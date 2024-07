Choáng váng chiều cao 1m82 của quý tử nhà Jang Dong Gun ở tuổi 14

Chiều 12/7, nữ minh tinh Go So Young đã gây sốt mạng xã hội xứ Hàn khi chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh từ chuyến du lịch cùng các thành viên trong gia đình. Chiêm ngưỡng khung hình Jang Dong Gun - Go So Young hạnh phúc bên 2 con, netizen không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt của cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz.



Đặc biệt hơn cả, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào chiều cao của quý tử nhà tài tử họ Jang ở tuổi 14. Không khó để nhận ra cậu bé Jun Hyeok đã cao vượt xa mẹ và đứng ngang bằng với bố 1m82. Trước ống kính, con trai Jang Dong Gun gây ấn tượng với đôi chân dài cùng bờ vai khá rộng. Nhìn từ phía sau, nhiều khán giả không nghĩ Jun Hyeok mới còn đang học cấp 2, bởi lẽ vóc dáng cậu bé trông khá giống 1 sinh viên đại học.

Go So Young "dội bom" Instagram với loạt ảnh được chụp trong chuyến du lịch của gia đình mới đây. Đáng chú ý, con trai nữ diễn viên gây sốt với chiều cao khủng trên 1m80 ở tuổi 14. Trong hình, không khó để nhận ra cậu bé đã đứng ngang bằng với ông bố tài tử cao 1m82

Quý tử nhà Jang Dong Gun - Go So Young khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng cao lớn khi còn đang học cấp 2. Với mức chiều cao này, cậu bé có thể tự tin ghi danh vào các câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền ở trường cấp 2 tại Hàn Quốc

Trước đó, vào hồi tháng 3, Jun Hyeok cũng chiếm sóng mạng xã hội nhờ vóc dáng nổi bật ở tuổi 14 trong lần lộ diện bên mẹ minh tinh. Cậu bé chiếm trọn sự chú ý với đôi chân dài, chiều cao vượt xa mẹ 1m67

Hồi đầu năm ngoái, Jun Hyeok còn thấp hơn Jang Dong Gun gần nửa cái đầu. Ấy thế mà chỉ sau 1 năm rưỡi, cậu bé đã nhổ giò và sắp sửa cao vượt cả ông bố tài tử

Hồi đầu năm nay khi xuất hiện ở 1 talkshow phát sóng trên YouTube, Go So Young đã có những chia sẻ đáng chú ý về ngoại hình của con trai. Theo bà xã Jang Dong Gun, ngoại trừ cân nặng cùng chiều cao thì mọi đường nét trên gương mặt quý tử đều được thừa hưởng từ cô: "Hồi trước tôi có cho Jun Hyeok xem bức ảnh lúc nhỏ của tôi. Và thằng bé lập tức nói ‘Đây là con ư?’. Theo thời gian, ngũ quan thằng bé dần lộ rõ. Gần đây thằng bé trở nên đẹp trai hơn rồi".

Những chia sẻ của nữ diễn viên về con trai 14 tuổi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Jang Dong Gun - Go So Young chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2010 sau đám cưới hoành tráng bậc nhất Kbiz. Con trai của cặp đôi chào đời vào tháng 10/2010. Thời điểm tổ chức hôn lễ, bà xã Jang Dong Gun đã mang thai được khoảng 4 - 5 tháng. Tới năm 2014, Jang Dong Gun - Go So Young tiếp tục chào đón cô con gái Yoon Seol.

Tờ Chosun Ilbo tiết lộ, Jang Dong Gun - Go So Young đầu tư rất mạnh mẽ cho việc học tập của 2 con. Ngay từ mẫu giáo, con của cặp đôi đình đám được theo học trường quốc tế có học phí khoảng 1,3 triệu won/tháng (tương đương 24 triệu đồng/tháng). Theo lời Go So Young, con gái cô thích cưỡi ngựa, còn con trai lại có niềm đam mê với bóng đá và bơi lội.

Jang Dong Gun gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X qua loạt phim đình đám 1 thời như Người Mẫu, Tình Yêu Trong Sáng, Phẩm Chất Quý Ông. Trong khi đó, minh tinh Go So Young nổi danh khắp xứ kim chi với tác phẩm có rating cao bậc nhất lịch sử phim Hàn Lòng Mẹ Biển Cả. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà cách đây 14 năm

Con gái Jang Dong Gun yêu thích cưỡi ngựa, trong khi con trai nam tài tử lại muốn gắn bó lâu dài với 2 bộ môn bóng đá và bơi lội

