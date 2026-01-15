Bài kiểm tra điểm cao nhưng lại khiến dân mạng tranh cãi gay gắt, 1 người bình luận: Nhìn là biết cha mẹ em này rất vô tâm!

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh đối lập về hai bài kiểm tra của học sinh tiểu học. Điểm nhấn không nằm ở số điểm các em đạt được, mà nằm ở phần phản hồi (lời phê/chữ ký) của phụ huynh. Sự khác biệt một trời một vực này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường.

Kiểu phụ huynh thứ nhất: "Nhà phân tích" tận tâm

Ở hình ảnh đầu tiên, trên một tờ giấy nhớ màu vàng dán kèm bài kiểm tra, một phụ huynh đã để lại những dòng nhận xét vô cùng chi tiết gửi tới giáo viên. Không chỉ đơn thuần ký tên xác nhận, vị phụ huynh này đã rà soát lại toàn bộ bài làm của con và chỉ ra 3 lỗi sai cốt lõi trong bài kiểm tra của con. Cuối thư, phụ huynh này còn cam kết sẽ cùng con nỗ lực tiến bộ và cảm ơn sự tận tâm của giáo viên.

Cụ thể, nội dung lời phản hồi của phụ huynh này tới giáo viên như sau:

Chào cô Triệu! Tôi đã xem qua bài kiểm tra. Qua bài thi này, tôi đã thấy được những điểm còn thiếu sót của cháu:

- Đầu tiên là chữ viết của cháu: Viết không đúng quy chuẩn (không gọn gàng) dẫn đến bị mất điểm.

- Thứ hai là phần đọc hiểu: Cháu chưa nắm vững phương pháp trả lời chính xác, đọc đề còn cẩu thả/chủ quan, chưa làm rõ hoàn toàn yêu cầu của đề bài, câu trả lời chưa trọn vẹn.

- Cuối cùng là phần tập làm văn: Cách diễn đạt ngôn ngữ và mạch tư duy vẫn cần phải nâng cao thêm.

Sẽ cố gắng để lần sau đạt được nhiều tiến bộ hơn. Cảm ơn sự tận tâm và trách nhiệm của cô Triệu.

Cư dân mạng dành "cơn mưa lời khen" cho vị phụ huynh này. Họ cho rằng đây là hình mẫu lý tưởng của sự đồng hành. “Đứa trẻ có cha mẹ sát sao thế này, dù hiện tại có điểm kém thì tương lai chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc”, một người bình luận. Sự tỉ mỉ này cho thấy phụ huynh không khoán trắng việc học cho nhà trường mà thực sự coi trọng từng lỗ hổng kiến thức của con.

Phần ký xác nhận tâm huyết của phụ huynh

Kiểu phụ huynh thứ hai: "Sếp tổng" lạnh lùng

Trái ngược hoàn toàn với sự tâm huyết ở trên, hình ảnh thứ hai khiến nhiều người "ngã ngửa". Trên bài kiểm tra Toán lớp 1, tại phần yêu cầu phụ huynh ký tên, người cha/mẹ này chỉ viết đúng hai chữ: "Đã đọc" (已阅).

Trong văn hóa công sở Trung Quốc, "Đã đọc" hay "Đã xem" thường là bút phê của cấp trên khi duyệt văn bản của cấp dưới một cách nhanh chóng, mang tính thủ tục hành chính.

Phần ký xác nhận đầy lạnh lùng của một phụ huynh

Tranh cãi: Thái độ quyết định trình độ?

Chính hai chữ "Đã đọc" ngắn gọn, lạnh lùng và mang hơi hướm quan liêu này đã khiến cư dân mạng "dậy sóng". Nhiều người chỉ trích gay gắt thái độ của phụ huynh thứ hai.

Họ cho rằng, việc dùng từ "Đã đọc" thể hiện sự trịch thượng và vô tâm. Phụ huynh này dường như coi việc ký bài kiểm tra của con giống như việc sếp ký duyệt báo cáo cho nhân viên, chỉ cần biết kết quả, không quan tâm quá trình.

Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình chia sẻ: "Nhìn là biết cha mẹ em này rất vô tâm với con. Dù bài kiểm tra này điểm có thể là Ưu, nhưng với thái độ dửng dưng "ký cho xong chuyện" của cha mẹ, đứa trẻ sẽ dần cảm thấy việc học của mình không được quan tâm. Sự lơ là của gia đình chính là liều thuốc độc giết chết động lực của con trẻ”.

Luận điểm của cư dân mạng là Giáo dục cần sự cộng hưởng. Phụ huynh thứ nhất nhìn thấy vấn đề trong bài kiểm tra. Phụ huynh thứ hai chỉ nhìn thấy tờ giấy cần phải ký.

Khi cha mẹ phó mặc, chỉ "điểm danh" trên bài vở của con bằng những chữ ký vô hồn, đứa trẻ sẽ thiếu đi người định hướng để sửa sai. Ngược lại, những đứa trẻ nhận được sự phân tích kỹ càng (như trường hợp 1) sẽ hiểu rằng cha mẹ luôn dõi theo và trân trọng nỗ lực của mình.

Câu chuyện về hai chữ ký là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ hiện đại. Trong guồng quay bận rộn, nhiều người chọn cách ký nhanh cho xong việc (như phụ huynh số 2). Tuy nhiên, bài kiểm tra không chỉ là những con số, nó là tấm gương phản chiếu quá trình nhận thức của trẻ.

Đừng chỉ làm một vị "sếp" lạnh lùng trong việc học của con. Hãy làm một người bạn đồng hành, bởi đôi khi, vài dòng nhận xét tâm huyết của cha mẹ còn giá trị hơn cả điểm 10 tròn trĩnh.

Nguồn: Sohu