Bài tập tiếng Việt lớp 1 đang khiến phụ huynh TP.HCM "loạn não" vì không hiểu yêu cầu: Thực tế lại quá bất ngờ

Một bà mẹ ở TP.HCM mới đây đăng hình bài tập của con lên mạng xã hội kèm dòng chia sẻ: "Em không hiểu đề luôn, ai giải thích giúp với!". Bức ảnh chụp lại một trang vở bài tập tiếng Việt lớp 1, trong đó yêu cầu học sinh "Ghép (theo mẫu)", bên dưới là hai bông hoa ba cánh, mỗi bông có một chữ cái ở nhụy (h và n), còn các cánh thì để trống hoặc ghi sẵn một chữ (k, g).

Thoạt nhìn, bài tập tưởng đơn giản, nhưng khi người mẹ cố đọc kỹ, lại càng rối. "Mẫu là kh thì làm sao điền cho hai bông còn lại? Ghép kiểu gì?", chị đặt câu hỏi.

Nhiều cha mẹ khác chia sẻ rằng con họ đọc đề là làm được ngay, vì các bé học theo tư duy hình ảnh

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận của các phụ huynh khác. Nhiều người thừa nhận họ cũng… "loạn não" y như vậy.

Một nhóm cho rằng bài này yêu cầu học sinh tìm các phụ âm ghép được với chữ cái ở giữa để tạo thành tiếng mới. Ví dụ, theo mẫu: k h = kh thì các cánh hoa còn lại của bông chữ "h" có thể là c h = ch hoặc n h = nh.

Tương tự, ở bông hoa có chữ "n", cánh đã cho sẵn là "g", nghĩa là ghép thành n g = ng. Hai cánh còn lại có thể điền là n h = nh hoặc n gh = ngh.

Một số người giải thích thêm: chữ "M" trong đề là viết tắt của "mẫu", tức là ví dụ đầu tiên để học sinh làm theo.

Khi cha mẹ "rối" vì… tư duy người lớn

Dù có lời giải khá hợp lý, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng cách trình bày của bài quá rối rắm với trẻ lớp 1. Một người bình luận: "Mẫu ghép đầu tiên là k h, nhưng sang hoa thứ hai thì lại phải đảo thứ tự thành n g, như vậy vừa thiếu logic vừa khiến các bé bối rối".

Có người khác lại nhìn nhận nhẹ nhàng hơn: "Thực ra bài này không nằm trong chương trình chính khóa mà là dạng nâng cao, xuất hiện trong phần giải đề của báo thiếu nhi. Bé hiểu đề và làm được là giỏi rồi".

Nhiều cha mẹ khác chia sẻ rằng con họ đọc đề là làm được ngay, vì các bé học theo tư duy hình ảnh: nhìn bông hoa, thấy chữ ở giữa và các cánh là hiểu phải "ghép cho trọn". Ngược lại, người lớn khi suy luận theo hướng ngữ pháp - logic lại dễ bị "mắc bẫy."

Từ một bài tập nhỏ, cuộc thảo luận đã cho thấy khác biệt giữa cách tư duy của trẻ và người lớn. Ở độ tuổi lớp 1, mục tiêu của bài không phải là rèn ngữ pháp mà là giúp học sinh nhận diện các phụ âm ghép, luyện trí nhớ và khả năng quan sát.

Nếu đặt mình vào vị trí của trẻ, bài làm trở nên đơn giản: bông hoa có chữ h ở giữa thì ghép thêm chữ để tạo "kh, ch, nh"; bông hoa có chữ n thì tạo "ng, ngh, nh".

Một người đưa ra đáp án

Còn với phụ huynh, bài học rút ra lại là: đừng quá hoang mang trước những đề tưởng "vô lý" của con, vì có thể điều khiến người lớn thấy phức tạp lại chính là điều giúp trẻ rèn luyện tư duy linh hoạt.

Vậy nên, thay vì "loạn não" vì bài tiếng Việt lớp 1, có lẽ các bậc cha mẹ chỉ cần một chút bình tĩnh và đôi khi, hãy thử nhìn thế giới học tập bằng đôi mắt đơn giản của chính những đứa trẻ mà mình đang đồng hành cùng.