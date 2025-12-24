Sinh viên sư phạm "mòn mỏi" chờ hỗ trợ

Gặp khó vì chưa có tiền hỗ trợ

Nhiều sinh viên sư phạm Trường ĐH Sài Gòn phản ánh đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt theo Nghị định 116, dù đã học sang năm thứ hai, thứ ba. Theo quy định, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt thời gian học. Đây là chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân lực cho ngành giáo dục. Việc chậm chi trả kéo dài đang khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống và ảnh hưởng đến việc học tập.

“Em lựa chọn ngành sư phạm vì tin tưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, có thể giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình. Việc chậm chi trả kéo dài từ khi nhập học đến nay đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của em”, một sinh viên chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: Phạm Nguyễn

Chiều 23/12, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng việc chậm trễ xuất phát từ các yếu tố khách quan như thay đổi chính sách từ đặt hàng sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, quá trình điều chỉnh dự toán trong năm 2025, hay việc một số sinh viên thay đổi, hủy đăng ký hưởng chính sách Nghị định 116.

"Điều này khiến số liệu phải rà soát, điều chỉnh qua nhiều giai đoạn. Hiện nhà trường đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục và sẽ chi trả sinh hoạt phí cho sinh viên ngay khi kinh phí được giải ngân về trường”, đại diện Trường ĐH Sài Gòn thông tin.

Phía Trường ĐH Sài Gòn nói thêm, vừa qua nhà trường nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về việc xác định số lượng sinh viên sư phạm khóa 2023 và 2024 đào tạo theo nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó, trường đã có văn bản gửi Sở Tài chính TPHCM đề nghị cấp bổ sung dự toán năm 2025 để chi trả kinh phí hỗ trợ cho sinh viên các khóa này trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Đến ngày 14/11, UBND TPHCM đã ban hành quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025, trong đó bổ sung dự toán cho Trường ĐH Sài Gòn để chi trả sinh hoạt phí và học phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116. Ngày 23/12, nhà trường tiếp tục có công văn gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực II đề nghị giải ngân kinh phí.

Từ ngày 24/11, nhà trường chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi kinh phí được giải ngân. Tuy nhiên, do trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền cấp kinh phí, việc chi trả còn phụ thuộc vào quá trình phân bổ và giải ngân ngân sách.

Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ bị “kẹt”

Tình trạng sinh viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cũng diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Tại đây, hàng trăm sinh viên các ngành sư phạm khóa 11 phản ánh dù đã tốt nghiệp và hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản ngân hàng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116.

Sinh viên Trường ĐH Đồng Nai. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, cho biết sau khi Ban Giám hiệu được kiện toàn vào tháng 8/2025, nhà trường đã rà soát lại các vướng mắc phát sinh từ đợt tuyển sinh 2021 và kiểm tra danh sách sinh viên đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116.

Ông Tuấn thừa nhận quá trình thực hiện chính sách còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo việc chi trả được chặt chẽ, đúng đối tượng, không để thất thoát, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của nhà trường là tuân thủ các quy định, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Đại diện trường cho biết nguồn kinh phí theo Nghị định 116 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, nhưng do phải điều chỉnh hồ sơ, rà soát danh sách và phối hợp với các đơn vị liên quan nên việc giải ngân chưa thể thực hiện kịp thời. Nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan tài chính tỉnh để chi trả đúng đối tượng và sớm giúp sinh viên được nhận kinh phí hỗ trợ.

Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc trực tiếp với trường để giải quyết dứt điểm việc chi trả cho sinh viên. Nếu theo danh sách ban đầu, mỗi sinh viên được hỗ trợ tối đa đến 145,2 triệu đồng cho toàn khóa học, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 58 tỷ đồng cho hơn 400 sinh viên.