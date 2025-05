Bà xã Jang Dong Gun bất ngờ thừa nhận vợ chồng không có điểm chung, nguyên nhân của scandal ngoại tình rúng động năm xưa là đây?

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Go So Young đã mở kênh YouTube cá nhân và thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Trong vlog mới, minh tinh xứ Hàn gây bất ngờ khi thú nhận cô gần như không có điểm chung với ông xã Jang Dong Gun.

Khi ăn uống cùng nhân viên, Go So Young nói: "Tôi chưa bao giờ ăn kiêng, tôi chưa bao giờ bỏ 1 bữa ăn nào trong đời". Tuy nhiên Jang Dong Gun lại khác. Go So Young nói tiếp: "Ví dụ khi chúng tôi đi chụp hình quảng cáo, chồng tôi không ăn gì cả. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi sẽ mặc quần áo bó sát với cái bụng nhô ra và nói 'Làm ơn hãy chỉnh sửa lại bằng Photoshop'".

Go So Young bất ngờ thú nhận cô gần như không có điểm chung với ông xã Jang Dong Gun.

Nữ diễn viên xứ Hàn cũng nói về MBTI của mình, nói rằng cô có tính cách loại T. "Chồng tôi, Jang Dong Gun lại là loại F. Thành thật mà nói, chúng tôi không có điểm chung nào cả" - Go So Young thừa nhận.

"Chúng tôi cũng cãi nhau suốt về rượu. Chồng tôi nói anh ấy là người uống rượu, nhưng tôi nói không phải vì anh ấy không uống rượu ở nhà. Khi chồng tôi mở 1 chai rượu ở nhà, anh ấy luôn bảo tôi nhấp 1 ngụm, nhưng tôi không bao giờ làm như vậy. Tôi nghe nói rằng đàn ông thường muốn cảm thấy được kết nối về mặt cảm xúc - nhưng điều đó trở nên mệt mỏi khi xảy ra quá thường xuyên" - Go So Young tiếp tục.

Đôi vợ chồng nổi tiếng thường xuyên cãi nhau vì rượu

Những chia sẻ của bà xã Jang Dong Gun khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Thậm chí nhiều người còn "đào" lại chuyện cũ, cho rằng việc vợ chồng Jang Dong Gun không hòa hợp có thể là nguyên nhân khiến tài tử này gây ra scandal "săn gái" ầm ĩ 1 thời. Vào tháng 1/2020, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin rò rỉ từ một cuộc trò chuyện riêng tư giữa Jang Dong Gun và bạn thân – nam diễn viên Joo Jin Mo. Cuộc trò chuyện này bị hacker đánh cắp và phát tán, hé lộ việc cả 2 từng thảo luận về việc “săn gái” trong lúc đã kết hôn.



Trong các tin nhắn, Jang Dong Gun bị tố đã bàn bạc chọn lựa các cô gái trẻ, trong đó có đề cập đến việc gặp gỡ những người đẹp không liên quan đến giới giải trí. Điều này gây sốc bởi từ trước đến nay, Jang Dong Gun luôn được biết đến là một trong những tài tử mẫu mực, yêu vợ thương con và có đời sống cá nhân kín tiếng, không scandal.

Scandal khiến hình ảnh của Jang Dong Gun sụp đổ trong mắt công chúng. Nhiều người cảm thấy bị phản bội vì trước đó anh luôn thể hiện là người chồng mẫu mực, bên cạnh Go So Young – vợ anh, một minh tinh nổi tiếng. Cư dân mạng chỉ trích gay gắt hành vi của anh, cho rằng đó là sự phản bội không thể tha thứ.

Jang Dong Gun bị rò rỉ tin nhắn "săn gái" cùng bạn thân vào năm 2020

Tuy nhiên, Jang Dong Gun và công ty quản lý không đưa ra lời phủ nhận hay xác nhận rõ ràng, chỉ giữ im lặng trước truyền thông. Go So Young cũng không phát biểu công khai về vụ việc. Dù chịu áp lực lớn từ dư luận, Jang Dong Gun và Go So Young đã chọn cách giữ im lặng và cùng nhau vượt qua sóng gió. Cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống gia đình, không có thông tin về ly hôn hay rạn nứt. Go So Young được cho là đã vì các con mà chọn cách tha thứ, đồng thời giữ hình ảnh ổn định cho gia đình.

Sau scandal, Jang Dong Gun rút lui khỏi làng giải trí một thời gian, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Anh cũng không nhận dự án mới, và gần như “ở ẩn” để tập trung cho gia đình. Go So Young, người được khen ngợi vì sự điềm tĩnh và bản lĩnh, tiếp tục các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, đồng thời duy trì hình ảnh cá nhân một cách khéo léo. Dù scandal khiến danh tiếng Jang Dong Gun không thể trở lại như xưa, nhưng việc gia đình anh không tan vỡ được xem là một minh chứng cho nỗ lực hàn gắn và bảo vệ tổ ấm.

Vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young cố hàn gắn gia đình sau biến cố

Nguồn: Allkpop