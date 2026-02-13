Bác sĩ dặn: Dọn nhà đón Tết phải CẨN THẬN khi làm 5 việc, rất dễ gây mù lòa!

Cận Tết, nhà cửa thường được tổng vệ sinh từ sàn đến trần với mong muốn “tống cựu nghinh tân”. Tuy nhiên, các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo đây cũng là thời điểm chấn thương mắt tăng vọt. Bác sĩ Luo Yingyuan (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết mỗi năm trước Tết, phòng khám của ông tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng giác mạc, trầy xước mắt hoặc tăng áp lực nội nhãn do dọn dẹp sai cách. Không ít ca để lại tổn thương thị lực lâu dài, dẫn tới mù lòa.

Điều đáng nói là phần lớn tai nạn đều xuất phát từ những thói quen rất phổ biến khi tổng vệ sinh. Vì vậy, ông nhắc nhở 5 kiểu dọn nhà đang "hành hạ" mắt, ai cũng nên cẩn trọng:

1. Tự ý trộn các loại chất tẩy rửa để “tăng đô” làm sạch

Nhiều người nghĩ rằng pha thuốc tẩy với nước lau sàn hoặc dung dịch khử khuẩn sẽ giúp đánh bật vết bẩn nhanh hơn. Thực tế, việc trộn hóa chất có thể tạo ra khí độc hoặc phản ứng mạnh, khiến dung dịch dễ bắn ngược vào mắt.

Ảnh minh họa

Các chất có tính axit hoặc kiềm cao có thể phá hủy lớp biểu mô giác mạc chỉ trong vài giây, gây đau buốt, chảy nước mắt dữ dội và giảm thị lực. Nếu không rửa kịp thời, nguy cơ sẹo giác mạc và suy giảm thị lực vĩnh viễn hoàn toàn có thể xảy ra.

Bác sĩ Luo nhấn mạnh: Tuyệt đối không pha trộn chất tẩy rửa khi chưa hiểu rõ thành phần. Khi bị hóa chất bắn vào mắt, không dụi mắt, hãy rửa ngay bằng nước sạch liên tục ít nhất 15 phút rồi đi khám.

2. Lau dọn nơi cao nhưng bỏ qua bụi mịn

Nóc tủ, quạt trần, rèm cửa hay điều hòa tích tụ lượng lớn bụi và vi sinh vật. Khi bị khuấy lên, chúng có thể rơi thẳng vào mắt, gây kích ứng, viêm kết mạc hoặc trầy xước giác mạc.

Đừng lau khô ngay. Hãy xịt ẩm trước để hạn chế bụi bay. Nếu có dị vật lọt vào mắt, chỉ nên chớp mắt để nước mắt cuốn trôi, không dùng tay dụi vì có thể làm vết xước nặng hơn.

3. Xịt hóa chất ở khoảng cách quá gần

Ngay cả khi không trộn lẫn, việc dùng chai xịt hướng thẳng về phía trước hoặc cúi sát bề mặt cần làm sạch cũng khiến dung dịch bật ngược lại. Những giọt li ti này đôi khi không gây đau ngay, nhưng vẫn đủ làm tổn thương giác mạc.

Cách an toàn là luôn hướng vòi xịt ra xa mặt, mở cửa cho thông thoáng và đeo kính bảo vệ khi lau dọn khu vực nhiều hóa chất như nhà tắm hoặc bếp.

Ảnh minh họa

4. Không cẩn trọng khi cắt tỉa cây và xử lý đồ đạc sắc nhọn

Tổng vệ sinh thường đi kèm việc dọn ban công, tỉa cây cảnh hoặc tháo bỏ đồ cũ. Cành cây, dây kẽm, mảnh nhựa vỡ hay đầu kéo đều có thể trở thành “vật phóng” nguy hiểm nếu bật vào mắt.

Những chấn thương xuyên thấu dạng này đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đe dọa khả năng giữ lại nhãn cầu. Vì vậy, hãy thao tác chậm, giữ khoảng cách và đeo kính bảo hộ nếu làm việc với vật sắc.

5. Cúi đầu lau dọn hàng giờ liền

Ít ai biết rằng việc cúi thấp khi lau sàn, chà nhà tắm hoặc dọn gầm giường có thể làm tăng áp lực trong mắt. Với người có bệnh tăng nhãn áp hoặc nguy cơ cao, tình trạng này dễ gây đau đầu, nhìn mờ và tổn thương thần kinh thị giác.

Giải pháp đơn giản là chia nhỏ công việc, đứng dậy thư giãn sau mỗi 10 - 15 phút để mắt được “giải áp”.

Ảnh minh họa

Nguyên tắc vàng khi xử lý tai nạn niên quan tới mắt khi dọn nhà Luo Yingyuan nhấn mạnh rằng cách xử lý chấn thương mắt ảnh hưởng đến tiên lượng. Ưu tiên hàng đầu sau khi bị hóa chất bắn vào mắt là rửa mắt kỹ bằng nhiều nước. Nếu có vật sắc nhọn găm vào mắt, đừng cố tự lấy ra; hãy để nguyên như vậy và đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu bạn bị nhìn mờ, đau dữ dội, chảy nước mắt liên tục hoặc không thể mở mắt, đây đều là những dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp và cần được điều trị nhãn khoa ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Family Doctor



