Thư cảm ơn viết tay gây "bão mạng", nhận về hơn 52.000 lượt like

Mới đây, trên fanpage Thông tin Chính phủ, câu chuyện về một bức thư tay do nhóm sinh viên gửi đến Công an TP Huế giữa những ngày mưa lũ đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bức thư, các bạn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lực lượng công an đã dang tay giúp đỡ, che chở họ trong những ngày mưa lớn kéo dài tại Thừa Thiên Huế.

Được biết, những ngày qua, mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều tỉnh thành tại khu vực miền Trung, trong đó có Huế ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên xa nhà. Hành động giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an không chỉ giúp các bạn trẻ yên tâm mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa mùa mưa lũ.

Bài đăng của Thông tin Chính phủ đính kèm một đoạn trong bức thư, cùng lời chia sẻ đầy cảm động: “Giữa lúc mưa lũ gây ra nhiều khó khăn, trụ sở của các đơn vị Công an TP Huế không chỉ là trung tâm chỉ huy ứng phó mà còn trở thành điểm trú ẩn an toàn, ấm áp tình người”. Bài đăng nhanh chóng nhận về hơn 52.000 lượt like.

Bức thư tay cảm ơn của các bạn sinh viên gửi đến Công an TP Huế.

Theo nội dung được chia sẻ, nhóm sinh viên gồm 8 người phần lớn là những bạn trẻ xa quê đến Huế học tập đã được bố trí nơi trú ngụ an toàn tại trụ sở công an khi khu vực họ ở bị ngập sâu. Trong thư, họ viết lại hành trình những ngày tránh lũ, từ bữa cơm nóng giữa đêm mưa đến sự quan tâm tận tình của các cán bộ, chiến sĩ, những người mà họ ví như “người cha, người chú, người anh” giữa vùng nước lũ.

Toàn bộ chia sẻ như sau:

THƯ CẢM ƠN Chúng cháu gồm: 8 bạn (T. Anh, Q. Anh, Mai, Chinh, Sơn, Hà, Linh, Đan). Chúng cháu xin cảm ơn các chú công an đã tạo điều kiện cho chúng cháu trú ẩn trong ngày lũ vừa qua. Một bữa ăn nhẹ cũng làm ấm lòng những người con xa quê, lần đầu tiên đón lũ ở Huế. Tuy xa lạ nhưng các chú giống như người cha, người chú, người anh, thân thiện và gần gũi, quan tâm các cháu. Một lần nữa chúng cháu xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả của các chú và xin lỗi vì sự hiện diện của các cháu đôi vô tình làm ảnh hưởng đến các chú ạ. Chúc các chú luôn khoẻ mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Trân trọng cảm ơn!

Dòng chữ mộc mạc, nắn nót mà chan chứa biết ơn. Các sinh viên còn xin lỗi nếu có vô tình làm phiền và chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ sau ít giờ đăng tải, câu chuyện đã nhận về hàng chục nghìn lượt cảm xúc và chia sẻ. Dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại lời cảm ơn lực lượng công an Huế vì đã giúp đỡ người dân, sinh viên trong lúc hoạn nạn.

Giữa những ngày Huế mưa lũ, bức thư tay của nhóm sinh viên là một câu chuyện nhỏ, giản dị mà dễ thương. Chút ấm áp giữa những ngày mưa khiến ai đọc cũng thấy vui lòng.