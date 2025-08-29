Bác sĩ chỉ cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, những sự kiện quốc gia quy mô lớn như lễ diễu binh hay diễu hành luôn mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt. Việc chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, nhất là sức khoẻ không chỉ giúp mỗi người có trải nghiệm trọn vẹn mà còn góp phần bảo đảm thành công cho sự kiện.

Thể trạng tốt là nền tảng giúp người tham dự đủ sức chịu đựng điều kiện môi trường khắc nghiệt trong nhiều giờ. Cần ưu tiên ăn thực phẩm giàu carbohydrate phức hợp như gạo lứt, ngũ cốc, khoai lang và tránh các món nhiều dầu mỡ. Nên uống đủ nước từ một ngày trước, theo dõi màu nước tiểu để điều chỉnh lượng nước bổ sung, và ngủ đủ 7–8 tiếng để phục hồi năng lượng.

Trang phục phù hợp giúp giảm hấp thu nhiệt và tăng khả năng vận động. Chất liệu cotton, lanh màu sáng là lựa chọn lý tưởng. Giày thể thao đế bám tốt sẽ an toàn hơn nhiều so với dép lê hay giày cao gót.

Bạn đừng quên chống nắng bằng kem SPF 30+ PA+++, mũ rộng vành và kính râm. Các vật dụng nên mang theo bao gồm nước uống, đồ ăn nhẹ, khăn ướt, khẩu trang, thuốc cá nhân, giấy tờ tùy thân và sạc dự phòng. Tuyệt đối tránh mang theo chai thủy tinh, vật nhọn, rượu bia hoặc loa kèn gây ồn ào.

Trong điều kiện nắng nóng, người tham gia dễ bị mất nước, tụt huyết áp , hoặc thậm chí ngất xỉu giữa dòng người đông đúc. Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là uống từng ngụm nước nhỏ thường xuyên, nghỉ ngắn 5–10 phút mỗi 30–45 phút dưới bóng râm, kết hợp các động tác nhỏ như nhón gót, chuyển trọng lượng hoặc co ngón chân để tránh máu ứ đọng ở chân.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đặc biệt cẩn trọng. Trẻ nên được gắn thẻ liên lạc, tránh để nắng trực tiếp, và luôn được nhắc uống nước. Người lớn tuổi có thể tụt huyết áp nhanh khi đứng lâu nên cần có người đi cùng, mang đầy đủ thuốc. Người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước sự kiện và mang theo thuốc đặc trị.

Say nắng hay sốc nhiệt có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí đúng cách. Dấu hiệu cảnh báo gồm da nóng đỏ khô, lú lẫn, thậm chí bất tỉnh. Trong tình huống này, việc đầu tiên là gọi cấp cứu 115, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi mát và làm mát cơ thể bằng khăn ướt, chườm đá vào nách, bẹn, cổ. Tuyệt đối không cho uống nước nếu nạn nhân mất ý thức.

Trường hợp ngất xỉu nhẹ thường đi kèm với chóng mặt, da tái, đổ mồ hôi và mất ý thức ngắn. Hãy đỡ nạn nhân nằm xuống, kê cao chân 30 cm, nới lỏng quần áo và để nghỉ ngơi đến khi hồi phục. Nếu bất tỉnh kéo dài hơn 2 phút, xuất hiện co giật, đau ngực hoặc có va đập chấn thương, cần cấp cứu ngay lập tức.

Khi tham gia đám đông lớn, việc ghi nhớ lối thoát hiểm, điểm mốc dễ nhận biết là rất cần thiết. Tránh đứng gần rào chắn hay khu vực cổng hẹp vì dễ trở thành điểm "nút cổ chai" khi có biến. Nếu không khí trở nên quá chật chội, hãy tìm cách lùi ra rìa và di chuyển theo đường chéo để thoát khỏi dòng người.

Bạn luôn giữ tư thế thăng bằng với hai chân rộng bằng vai, đầu gối hơi chùng và hai tay trước ngực theo tư thế võ sĩ để tạo khoảng thở và bảo vệ cơ thể. Nếu bị ngã mà không thể đứng dậy ngay, hãy cuộn tròn theo tư thế bào thai, dùng tay che đầu và gáy, bình tĩnh chờ trợ giúp. Đừng la hét hay chạy loạn – điều này chỉ khiến tình hình thêm hỗn loạn.