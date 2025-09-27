3 mỹ nhân phòng gym Việt có "vòng 3 dài hơn mét", "bà cố nội" của sexy!

Trong những năm gần đây, trào lưu tập gym, yoga và sống lành mạnh ngày càng phổ biến... cùng với đó, nhiều hot girl không chỉ gây chú ý bởi gương mặt xinh đẹp mà còn sở hữu body cực chuẩn, đặc biệt là vòng 3 nảy nở, săn chắc.

Trên mạng xã hội, không ít gương mặt nổi lên nhờ "siêu vòng 3", trở thành biểu tượng gợi cảm mới. Cụm từ "hot girl trùm vòng 3" ra đời như một cách ví von dí dỏm, nhưng cũng là sự công nhận cho nỗ lực rèn luyện hình thể.

Trương Võ Huyền Trân - Hot girl vòng 3 "hơn mét"

Cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là Trương Võ Huyền Trân. Với số đo ba vòng 84-63-103 cm, vòng 3 chạm mốc 103 cm giúp cô trở thành một trong những hot girl có hình thể "khủng" nhất hiện nay.

Trương Võ Huyền Trân thường xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ

Huyền Trân thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện tại phòng gym, khoe dáng trong những bộ đồ ôm sát hoặc bikini gợi cảm. Không ít lần, cô được cư dân mạng gọi vui là "Nicki Minaj phiên bản Việt" vì vòng 3 ngoại cỡ. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở Huyền Trân là sự cân đối: vòng 3 lớn nhưng eo vẫn nhỏ gọn, tạo nên thân hình đồng hồ cát đúng chuẩn.

Nhờ đó, trang cá nhân của cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, trở thành gương mặt đại diện cho phong trào sống khỏe, tập luyện chăm chỉ.

Cô sở hữu vóc dáng nóng bỏng vạn người mê

Nguyễn Kim Nguyên - "Cô Kim siêu vòng 3" của Việt Nam

Nếu Huyền Trân gây chú ý vì số đo chuẩn chỉnh, thì Nguyễn Kim Nguyên lại nổi tiếng nhờ vòng 3 dao động từ 96 đến 101 cm. Báo chí từng gọi cô là "Cô Kim siêu vòng 3", ám chỉ sự so sánh với Kim Kardashian, biểu tượng sexy của Hollywood.

Kim Nguyên vốn xuất thân là một gymer và fitness model. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ chế độ tập mông, squat và ăn uống khoa học, thu hút đông đảo bạn trẻ học theo. Không chỉ dừng lại ở việc khoe dáng, cô còn truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ muốn thay đổi vóc dáng bằng tập luyện thay vì can thiệp dao kéo.

"Cô Kim" hiện đang là huấn luyện viên thể hình

Phùng Phương Thúy (Ted Roxy) - Vòng 3 hơn 106 cm

Trong danh sách hot girl vòng 3 khủng, không thể bỏ qua Phùng Phương Thúy, thường được biết đến với nickname Ted Roxy. Sở hữu vòng 3 từng được đo lên tới 106 cm, cô trở thành một trong những gương mặt có số đo "khủng" nhất cộng đồng fitness Việt.

Phùng Phương Thúy, thường được biết đến với nickname Ted Roxy

Ted Roxy xây dựng hình ảnh gắn liền với thể hình và phong cách quyến rũ. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh bikini hoặc đồ tập ôm sát, khoe triệt để lợi thế vòng 3. Với chiều cao cân đối và cơ thể săn chắc, Phương Thúy không chỉ nổi bật ở Việt Nam mà còn được nhiều fan quốc tế biết đến qua các trang cộng đồng về fitness.

Điều đáng nói, Phương Thúy luôn nhấn mạnh vòng 3 khủng của mình là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, kiên nhẫn nhiều năm. Chính vì vậy, cô được xem như hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi fitness chuyên nghiệp.

Vòng 3 khủng là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, kiên nhẫn nhiều năm của cô

Phương Trang - Hot girl phòng gym đầy năng lượng

Khác với những người đẹp trên thiên về hình ảnh gợi cảm, Phương Trang lại xây dựng thương hiệu bằng sự trẻ trung, năng lượng. Với số đo 90-62-96, vòng 3 đạt khoảng 96 cm, cô được coi là một trong những hot gymer có body cân đối và cuốn hút.

Phương Trang thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện, hướng dẫn squat, hip thrust trên mạng xã hội. Nhờ sự thân thiện, vui vẻ, cô nhanh chóng có lượng fan đông đảo, đặc biệt là nữ giới muốn cải thiện vóc dáng.

Phương Trang sở hữu body "xịn đét"

Điểm đặc biệt của Phương Trang là cô không quá tập trung khoe hình thể trong các bộ ảnh gợi cảm, mà thiên về phong cách năng động, khỏe khoắn. Điều đó giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi, dễ truyền cảm hứng hơn với cộng đồng.

Không thể phủ nhận rằng, trong thời đại mạng xã hội, vòng 3 căng tròn, săn chắc không chỉ mang lại vẻ đẹp gợi cảm mà còn thể hiện sự khỏe mạnh, chăm chỉ luyện tập. Nếu trước đây, phụ nữ chỉ cần eo nhỏ, da trắng, dáng mảnh mai thì nay, body đầy đặn, vòng 3 nở nang mới được xem là quyến rũ và hiện đại. Đây là lý do khiến họ không chỉ thu hút sự chú ý của nam giới, mà còn được nhiều chị em ngưỡng mộ, học theo.