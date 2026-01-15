Trường THCS Lý Thái Tổ lựa chọn E-STEM như một hướng đi chiến lược trong giáo dục hội nhập

Giáo dục ngày nay không thể chỉ chạy theo kiến thức, mà cần trao cho học sinh năng lực học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là dạy như thế nào để học sinh thật sự sẵn sàng cho một tương lai nhiều biến động nhưng cũng đầy cơ hội.

Giáo dục STEM – từ xu hướng tất yếu đến yêu cầu nâng cao chất lượng

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và tự động hóa bùng nổ, giáo dục STEM không còn là một lựa chọn mà trở thành xu hướng tất yếu. Học STEM ngoài nhằm trang bị kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học - 4 lĩnh vực quan trọng, còn hướng tới hình thành những năng lực cốt lõi của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác và sáng tạo.

Tiếp cận kiến thức theo hướng khoa học gắn liền với thực tiễn giúp học sinh trang bị đầy đủ những năng lực cốt lõi cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế, ở nhiều nơi, STEM vẫn dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm đơn lẻ hoặc mang tính phong trào. Trong khi, nhu cầu cần là những mô hình triển khai bài bản hơn, giúp học sinh tiếp cận STEM như một phương thức học tập thực sự, gắn với thực tiễn và định hướng lâu dài.

Học E-STEM qua dự án, thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn

Từ thực tiễn đó, Trường THCS Lý Thái Tổ triển khai hệ E-STEM như một hướng đi mới và chiến lược trong năm học 2026–2027. Thay vì tiếp cận STEM như một hoạt động bổ trợ, nhà trường xác định E-STEM là mô hình học tập tích hợp, trong đó STEM được giảng dạy trong môi trường tiếng Anh như ngôn ngữ học tập, gắn với định hướng hội nhập quốc tế.

Tại THCS Lý Thái Tổ, tiếng Anh là công cụ để học sinh tiếp cận tri thức khoa học, công nghệ và nghiên cứu. Nền tảng chương trình tiếng Anh Oxford chuẩn quốc tế giúp học sinh làm quen với tài liệu học thuật bằng tiếng Anh, qua đó nâng cao hiệu quả học tập STEM và khả năng hội nhập trong tương lai.

Học sinh THCS Lý Thái Tổ dễ dàng tiếp cận các nguồn tham khảo bằng tiếng Anh nhờ nền tảng tiếng Anh Oxofrd chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt nổi bật của hệ E-STEM tại THCS Lý Thái Tổ là phương pháp Project-based Learning – học qua dự án, kết hợp giảng dạy tích hợp liên môn. Học sinh được đặt vào các tình huống thực tế, cần vận dụng đồng thời kiến thức khoa học, toán học, công nghệ và kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề.

Trở thành một phần của quá trình nghiên cứu giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và thực tiễn cuộc sống. Qua đó, học sinh không chỉ "học để ứng dụng vào thực tiễn", mà còn hình thành tư duy chủ động, khả năng tự học và tinh thần hợp tác – những yếu tố quan trọng để thích ứng với xã hội hiện đại.

Học sinh được đặt vào các tình huống thực tế để giải quyết vấn đề bằng phương pháp học qua dự án.

Trong quá trình này, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người hướng dẫn, người đồng hành, hỗ trợ học sinh tự nghiên cứu và tự đưa ra kết luận. Việc học vì thế trở nên sống động, gần gũi và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Từ nền tảng STEM đến định hướng chiến lược E-STEM

Trước khi triển khai E-STEM, THCS Lý Thái Tổ đã có nhiều năm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng hệ sinh thái học tập hiện đại và tổ chức các hoạt động STEM đa dạng.

Em Nguyễn Long Đạt 7Q1.1 thành viên đội tuyển STEM : "Em rất hào hứng khi năm học tới sẽ được học E-STEM. Được học và nghiên cứu STEM bằng tiếng Anh giúp em tự tin hơn, nhất là khi tìm hiểu tài liệu quốc tế và trình bày ý tưởng."

Đội tuyển nghiên cứu khoa học, đội tuyển STEM của trường tham gia nhiều cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, đạt được những kết quả tích cực.

Ở góc độ người đồng hành, Cô Nguyễn Thị Thúy phụ trách đội tuyển STEM nhận định: "Khi nâng STEM lên E-STEM, học sinh không chỉ tiến bộ về kiến thức, mà còn sớm bộc lộ năng lực suy luận, nghiên cứu khoa học nổi bật. Trong bối cảnh hội nhập, đây là nền tảng rất quan trọng."

Chị Đỗ Thu Hiền, phụ huynh trường chia sẻ: "Gia đình mong con được tiếp cận E-STEM để phát triển năng lực, nhưng không muốn tạo áp lực. Trường tôn trọng nhịp độ học tập và năng lực riêng của mỗi học sinh nên tôi rất yên tâm vì con được truyền cảm hứng, không bị ép buộc."

E-STEM không chỉ là một chương trình học mà là một bước đi trong triết lý giáo dục nhân văn – cá nhân hóa mà trường THCS Lý Thái Tổ đang theo đuổi. Thay vì áp đặt một khuôn mẫu chung, nhà trường hướng tới việc đồng hành cùng học sinh, giúp mỗi em nhận diện được năng lực của bản thân và phát triển theo con đường phù hợp.

E-STEM, vì thế, không phải là đích đến, mà là cách THCS Lý Thái Tổ lựa chọn để chuẩn bị cho học sinh hành trang hội nhập trong một thế giới luôn biến đổi, nơi tri thức, công nghệ và khả năng học tập suốt đời ngày càng giữ vai trò quyết định.

Cha mẹ quan tâm đến hệ đào tạo E-STEM của trường THCS Lý Thái Tổ có thể tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tuyển sinh qua hotline 098.322.7092 hoặc 098.393.0463 để nhận tư vấn phù hợp với mong muốn của từng gia đình.