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu nam nữ, bộ phim đã nhận được số điểm lên tới 9,2/10 trên trang IMDb. Với con số này, Reply 1988 đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được đánh giá cao nhất mọi thời đại và suốt bao năm qua vẫn chưa có đối thủ.

Theo sát Reply 1988 là My Mister (Ông Chú Của Tôi). Tuy mang sắc u ám, đượm buồn, khác với không khí vui tương của Reply 1988 nhưng tác phẩm này cũng thuộc thể loại tình cảm, chữa lành, khi những con người khốn khổ tìm thấy nhau và giúp nhau xoa dịu tổn thương tâm hồn. Phim có sự góp mặt của IU, bên cạnh dàn diễn viên gạo cội bao gồm Lee Sun Kyun, Park Ho San, Song Sae Byeok. Ban đầu khi chưa công chiếu, khán giả từng lo ngại, sợ kịch bản sẽ phản cảm bởi khoảng cách tuổi tác của nữ và nam chính nhưng trên thực tế, đây lại là một tác phẩm rất nhân văn và chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả.

Đây là bộ phim duy nhất thuộc đề tài viễn tưởng xuất hiện trong danh sách này. Phim thu hút khán giả bằng câu chuyện về thế giới hư cấu Daeho không tồn tại trong lịch sử. Theo dõi phim, khán giả được thấy câu chuyện về tình yêu và sự trưởng thành của những pháp sư trẻ khi họ vượt qua số phận nghiệt ngã nhờ một phép thuật được gọi là "thuật hoàn hồn", cho phép linh hồn nhập vào cơ thể người khác. Alchemy Of Souls (Hoàn Hồn) có hai phần và từng gây ra tranh cãi mạnh mẽ bởi bất ngờ thay đổi nữ chính ở phần 2, từ Jung So Min sang Go Youn Jung.

Phần 1

Và phần 2

Bằng điểm với Alchemy Of Souls là Hospital Playlist, một tác phẩm cũng đến từ đạo diễn Reply 1988 - Shin Won Ho. Tương tự với series Reply, Hospital Playlist cũng là bộ phim khai thác những lát cắt dung dị của cuộc sống thường nhật, với nhân vật chính là 5 bác sĩ tài hoa, quen biết từ khi học đại học và gắn bó với nhau đến mãi sau này. Với hai phần phim, Hospital Playlist mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện xúc động và cả những khoảnh khắc hài hước, đặc biệt các ca khúc trong phim do 5 diễn viên chính thể hiện cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Mr. Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương) là bộ phim truyền hình lịch sử ăn khách nhất năm 2018, cho đến nay vẫn hiếm có tác phẩm nào cùng thể loại có thể vượt mặt nó về cả chất lượng lẫn các thành tích. Phim khai thác bối cảnh lịch sự có thật của Hàn Quốc những năm cuối thế kỷ 20, khi tình hình xã hội tương đối phức tạp. Đan xen với cuộc chiến của những người trẻ yêu nước là chuyện tình yêu nảy nở từ máu và nước mắt. Với màn thể hiện vô cùng thuyết phục của Lee Byung Hun và Kim Tae Ri, phim từng đầu về tỷ suất người xem của các đài cáp Hàn tại thời điểm lên sóng.



Nguồn: Koreaboo