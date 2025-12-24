Bài toán tiểu học khiến phụ huynh phải lên mạng hỏi vì dữ liệu được "giấu" trong bụi cây

Toán tiểu học vốn được xem là “nhẹ nhàng”, thiên về tư duy trực quan và làm quen với con số. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khái niệm “toán hiểu học” ngày càng khiến phụ huynh phải… thở dài. Không ít bài toán lớp 1, lớp 2 được thiết kế theo hướng đọc - hiểu tình huống, yêu cầu học sinh tự suy luận thay vì làm phép tính máy móc. Cách tiếp cận này được đánh giá là hiện đại, nhưng cũng vô tình trở thành “ác mộng” với nhiều bố mẹ khi ngồi kèm con học bài buổi tối.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước một bài toán lớp 1 được chia sẻ trong một hội nhóm phụ huynh Hà Nội. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác vì độ “khó ra phết” dù chỉ là kiến thức dành cho học sinh mới vào tiểu học. Theo hình ảnh được lan truyền, đề bài yêu cầu “Điền số vào ô trống” và đặt câu hỏi: “Có tất cả bao nhiêu chú gà con?”. Ngay bên dưới là một bức tranh vẽ những chú gà con đang đứng trước bụi cây, kèm theo dòng chữ: “Có 5 chú gà con đang kiếm ăn trong bụi cây”.

Bạn có "lú" khi đọc bài toán này?

Phần gây bối rối cho nhiều người là vì trong tranh, chỉ thấy 4 chú gà con đứng ngoài bụi cây, trong khi đề bài gợi ý thêm rằng còn có 5 chú gà khác “đang kiếm ăn trong bụi cây”. Ở bên phải tranh là một phép tính với yêu cầu: “Có tất cả [ ] chú gà con”. Nhiệm vụ của học sinh là điền con số thích hợp vào ô trống dựa trên hình ảnh trong tranh và thông tin được nêu trong câu.

Ngay sau khi được đăng tải, bài toán đã nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều phụ huynh thừa nhận đọc đi đọc lại vẫn… hoang mang.

Một netizen hài hước: “Tôi học đại học xong mà ngồi giải toán lớp 1 vẫn thấy rén”.

Người khác than thở: “Nhìn tranh thấy có 4 con, đọc chữ lại bảo có 5 con trong bụi, rốt cuộc là mấy con?”.

Có bình luận còn đùa vui: “Toán này không dành cho trẻ em, mà dành để thử thách phụ huynh”.

Một tài khoản khác viết: “Đề kiểu này dễ gây hiểu nhầm, trẻ lớp 1 rất cần sự rõ ràng”.

Sau nhiều tranh luận, cách giải được nhiều người đồng tình nhất là: trong tranh có 4 chú gà con đứng ngoài, và theo đề bài, có thêm 5 chú gà con đang kiếm ăn trong bụi cây. Như vậy, tổng số gà con là 4 + 5 = 9. Vậy kết luận lại: “Có tất cả 9 chú gà con”.

Dù đáp án cuối cùng khá đơn giản, câu chuyện xung quanh bài toán vẫn đủ để cho thấy đôi khi, thử thách lớn nhất của toán tiểu học không nằm ở con số, mà nằm ở… cách đọc hiểu đề bài.