Bác sĩ nhắc nhở 4 sai lầm khi ăn canh gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ ung thư nhưng rất nhiều người mắc phải

Nếu thiếu canh, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thiếu trọn vẹn hơn. Bởi vì với nhiều người, bát canh không chỉ cung cấp nước, giúp dễ nhai nuốt và tiêu hóa hơn mà còn là món tẩm bổ với nhiều dưỡng chất. Mùa hè có thể ăn canh giải nhiệt, mùa đông dùng canh nóng để làm ấm cơ thể.

Nhưng theo bác sĩ Lý Bình Huân - Trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện Tucheng Changgung (Đài Loan, Trung Quốc) ăn canh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nếu không đúng cách. Trong một cuộc phỏng vấn với báo điện tử ETtoday gần đây, ông đã chỉ ra 4 sai lầm khi ăn canh gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và ung thư thực quản nhưng rất nhiều người mắc phải:

1. Ăn canh quá nóng

Nhiều người có thói quen ăn canh lúc vừa nấu xong, tức là còn rất nóng, đặc biệt là vào mùa đông. Tuy nhiên, thói quen này lại gây hại rất lớn tới thực quản và dạ dày và còn có nguy cơ bỏng miệng.

Bởi vì thực quản của chúng ta chỉ có thể chịu đựng được độ nóng khoảng 50 - 60 độ là tối đa. Khi chạm đến mức này, thực quản và dạ dày đều đã cảm thấy khó chịu, còn nếu vượt qua ngưỡng này sẽ dẫn tới bỏng rát, tổn thương. Nếu tổn thương lặp lại nhiều lần, không kịp hồi phục còn có thể gây viêm nhiễm và ung thư.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu tiêu thụ thực phẩm quá nóng trên 60 độ C thì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng và cả ung thư miệng. Vì vậy tốt nhất là nấu canh xong để nguội bớt hãy ăn cho an toàn nhé!

2. Ăn canh quá vội hoặc ăn quá nhiều

Ăn cơm càng dài, càng tận hưởng được mùi vị thơm ngon của món ăn. Ăn canh cũng vậy, khi bạn ăn từ từ, cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa và hấp thụ. Khi cơ thể cảm thấy no tức là đã đến mức vừa phải.

Ngược lại, nếu ăn quá nhanh trong khi canh nhiều nước nên dễ ăn, hoặc nhiều dưỡng chất nếu được ninh hầm với thịt cá nên sẽ dẫn tới ăn quá nhiều. Đến khi bạn cảm thấy no là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng canh quá mức cần thiết, làm nặng bụng rất khó chịu và ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Lâu ngày dễ gây béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tật.

Ăn canh nhanh còn tiềm ẩn nguy cơ sặc, hóc do xương hoặc thịt, rau củ có trong canh. Nên nếu muốn cảm nhận vị canh tốt nhất, tránh những rủi ro không đáng có thì hãy ăn canh một cách chậm rãi, nên múc bằng thìa và quan sát kỹ trước khi đưa vào miệng.

Ngoài ra, nếu canh là những món nhiều muối, nhiều calo, nhiều purin thì không nên uống quá nhiều trong một bữa kẻo gây béo phì, nguy hiểm cho sức khỏe. Chỉ nên uống khoảng 2 - 4 bát canh là tối đa cho mỗi bữa ăn, uống nhiều canh thì cũng nên giảm khẩu phần cơm và các món khác.

3. Nhiều người ăn chung một bát canh

Một trong những lý do canh trở thành món không thể thiếu trong bữa cơm gia đình đó là sự gắn kết của mọi người khi ăn canh. Bởi vì nhiều người, nhiều gia đình thường có thói quen múc một bát canh lớn, sau đó cùng nhau dùng thìa hoặc đũa của mỗi người để ăn trong suốt bữa cơm. Tuy nhiên, hành vi này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm một số bệnh tật, phổ biến nhất là vi khuẩn HP (Helicobacter pylori).

Loại vi khuẩn này là nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày, tá tràng. Bình thường sẽ không gây hại nhưng nếu ai đã từng bị đau dạ dày mà nhiễm them vi khuẩn này sẽ khiến tình trạng nặng thêm, lâu ngày có thể thành ung thư dạ dày.Trong khi vi khuẩn này lây qua đường nước bọt vì thế nếu ăn chung bát đũa như chấm chung nước mắm, ăn chung bát canh hoàn toàn có thể khiến cả gia đình nhiễm vi khuẩn.

Vì vậy mỗi thành viên trong gia đình nên ăn canh riêng, tốt nhất là dùng riêng một chiếc muôi để múc canh, sau đó múc vào bát của mình rồi mới ăn. Tương tự, cũng không nên dùng chung đũa thìa hay gắp thức ăn cho nhau để hạn chế nguy cơ bệnh tật.

4. Ăn cơm chan canh

Thói quen ăn cơm chan canh rất phổ biến vì vừa ngon miệng lại dễ nuốt, dễ tiêu hóa, giúp ăn nhanh hơn. Nhưng ít người biết khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn rất có lợi cho sức khỏe. Vừa ăn cơm vừa chan canh khiến cơm bị mất đi chất protein, làm giảm giá trị dinh dưỡng của cơm.

Nếu chan canh vào cơm sẽ khiến thức ăn bị đẩy xuống dạ dày quá nhanh. Khi mà thức ăn không được nghiền kỹ sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn để xử lý, từ đó gây hại dạ dày. Ngoài ra, ăn cơm chan canh còn làm loãng dịch tiêu hóa khiến dinh dưỡng có trong thực phẩm được cơ thể hấp thụ ít hơn.

Ăn cơm chan canh lâu ngày cũng làm cho hệ tiêu hóa, cũng như hoạt động của thành ruột, dạ dày trở nên lười biếng, ít tiết dịch để co bóp hơn. Từ đó gây ra các bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa như đau dạ dày, tá tràng, rối loạn tiêu hóa…

Cơm chan canh cũng làm tăng nguy cơ hóc hoặc nuốt phải dị vật khi ăn do ăn nhanh hoặc khó phát hiện các mảnh xương, đồ ăn cứng. Cứ như vậy chúng đi xuống thực quản, dạ dày dễ gây tổn thương, viêm loét và còn làm khó tiêu hóa.

Ngoài ra, ăn cơm chan canh cũng làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì hơn do dễ tăng lượng thức ăn nạp vào. Thay vì ăn cơm chan canh, hãy uống canh trước rồi mới ăn cơm. Cũng đừng chỉ ăn cái mà bỏ nước canh nhé, vì như vậy sẽ rất phí các chất dinh dưỡng. Đặc biệt là với các món canh được ninh hầm trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor, Eat This