Có “vốn trời cho”, Tần Lam cũng phải làm điều này ở tuổi trung niên để sống trọn đời sung sướng

Tần Lam (sinh năm 1979, tại Trung Quốc) nổi tiếng với vai trò diễn viên, được truyền thông xứ tỷ dân ca ngợi là "quốc sắc thiên hương”, “nữ thần không tuổi” với nhan sắc U50 mà như U20, theo HK01. Cô được xếp vào hàng mỹ nhân duy trì được nhan sắc lẫn khí chất trong suốt hơn 25 năm hoạt động trong showbiz Hoa ngữ.

Tần Lam được khán giả yêu thích nhiều hơn qua vai diễn "Phú Sát Hoàng Hậu" trong bộ phim "Diên Hi Công Lược.

Nhan sắc U50 cỡ này.

Truyền thông Trung Quốc cho biết vẻ ngoài của Tần Lam không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất, thần thái của một mỹ nhân hàng đầu. “Cứ như vốn trời cho hiếm có”, tờ Sohu bình luận trong bài viết “Người không biết thời gian, tuổi tác là gì”.

Khi còn học trung học, Tần Lam đã nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, thường được các studio địa phương mời làm mẫu ảnh quảng cáo. Lên đại học, Tần Lam tiếp tục nổi bật, rồi từng bước tiến vào làng giải trí, dần trở thành “nữ thần không tuổi”, “quốc sắc thiên hương” trong mắt công chúng.

Nhưng nhan sắc dù rực rỡ đến đâu cũng khó chống lại dấu vết thời gian. Ở tuổi trung niên, Tần Lam cũng phải học cách quản lý cơ thể, duy trì phong thái bằng những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ từ giữ lưng thẳng khi đi đứng, ngồi, đến việc ăn uống chậm rãi, nhai kỹ…

Top 1 những bóng lưng, bờ vai không thể đẹp hơn.

Giữ lưng thẳng khi đi, đứng, ngồi. Điều tưởng đơn giản nhưng liên tục xuất hiện trong mô tả hình ảnh công chúng chụp cô: đứng thẳng lưng, vai thả tự nhiên, bước đi chậm rãi toát ra vẻ tự tin và sang trọng.

Về nhân tướng, tư thế thẳng lưng được xem là biểu hiện của khí sắc tốt, quyết đoán và dễ thu hút quan thiện cảm, người có dáng thế “tĩnh mà có lực” thường được nhìn nhận là người có hậu vận ổn.

Nhai chậm, nhai kỹ khi ăn - ăn tướng có “tĩnh”. Trong các chia sẻ về chế độ ăn, Tần Lam nói cô ăn tới khoảng 70% no, chú trọng nhai kỹ và ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu chất chống oxy hoá. Thói quen này vừa bảo vệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc hàm mặt (giữ được độ săn chắc, tránh sụp cơ), trong nhân tướng học, “ăn tướng” đo được phần nào thái độ tiết chế, biết hưởng thụ có chừng mực, là nét của người “phúc tướng”.

Mặt mộc Tần Lam.

Tần Lam cao 1m65, sở hữu vóc dáng cân đối với eo nhỏ, vòng một và vòng ba nảy nở, đúng chuẩn “đồng hồ cát” mà nhiều phụ nữ ao ước. Nhờ chế độ ăn kiêng khoa học kết hợp tập luyện, cô giữ cân nặng ổn định quanh mức 45kg, vòng eo chỉ 59cm - con số giúp tỷ lệ eo - hông khó ai mà có được.

Trong quan niệm nhân tướng học phương Đông, tỷ lệ cơ thể cân xứng, đặc biệt là eo nhỏ, hông đầy, được coi là “tướng phúc”. Nó không chỉ tượng trưng cho sức khỏe mà còn là dấu hiệu của cuộc đời ổn định, dễ hưởng phúc về sau.

Tỷ lệ eo - hông của cô trong khung hình cắt từ bộ phim "Cô ấy tỏa sáng" vào năm 2023 từng gây "sốt".

Một số hình ảnh dạo này của Tần Lam.

Chưa dừng lại ở đó, làn da mịn màng không tuổi cũng là yếu tố được nhắc đến nhiều. Ở góc độ nhân tướng học, làn da căng sáng, ít khuyết điểm là biểu hiện của khí huyết lưu thông, cơ thể khỏe mạnh và vận trình thuận lợi. Chính vì thế, việc chăm sóc da không chỉ đơn thuần là làm đẹp, mà còn là cách Tần Lam duy trì sự tự tin, nuôi dưỡng khí chất từ bên trong.

Ở Tần Lam, công chúng nhìn thấy sự cộng hưởng giữa nhan sắc bẩm sinh và ý thức rèn luyện, để rồi ở tuổi trung niên, cô không chỉ giữ được vẻ ngoài lộng lẫy mà còn sống trong khí chất tự tin, thảnh thơi và viên mãn.