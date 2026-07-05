Bác sĩ cảnh báo: Một thói quen ngồi khiến thận tổn thương từng ngày

Nghiên cứu trên gần một triệu người đã đưa ra kết luận khá bất ngờ về thói quen ngồi quá lâu có thể làm tăng 26% nguy cơ mắc bệnh thận.

Một nghiên cứu mới tổng hợp dữ liệu từ gần một triệu người trưởng thành cho thấy, việc ngồi quá lâu không chỉ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm mà còn liên quan đến sự suy giảm chức năng thận. Đáng chú ý, những người dành nhiều thời gian ngồi trong lúc nghỉ ngơi có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn tới 26%.

Thông tin được bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Hung Yung-hsiang) - Trung Quốc chia sẻ khi phân tích những tác hại của lối sống ít vận động - một thói quen ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.

Theo bác sĩ Hồng, các trường hợp thanh niên đột tử sau nhiều giờ liên tục chơi game tại quán internet đã nhiều lần được ghi nhận. Một trong những nguyên nhân có thể là huyết khối tĩnh mạch sâu hình thành do ngồi bất động quá lâu.

Ảnh minh họa.

Ông giải thích, khi ngồi trong thời gian dài, máu dễ bị ứ đọng ở tĩnh mạch chân, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành. Nếu cục máu đông bong ra và di chuyển lên phổi, nó có thể gây thuyên tắc phổi - tình trạng cấp cứu có nguy cơ tử vong cao. Hiện tượng này còn được y học gọi là "hội chứng hạng phổ thông" (Economy Class Syndrome), thường gặp ở những người phải ngồi nhiều giờ liên tục trên các chuyến bay đường dài.

Không chỉ làm tăng nguy cơ huyết khối, việc ngồi lâu còn có thể âm thầm gây tổn thương thận.

Bác sĩ Hồng dẫn lại một tổng quan hệ thống và phân tích gộp được công bố trên tạp chí International Urology and Nephrology năm 2025. Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ gần một triệu người trưởng thành cho thấy, những người có lối sống ít vận động có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn 15% so với nhóm hoạt động thể chất thường xuyên.

Đáng chú ý, ở những người dành nhiều thời gian ngồi trong các hoạt động giải trí hoặc lúc rảnh rỗi, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tăng tới 26%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc ngồi quá lâu có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, đồng thời thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính, kháng insulin và rối loạn chức năng nội mạc mạch máu. Những cơ chế này góp phần đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận và làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn.

Theo TVBS



