Con gái 10 tuổi của Jang Dong Gun: Sở hữu diện mạo lai giữa bố và mẹ, trưởng thành trong nền giáo dục nghiêm khắc

Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những đôi vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn suốt nhiều năm qua. Ngoài việc biết cách giữ gìn hạnh phúc, cặp đôi còn gây chú ý với phương thức giáo dục con cái tuyệt vời.

Nếu như con trai Jang Dong Gun gây ấn tượng với chiều cao khủng cùng ngoại hình nổi bật không thua kém bố, thì con gái nam tài tử cũng không ngoại lệ. Mới 10 tuổi, nhưng con gái vợ chồng Jang Dong Gun đã sở hữu đôi chân dài thẳng tắp cùng chiều cao ấn tượng.

Con gái Jang Dong Gun được dự đoán sẽ sớm thành mỹ nhân trong tương lai

Ngoại hình được dự đoán thành mỹ nhân

Chào đời năm 2014, con gái Jang Dong Gun - Go So Young tên Yoon Sul. Ngay khi vừa sinh ra, con gái nam tài tử "Phẩm chất quý ông" đã ngay lập tức trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Bởi lẽ là nhóc tì của hai nghệ sĩ sở hữu ngoại hình cực phẩm nhất nhì showbiz xứ Hàn, nên công chúng vô cùng tò mò về diện mạo cô bé.

Tuy nhiên, do không muốn cuộc sống của con gái bị ảnh hưởng, nên vợ chồng Jang Dong Gun gần như không để lộ diện mạo cô bé. Mỗi khi chụp hình hay đi ra ngoài, Go So Young đều che chắn cho con gái rất kỹ. Những lần hiếm hoi xuất hiện, con gái Jang Dong Gun chỉ để lộ một phần góc nghiêng.

Góc nghiêng của con gái Jang Dong Gun từng gây sốt mạng xã hội

Dù vậy, ngoại hình con gái Jang Dong Gun vẫn nhận "mưa lời khen" nhờ đường nét xinh xắn. Nhiều netizen thậm chí còn dự đoán rằng, trong tương lai không xa ái nữ nhà Jang Dong Gun sẽ trở thành một mỹ nhân "vạn người mê" và là nhân tố mạnh nếu muốn bước chân vào ngành giải trí.

Nếu như con trai Jang Dong Gun được tiết lộ là sở hữu vẻ ngoài như khuôn đúc với mẹ, thì con gái lại là sự hòa quyện giữa cả bố và mẹ. Cụ thể, khi tham gia một chương trình talkshow, Go So Young tiết lộ rằng: "Vẻ ngoài Yoon Sul là sự kết hợp giữa cả bố con bé và tôi".

Bà xã Jang Dong Gun cũng cho biết, hiện tại dù mới 10 tuổi nhưng con gái đã chú ý và quan tâm rất nhiều tới vẻ bề ngoài: "Con gái tôi 10 tuổi, con bé rất yêu thích các thần tượng và trang điểm còn giỏi hơn tôi rất nhiều". Go So Young nói rằng, mỗi khi muốn cập nhật phong cách trang điểm mới, cô đều phải đưa con gái đi cùng, vì nhóc tì biết tất cả mọi thứ.

Hưởng sự giáo dục "cương nhu" kết hợp

Vừa qua, Go So Young đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cô cùng con gái làm tình nguyện viên tại một khu đất. "Thật vui khi có một cô con gái tuyệt vời và những người bạn sẵn sàng làm điều tốt đẹp cùng nhau. Ngày 22/4 là Ngày Trái đất", bà xã Jang Dong Gun chia sẻ.

Trong hình, con gái Go So Young được mẹ che chắn kỹ lưỡng với mũ rộng vành và khẩu trang kín mít. Hành động tốt đẹp của hai mẹ con Go So Young nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Theo bà xã Jang Dong Gun, con gái từ nhỏ tới lớn đã thường xuyên quan tâm tới các hoạt động cộng đồng. Mỗi lần mẹ tham gia hoạt động tình nguyện xã hội, con gái Jang Dong Gun đều xin theo cùng. Mới 10 tuổi nhưng có thể thấy, con gái Jang Dong Gun đã vô cùng ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện.

Go So Young đưa con gái đi hoạt động tình nguyện

Điều này được cho là hình thành từ cách giáo dục "cương nhu" kết hợp. Theo Go So Young, bản thân cô đã làm nội trợ được 10 năm: "Chồng tôi rất hiền lành và thường không nổi giận. Tuy nhiên khi anh ấy giận thì thực sự rất đáng sợ. Có lần anh ấy tức giận tới mức tôi cảm thấy anh ấy có thể cho con gái 'no đòn'. Sợ hãi trước điều đó, tôi nhanh chóng chạy đến và nói 'để em nói chuyện'", Go So Young tiết lộ.

Thế nhưng, Jang Dong Gun lại có phản ứng khá bình thản trước hành động của vợ. Go So Young chia sẻ: "Chồng tôi đã nói 'nghĩ kỹ nhé. Anh chưa bao giờ đánh đón các con, còn em thì sao?'. Lúc này tôi mới nhớ ra bản thân mới là người làm điều đó nhiều hơn chồng. Tôi cũng tự hỏi làm thế nào để có thể nuôi dạy con nên người mà không dùng đến đòn roi. Tôi thực sự không muốn đánh các con.

Thế nhưng cuối cùng thì điều đó cũng diễn ra khá nhiều lần. Tuy nhiên, tôi cho rằng khi muốn nuôi dạy các bé thì không thể không làm vậy. Dù sao tôi cũng muốn nuôi các bé trở thành những con người mạnh mẽ về mặt tinh thần. Nhưng tôi cũng không biết liệu mình có đang làm đúng không nữa".

Tuy vậy, cách giáo dục con của Go So Young cũng nhận được lời khen từ các đàn em. Cụ thể, nữ diễn viên Kim Jung Eun từng nhận xét rằng: "Chị Go So Young thực sự là người rất thông minh. Chị ấy vừa chăm sóc con cái tốt vừa giữ gìn nhà cửa sạch sẽ".

Cuộc sống hàng ngày của bà xã Jang Dong Gun với các con cũng diễn ra rất đơn giản. Người đẹp sẽ dậy sớm buộc tóc cho con gái rồi đưa các bé tới trường. Không chỉ vậy, Go So Young còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại trường của các con. Thậm chí, Go So Young còn không ngại khi thoải mái giao lưu cùng các phụ huynh tại trường bất chấp việc bản thân là ngôi sao.

Nếu như Go So Young đảm nhận việc học hành của các con, thì Jang Dong Gun chịu trách nhiệm dạy các bé về lễ nghi và cách ứng xử. Jang Dong Gun từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, bản thân rất quan tâm tới việc giáo dục các con. Nam tài tử đã đọc rất nhiều sách và tra cứu thông tin trên mạng về các phương pháp giáo dục. Jang Dong Gun tiết lộ bản thân luôn muốn trở thành người cha mẫu mực trong mắt con cái.