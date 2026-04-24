5 item công sở nên sắm nếu chị em theo đuổi phong cách tối giản

Phong cách tối giản trong thời trang công sở không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn tạo nên hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp và hiện đại. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, những item cơ bản với màu sắc trung tính và thiết kế tinh gọn luôn giữ được giá trị lâu dài. Dưới đây là 5 món đồ không thể thiếu nếu bạn muốn xây dựng tủ đồ công sở theo phong cách tối giản.

Áo sơ mi màu trung tính

Một chiếc áo sơ mi trắng, be, xám hoặc xanh nhạt luôn là nền tảng vững chắc cho mọi set đồ công sở. Thiết kế đơn giản, không họa tiết cầu kỳ giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng, cotton, lụa hoặc linen cao cấp sẽ mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài làm việc. Áo sơ mi màu trung tính không chỉ phù hợp với môi trường văn phòng mà còn có thể linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, từ họp hành đến gặp gỡ đối tác.

Áo thun màu trung tính

Nếu áo sơ mi mang lại sự chỉn chu thì áo thun lại đại diện cho sự thoải mái nhưng vẫn đủ lịch sự khi được chọn đúng cách. Một chiếc áo thun form chuẩn, không quá bó cũng không quá rộng, với màu trắng, đen hoặc xám sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn ăn mặc nhẹ nhàng hơn.

Khi kết hợp cùng quần âu hoặc chân váy dài, áo thun vẫn giữ được tinh thần công sở nhưng trẻ trung hơn. Điểm quan trọng nằm ở chất liệu dày dặn, không quá mỏng để đảm bảo tổng thể luôn gọn gàng.

Chân váy dài màu trung tính

Chân váy dài mang đến vẻ nữ tính nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Những gam màu như be, nâu nhạt, đen hoặc xám giúp bạn dễ dàng phối với áo sơ mi hay áo thun mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Kiểu dáng suông hoặc chữ A nhẹ nhàng thường được ưa chuộng trong phong cách tối giản vì khả năng tôn dáng và phù hợp với nhiều vóc người. Một chiếc chân váy dài tốt không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần đường cắt may chuẩn xác là đủ để tạo nên sự khác biệt.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là món phụ kiện nhỏ nhưng có tác động lớn đến tổng thể trang phục. Thiết kế này giúp đôi chân trông thon dài hơn, đồng thời tăng thêm nét sắc sảo cho phong cách công sở.

Bạn có thể chọn giày cao gót hoặc giày bệt mũi nhọn tùy theo nhu cầu di chuyển, nhưng nên ưu tiên những màu cơ bản như đen, be hoặc nâu để dễ phối đồ. Một đôi giày tốt không chỉ đẹp mà còn cần đảm bảo sự thoải mái, vì bạn có thể phải mang chúng trong nhiều giờ liền.

Quần âu có đường ly giữa

Quần âu luôn là biểu tượng của thời trang công sở, và chi tiết đường ly giữa chính là điểm nhấn tinh tế giúp tổng thể trở nên sắc nét hơn. Đường ly này tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời giữ form quần luôn gọn gàng.

Những gam màu trung tính như đen, xám hoặc be giúp quần âu trở thành món đồ "dễ tính" nhất trong tủ đồ. Bạn có thể kết hợp với áo sơ mi để có vẻ ngoài chuyên nghiệp hoặc áo thun để tạo sự cân bằng giữa nghiêm túc và thoải mái.

Khi xây dựng tủ đồ tối giản, điều quan trọng không nằm ở số lượng mà ở chất lượng và khả năng kết hợp. Chỉ với 5 item cơ bản này, bạn đã có thể tạo ra nhiều set đồ khác nhau mà vẫn giữ được sự nhất quán về phong cách. Style tối giản không khiến bạn trở nên nhàm chán, ngược lại, nó giúp bạn định hình rõ ràng gu thẩm mỹ của mình và thể hiện sự tinh tế qua từng chi tiết nhỏ.

