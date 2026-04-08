Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xuyên đêm cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

Ngày 8-4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu xuyên đêm để cứu 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực xảy ra tại Lâm Đồng.

BS Nguyễn Xuân Bách, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy đang thăm khám cho bệnh nhân N.T.H, sau phẫu thuật.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 6-4, bệnh nhân Đ.V.A (30 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) được chuyển đến trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy bệnh nhân bị gãy hở mất đoạn xương 1/3 dưới xương cánh tay phải, gãy liên lồi cầu xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải, gãy kín xương vai phải, gãy xương sườn 11,12 phải, chấn thượng thận phải độ III…

Hiện 2 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 7-4, bệnh nhân N.T.H (19 tuổi, ngụ Lâm Đồng) được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tích cực thở oxy, truyền máu...

Đánh giá kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương phức tạp gồm gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi phải, gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái và gãy kín 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi phải lượng ít.

Trước tình trạng nguy kịch của 2 bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp nhiều liên chuyên khoa để cùng hội chẩn khẩn, lên phương án cứu người.

Hai bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca mổ xuyên đêm kéo dài hơn 8 giờ thì hoàn tất và chuyển về hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

BSCKII Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh -Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện bệnh nhân A. được chuyển lên Khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt.

Bệnh nhân được theo dõi sát để tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan thần kinh.

Riêng bệnh nhân H. sau phẫu thuật được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

BS Nguyễn Xuân Bách, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân H. có cải thiện hơn, huyết áp ổn định nhưng vẫn còn lơ mơ, nặng.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục thở máy, đồng thời được theo dõi sát sau phẫu thuật.