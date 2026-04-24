Bài tập đơn giản tại nhà giúp giảm mỡ, săn chắc toàn thân

Thực tế, những bài tập đơn giản, tận dụng trọng lượng cơ thể lại chính là cách hiệu quả nhất để giúp cơ thể săn chắc và cân đối. Dưới đây là 4 động tác dễ thực hiện, phù hợp với cả người mới bắt đầu, nhưng vẫn đủ “đốt cơ” nếu bạn tập đúng cách.

Mỗi ngày vài phút: 4 động tác giúp cơ thể thon gọn và cân đối rõ rệt

Động tác đầu tiên là bước lên xuống ghế. Bạn chỉ cần đặt một chân lên ghế, dùng lực chân để nâng toàn bộ cơ thể lên, sau đó hạ xuống chậm rãi. Động tác này tác động trực tiếp vào đùi và mông, giúp phần thân dưới săn chắc và gọn gàng hơn.

Tiếp theo là kết hợp dang tay . Bạn bước lên ghế sau đó dang tay sang hai bên, làm liên tục 100 lần sẽ giúp đường nét lưng nhìn đẹp hơn.

Động tác thứ ba tập trung vào vùng vai cổ, khi bước chân lên ghế, thay vì dang tay hay giơ 2 tay lên cao, động tác này giúp vùng vai cổ của bạn thêm thu hút.

Cuối cùng là vô tay dưới đùi. Bạn dang 2 tay rồi vỗ phía dưới đùi khi bước lên ghế. Động tác này giúp phần bụng dưới săn chắc.

Điểm chung của cả 4 động tác này là không yêu cầu dụng cụ phức tạp, không chiếm nhiều diện tích và có thể thực hiện ngay tại nhà. Mỗi động tác bạn có thể lặp lại từ 15–20 lần, tập thành 3–4 hiệp tùy thể lực.

Nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ dần cảm nhận được sự thay đổi: cơ thể gọn gàng hơn, các nhóm cơ săn chắc và vóc dáng trở nên cân đối rõ rệt.

Trong hành trình cải thiện hình thể, không cần bắt đầu bằng những thứ quá phức tạp. Đôi khi, chỉ một chiếc ghế và vài phút mỗi ngày cũng đủ để tạo nên khác biệt.