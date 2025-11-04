Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025: Giáo sư trẻ nhất 39 tuổi

900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư, với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên giáo sư và 85,2% với ứng viên phó giáo sư). Như vậy 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét năm nay.

Danh sách bao gồm 900 ứng viên đạt chuẩn, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư (Ảnh minh hoạ)

Theo danh sách, ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 là GS.TS Trần Quốc Trung (sinh năm 1986), đang giữ chức vụ Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay đều sinh năm 1992 là TS Đỗ Quang Lộc (giảng viên Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo quy trình, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả, nếu không có khiếu nại hay phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho các ứng viên.

