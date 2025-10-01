Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác!

Nếu phải kể ra những gương mặt mỹ nhân kín tiếng nhưng khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” vì độ sang chảnh, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Tăng Mỹ Hàn (nickname Babyboo, SN 2003). Ngoài sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp, Tăng Mỹ Hàn còn được nhiều người biết đến hơn là bạn gái của HIEUTHUHAI. Mặc dù cả hai chưa từng xác nhận hay công khai chuyện tình cảm nhưng qua loạt hint hẹn hò rầm rộ thì ai cũng khẳng định đây là một cặp trai tài, gái sắc.

Chính vì vậy mà không xuất thân từ showbiz cũng không hoạt động nghệ thuật, Tăng Mỹ Hàn vẫn sở hữu lượng người theo dõi “khủng” hơn 876k follow trên Instagram. Ngắm loạt ảnh mà người đẹp 2k3 đăng tải trên MXH, ai cũng phải ngưỡng mộ với cuộc sống của cô nàng.

Tăng Mỹ Hàn

Dù vẫn đang là sinh viên đại học nhưng Tăng Mỹ Hàn khiến dân tình chú ý bởi outfit đời thường không chỉ đẹp mà còn toát lên vibe tiểu thư. Trong một story mới đây, cô nàng diện một bộ trang phục đơn giản nhưng lại đeo thêm chiếc túi Chanel khiến ai cũng phải tấm tắc về độ giàu có.

Dân tình trầm trồ với những lần Tăng Mỹ Hàn khoe túi hàng hiệu

Được biết, gia thế của Tăng Mỹ Hàn không phải dạng vừa. Nhiều nguồn tin cho rằng cô sinh ra trong gia đình giàu có, có điều kiện tinh tế vững chắc. Cô theo học trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên bản thân Tăng Mỹ Hàn cũng đang theo đuổi công việc KOL, người mẫu ảnh. Cô nhận được nhiều lời mời làm mẫu, quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng. Do đó nhiều người dự đoán thu nhập của Tăng Mỹ Hàn cũng khá ổn định.

Điều này lý giải vì sao ngay cả khi không hoạt động nghệ thuật, không tham gia giải trí, Mỹ Hàn vẫn có một cuộc sống dư dả, thoải mái. Người ta vẫn thường nói, “giàu từ trong trứng nước” và Mỹ Hàn chính là ví dụ điển hình.

Mỹ nhân 2k3 thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, check-in nhà hàng sang chảnh

Tăng Mỹ Hàn là người rất kín tiếng. Cô không thường chia sẻ về đời sống cá nhân hay chuyện tình cảm của mình. Hình ảnh đời thường sang chảnh của cô trên MXH thu hút lượng lớn người quan tâm, cho rằng dù có nhiều ồn ào vây quanh song gu của cô vẫn là một thứ gì đó khiến người ta "không thể không quan tâm".

Cuộc sống của Tăng Mỹ Hàn khiến nhiều người chú ý

Tổng hợp