Bác sĩ gợi ý 4 cách xóa nếp nhăn đơn giản, ai cũng áp dụng được

Nếp nhăn là một trong những vấn đề khiến chị em đau đầu. Bác sĩ Jaimie DeRosa tại Boston, Hoa Kỳ cho biết sự hình thành của nếp nhăn là do: "Theo tuổi tác, elastin và các sợi collagen sẽ bị đứt gãy một cách tự nhiên". Bên cạnh đó, tác động của môi trường (như ánh nắng) và lối sống cũng góp phần khiến nếp nhăn hiện hữu.

Sự xuất hiện của nếp nhăn không chỉ khiến làn da mất phong độ mịn đẹp, mà còn tăng tuổi cho diện mạo. Tuy nhiên, nếp nhăn vẫn có cách ngăn ngừa và xóa bỏ. Sau đây, bác sĩ gợi ý 4 cách xóa nếp nhăn đơn giản mà mọi chị em đều có thể áp dụng được.

Bôi kem chống nắng

Để ngăn chặn và xóa mờ nếp nhăn hiệu quả, bôi kem chống nắng là bước skincare bắt buộc. Việc tiếp xúc với ánh nắng, đặc biệt là tia UVA chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự phá vỡ collagen và elastin. Đây là điều được bác sĩ Jaimie DeRosa tại Boston, Hoa Kỳ lưu ý. Tia UVA có thể thâm nhập qua những đám mây và cửa kính, rồi tấn công làn da. Do đó, điều quan trọng chị em cần thực hiện là bôi kem chống nắng quang phổ rộng, chỉ số tối thiểu SPF 30 mỗi ngày, không kể trời mưa hay nắng. Kem chống nắng có thể không trực tiếp "là phẳng" các nếp nhăn, nhưng sản phẩm này sẽ ngăn chặn sự hình thành của những rãnh nhăn mới.

Dùng serum vitamin C

Hãy coi việc bôi serum vitamin C trước khi thoa kem chống nắng là tuyệt chiêu giúp tăng sức mạnh loại bỏ nếp nhăn. Bác sĩ DeRosa cho biết vitamin C sẽ cải thiện làn da của bạn theo 2 cách: "Chất chống oxy hóa này tăng cường sản sinh collagen, đồng thời làm giảm đốm nâu và những tổn thương gây ra bởi ánh nắng mặt trời". Có nhiều phiên bản vitamin C mà bạn tìm thấy trong các sản phẩm skincare không cần kê đơn. Tuy nhiên, l-ascorbic acid là dạng tinh khiết, có hiệu lực nhất mà bác sĩ DeRossa khuyên bạn nên ưu tiên khi mua các sản phẩm vitamin C bôi ngoài da.

Bổ sung retinoid vào quy trình

Có thể nói rằng, không có thành phần nào được nghiên cứu kỹ lưỡng và ca ngợi về khả năng xóa nếp nhăn tốt hơn retinoid. Đây là dẫn xuất của vitamin A, nó có thể kích thích sản sinh collagen và ngăn các enzyme phá hủy collagen hoạt động. Có nhiều lựa chọn xoay quanh retinoid. Từ serum retinol không cần kê đơn cho đến dạng kê đơn mạnh hơn là tretinoin.

Tuy nhiên, dù dạng retinoid bạn chọn là gì, hãy để làn da có thời gian làm quen với thành phần này. Bởi lẽ, retinoid vốn được biết đến là thành phần gây ra các phản ứng phụ như bong tróc, khô da, mẩn đỏ. Khi mới dùng, bạn nên thoa retinoid khoảng 1 - 2 lần/tuần, rồi tăng dần tần suất nếu da đã quen hơn với sản phẩm. Bác sĩ DeRossa nhấn mạnh: "Sẽ luôn cần thời gian để nhìn thấy kết quả. Tuy nhiên, việc bổ sung retinoid bôi ngoài da sẽ mang đến sự cải thiện lâu dài, bao gồm cả xóa mờ nếp nhăn".

Thử các sản phẩm chứa bakuchiol

Retinoid là thành phần xóa nếp nhăn tuyệt vời. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, retinoid có thể gây kích ứng da. Đây cũng là thành phần không nên dùng khi mang thai và cho con bú. Vậy nếu không dùng retinoid, bạn có thể thay thế bằng thành phần nào?

Câu trả lời là bakuchiol - một chất có nguồn gốc thực vật. Theo bác sĩ DeRossa, bakuchiol có tác dụng tương tự retinoid, bao gồm cả giảm nếp nhăn nhưng ít gây ra các tác dụng phụ hơn. Bạn có thể tìm thấy thành phần bakuchiol trong serum, kem dưỡng hoặc kem mắt.

Nguồn: Byrdie

Ảnh: Sưu tầm