Bác sĩ đa khoa cảnh báo trực tiếp những ai đang dùng điện thoại kiểu này

Bác sĩ Amir Khan, một bác sĩ đa khoa thường xuyên xuất hiện trên các chương trình của đài truyền hình ITV (Anh) như Lorraine và Good Morning Britain, vừa đưa ra cảnh báo dành cho những người có thói quen mang điện thoại vào nhà vệ sinh.

Theo vị bác sĩ làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), thói quen phổ biến này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ (haemorrhoids). Bác sĩ Khan chia sẻ lời khuyên này trên podcast No Appointment Necessary trong cuộc trò chuyện với người đồng dẫn chương trình Cherry Healey.

Bệnh trĩ là gì?

Theo giải thích của NHS, bệnh trĩ là những khối phồng xuất hiện bên trong hoặc xung quanh hậu môn, thường có thể tự cải thiện sau vài ngày.

Các triệu chứng bao gồm ngứa ngáy, xuất hiện cục u và đau quanh hậu môn. Mọi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách không rặn quá mạnh khi đi đại tiện và không ngồi trong nhà vệ sinh lâu hơn mức cần thiết.

Thói quen xấu gây bệnh trĩ

Trong chương trình podcast, bác sĩ Khan nói với thính giả: “Trĩ là một tập hợp các mạch máu bị đẩy ra khỏi vùng hậu môn.”

“Lẽ ra chúng phải nằm bên trong, nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Nó giống như một túi mạch máu. Nguyên nhân là do theo thời gian, khi bạn thường xuyên rặn để đi vệ sinh, bạn tạo áp lực lên trực tràng, và điều đó dần dần đẩy các mạch máu này ra ngoài.”

Chính vì vậy, mọi người được khuyên không nên mang điện thoại vào nhà vệ sinh, bởi việc lướt điện thoại dễ khiến bạn ngồi lâu hơn cần thiết. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn đủ chất xơ.

Anh giải thích: “Điều quan trọng nhất là giữ cho phân mềm. Bất cứ điều gì khiến bạn phải rặn mạnh hơn đều sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ. Vì vậy: chất xơ, chất xơ và chất xơ.”

Bác sĩ Khan nói thêm: “Rất nhiều người mang điện thoại vào nhà vệ sinh rồi ngồi lì ở đó rất lâu. Điều này làm tăng nguy cơ bị trĩ. Nếu trong nhà bạn có một người đàn ông vào nhà vệ sinh nửa tiếng, 45 phút, rồi bước ra và than phiền bị trĩ, thì bạn biết lý do là gì rồi đấy.”

Nếu đang gặp tình trạng trĩ, người bệnh có thể nhờ dược sĩ tư vấn các loại thuốc giúp giảm đau, ngứa và sưng, đồng thời gợi ý các biện pháp hỗ trợ điều trị táo bón. Tuy nhiên, NHS khuyến cáo bạn nên đi khám bác sĩ nếu:

- Bạn có triệu chứng trĩ và tình trạng ngày càng nặng hơn hoặc không cải thiện sau 7 ngày tự điều trị tại nhà

- Bạn bị trĩ tái đi tái lại nhiều lần

- Bạn nhận thấy những thay đổi bất thường quanh hậu môn

Theo NHS, phần lớn người dân Anh đang tiêu thụ không đủ chất xơ trong chế độ ăn. Chất xơ có nhiều trong các loại thực phẩm như đậu, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

NHS cho biết: “Ăn nhiều chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường type 2 và ung thư đại trực tràng.”



