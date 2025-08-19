Bãi biển biệt lập cách trung tâm chưa tới 10km, du khách nhận xét: Đúng là biển xanh, cát trắng!

Một trong những yếu tố giúp du lịch Việt Nam được yêu mến, thu hút đông đảo du khách nước ngoài, đó chính là những bãi biển cùng làn nước trong xanh, trải dài bên bờ cát trắng mịn. Những cái tên địa phương nổi tiếng về du lịch biển ở nước ta có thể kể tới như Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nha Trang hay Phú Quốc... Mỗi nơi lại sở hữu những bãi biển trong xanh mang nét riêng biệt khác nhau, gây ấn tượng với du khách. Đặc biệt có cả những bãi biển chưa được nhiều người biết tới.

Sau đây là một ví dụ, bãi biển mang tên Nhũ Tiên, nằm cách trung tâm phố biển Nha Trang khoảng 7 - 8km. Một du khách từng đến đây nhận xét: "Bãi biển vắng tuyệt đẹp ở Nha Trang mà ít người biết đến. Ở đây đúng kiểu 'biển xanh - cát trắng - nắng vàng', lại thêm hàng cây xanh mát bao quanh. Không ồn ào, không chen chúc, đúng nghĩa vào rừng tắm biển".

Ảnh VNA

Bãi biển Nhũ Tiên – “Nàng tiên ngủ quên” của biển Nha Trang

Nhắc đến Nha Trang, đa phần du khách nghĩ ngay đến bãi Trần Phú sầm uất hay Dốc Lết hoang sơ. Chính vì vậy, so với những cái tên nổi tiếng, Nhũ Tiên ít được biết đến hơn, được ví như "nàng tiên ngủ quên". Đây là một bãi biển nhỏ, được bao bọc bởi núi non và vùng vịnh kín gió, mang vẻ yên bình, tĩnh lặng.

Với vị trí nằm trên trục đường chính từ sân bay quốc tế Cam Ranh, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới đây bằng ô tô, xe máy với thời gian khoảng 20-25 phút từ sân bay; hay chỉ từ 10-15 phút từ trung tâm Nha Trang. Ngay từ con đường ven biển dẫn tới Nhũ Tiên đã gây ấn tượng mạnh, bởi đây là con đường ven biển, uốn lượn giữa một bên là biển xanh, một bên là núi đá.

Đúng như những gì du khách nhận xét, Nhũ Tiên là sự kết hợp thực sự của biển xanh - cát trắng và nắng vàng. Bãi cát nơi đây trắng mịn, thoai thoải, trải dài bên làn nước biển trong xanh có thể nhìn thấu đáy. Điều đặc biệt nhất là bãi biển được núi non bao bọc ba phía, tạo thành một eo biển nhỏ, kín gió quanh năm. Cũng nhờ vậy, sóng ở đây hiền hòa, rất thích hợp để tắm biển, thư giãn hay đưa trẻ nhỏ đi cùng.

Bãi biển có địa hình tạo thành eo biển nhỏ, kín gió, phù hợp với đa phần du khách tắm biển (Ảnh Bazan Travel)

Đến Nhũ Tiên, du khách không chỉ có thể ngâm mình trong làn nước mát mà còn tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các trò chơi thể thao biển như mô tô nước, dù lượn, chèo kayak, bóng chuyền bãi biển thường được tổ chức sôi nổi. Với những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm lặn ngắm san hô hay câu cá cũng là lựa chọn không nên bỏ lỡ.

Không gian thoáng đãng và bãi cát rộng cũng khiến Nhũ Tiên trở thành điểm đến phù hợp để tổ chức team building, picnic hay tiệc ngoài trời. Nếu muốn nghỉ ngơi trong sự tiện nghi, Diamond Bay Resort & Spa ngay sát bãi biển là gợi ý đáng cân nhắc, với các dịch vụ nghỉ dưỡng, spa và ẩm thực cao cấp.

Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại bãi biển, từ những món nướng dân dã cho tới các món chế biến cầu kỳ đặc trưng của vùng biển miền Trung. Một điều cần lưu ý trước khi tới Nhũ Tiên đó là bãi biển thu phí tham quan. Cụ thể, với người lớn, mức phí khoảng 80.000 đồng/người, còn trẻ em là 50.000 đồng/người. Đây là khoản phí nhỏ để du khách được tận hưởng không gian biển riêng tư, sạch sẽ và được quản lý tốt.

Khung cảnh bình yên ở biển Nhũ Tiên qua ống kính du khách (Ảnh Minh Tâm)

Nhiều hoạt động thể thao biển trên bãi biển Nhũ Tiên (Ảnh Viettravel)

Diamond Bay Resort & Spa nằm ngay sát bãi biển Nhũ Tiên (Ảnh Diamond Bay Resort & Spa)

Những bãi biển đẹp khác ở Nha Trang

Ngoài Nhũ Tiên, du khách du lịch Nha Trang cũng có thể tham khảo nhiều bãi biển khác cho chuyến đi của mình. Nếu muốn tìm một bãi biển trung tâm, đông vui và nhiều dịch vụ tiện ích, biển Trần Phú chắc chắn là lựa chọn số một. Bãi tắm này kéo dài suốt con đường ven biển Trần Phú trung tâm Nha Trang, sôi động cả ngày lẫn đêm, rất thích hợp cho du khách thích không khí nhộn nhịp.

Cũng nằm trong trung tâm, du khách cũng có thể tới khu vực Hòn Chồng - cụm đá kỳ thú, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên núi và biển. Đây là điểm tham quan nổi tiếng, tuy nhiên không phù hợp cho những ai muốn tắm biển lâu.

Xa hơn một chút, khoảng 25 km về phía Nam, Bãi Dài nổi tiếng với bờ cát thoai thoải, trải dài bất tận, là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng trong các resort sang trọng. Trong khi đó, Dốc Lết ở phía Bắc Nha Trang cách trung tâm khoảng 50 km, lại mang dáng vẻ nguyên sơ, giá cả phải chăng, phù hợp cho gia đình và nhóm bạn trẻ đi picnic.

Bãi biển trải dài đường Trần Phú, trung tâm Nha Trang nổi tiếng với sự nhộn nhịp, sôi động (Ảnh Traveloka)

Bãi Dài và Dốc Lết là hai bãi biển cho những ai yêu thích sự hoang sơ (Ảnh VNPAY)

Tóm lại, so với tất cả những điểm đến trên, Nhũ Tiên mang nét riêng hiếm có: Vừa gần trung tâm để dễ di chuyển, vừa đủ biệt lập để tạo không gian tĩnh lặng. Đây là lựa chọn dung hòa cho du khách muốn tìm một bãi biển yên bình mà không cần đi quá xa.