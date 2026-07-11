Bác sĩ cảnh báo: 4 DẤU HIỆU cơ thể đang suy kiệt, nhất là với đàn ông hút thuốc lâu năm nhưng vô tình bỏ qua

Nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, cơ thể có thể đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc hút thuốc trong nhiều năm.

Hút thuốc lá không chỉ làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi hay bệnh tim mạch mà còn khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương theo thời gian.

Điều đáng nói là những tổn thương này thường diễn ra âm thầm, khiến nhiều người không nhận ra cho đến khi sức khỏe suy giảm rõ rệt.

Nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cơ thể cảnh báo sức khoẻ đang gặp vấn đề

Theo các chuyên gia, nếu hút thuốc trong nhiều năm và thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, bạn tuyệt đối không nên chủ quan.

1. Khó thở, ho kéo dài

Phổi là cơ quan chịu tác động trực tiếp từ khói thuốc lá nên cũng là nơi xuất hiện các dấu hiệu bất thường đầu tiên.

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy hụt hơi khi leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc chỉ vận động nhẹ đã phải dừng lại để lấy hơi, đây có thể là dấu hiệu chức năng phổi đang suy giảm.

Các chất độc trong khói thuốc có thể làm tổn thương phế nang, nơi diễn ra quá trình trao đổi oxy khiến lượng oxy cung cấp cho cơ thể giảm dần.

Ban đầu, tình trạng khó thở chỉ xuất hiện khi gắng sức. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hút thuốc, triệu chứng có thể tiến triển nặng hơn, thậm chí xuất hiện ngay cả khi đi bộ trên đường bằng hoặc lúc nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, những cơn ho kéo dài, đặc biệt là ho nhiều vào buổi sáng kèm theo đờm, cũng là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Khói thuốc liên tục kích thích niêm mạc đường hô hấp, gây viêm mạn tính và làm suy giảm khả năng làm sạch của phổi. Chính vì vậy, nhiều người hút thuốc dù đã uống thuốc giảm ho vẫn không cải thiện đáng kể.

2. Nhịp tim bất thường, tay chân thường xuyên lạnh

Không chỉ ảnh hưởng đến phổi, thuốc lá còn làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Nếu thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc có cảm giác nhịp tim không đều, bạn không nên chủ quan.

Nicotine trong thuốc lá có thể làm co mạch máu, khiến tim phải hoạt động mạnh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Theo thời gian, điều này làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim cũng như nhiều bệnh lý tim mạch khác.

Một biểu hiện khác dễ bị bỏ qua là tay chân luôn lạnh, ngay cả khi thời tiết không lạnh. Nguyên nhân là nicotine khiến các mạch máu ngoại vi co lại, làm giảm lưu lượng máu đến các đầu chi.

Nếu kéo dài, người bệnh không chỉ cảm thấy lạnh mà còn có thể xuất hiện tê bì, đau nhức hoặc thay đổi màu sắc da ở bàn tay, bàn chân.

3. Dễ ốm, vết thương lâu lành

Khói thuốc lá cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Nếu bạn thường xuyên bị cảm cúm, viêm họng hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hơn những người xung quanh, đồng thời mỗi lần mắc bệnh đều mất nhiều thời gian mới hồi phục, đó có thể là dấu hiệu hệ miễn dịch đang suy giảm.

Các chuyên gia cho biết, những chất độc trong khói thuốc có thể làm giảm hoạt động của các tế bào miễn dịch và phá vỡ hàng rào bảo vệ của đường hô hấp, tạo điều kiện để virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập.

Ngoài ra, việc các vết trầy xước hay vết cắt nhỏ mất nhiều thời gian để liền da cũng là một tín hiệu đáng lưu ý.

Hút thuốc làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng được vận chuyển đến vùng tổn thương, khiến quá trình tái tạo mô diễn ra chậm hơn bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ hình thành các vết thương mạn tính cũng tăng lên.

4. Khó tập trung, ngủ không sâu giấc

Ít ai biết rằng hút thuốc lâu năm còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.

Nếu thường xuyên cảm thấy đầu óc mơ màng, khó tập trung, giảm khả năng ghi nhớ hoặc làm việc không còn minh mẫn như trước, nguyên nhân có thể liên quan đến việc não không được cung cấp đủ oxy.

Carbon monoxide trong khói thuốc cạnh tranh với oxy khi gắn vào hồng cầu, làm giảm lượng oxy vận chuyển đến các tế bào não.

Bên cạnh đó, nhiều người hút thuốc còn gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên thức giấc giữa đêm hoặc tỉnh dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi. Các chất kích thích trong thuốc lá có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến giấc ngủ sâu.

Khi chất lượng giấc ngủ giảm, cơ thể khó phục hồi sau một ngày làm việc, khiến cảm giác mệt mỏi và thiếu năng lượng kéo dài.

Theo các bác sĩ, những dấu hiệu trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh nghiêm trọng, bởi chúng cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác.

Tuy nhiên, nếu bạn hút thuốc lá trong thời gian dài và các triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc ngày càng nặng hơn, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bỏ thuốc lá vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá. Sau khi ngừng hút thuốc, chức năng hô hấp, tuần hoàn và hệ miễn dịch có thể cải thiện dần theo thời gian.

Việc lắng nghe những thay đổi của cơ thể và can thiệp sớm sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng trong tương lai.

Nguồn: Bohe, Sina