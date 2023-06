Con gái vợ chồng tài tử Jang Dong Gun gây sốt nhờ 1 tấm ảnh chụp góc nghiêng

Tối 28/6, Koreaboo đưa tin con gái Yoon Seol của cặp đôi quyền lực Jang Dong Gun - Go So Young hiện gây sốt mạng xã hội xứ kim chi nhờ 1 khoảnh khắc. Theo đó, mới đây, minh tinh họ Go đã đăng tải lên Instagram cá nhân hình ảnh được chụp từ góc nghiêng của con gái 9 tuổi.

Dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhưng cô bé Yoon Seol vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả vì đường nét xinh xắn. Đúng là con gái của cặp tài tử và minh tinh nổi tiếng một thời với ngoại hình xuất chúng của làng điện ảnh Hàn. Nhiều netizen còn dự đoán, con gái Jang Dong Gun khi lớn lên sẽ trở thành 1 mỹ nhân.

Con gái Jang Dong Gun và Go So Young gây sốt với hình ảnh góc nghiêng. Được biết, tấm hình được chụp trong 1 chuyến du lịch ở nước ngoài của gia đình tài tử sinh năm 1972

Trước đó, không ít lần cặp đôi nổi tiếng đã chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ lên trang cá nhân. Cách đây 1 năm, con gái Jang Dong Gun từng gây chú ý nhờ sở hữu chiều cao nổi bật khi mới 8 tuổi

Yoon Seol có 1 người anh trai tên Jun Hyeok. Theo tờ Chosun Ilbo, Jang Dong Gun - Go So Young đã đầu tư rất mạnh mẽ cho việc học tập của 2 con. Ngay từ mẫu giáo, con của cặp đôi đình đám đã được theo học trường quốc tế có học phí khoảng 1,3 triệu won/tháng (tương đương 23,4 triệu đồng/tháng). Go So Young tiết lộ, con gái cô thích cưỡi ngựa, còn con trai cô có niềm đam mê với bóng đá và bơi lội.

Vợ chồng Jang Dong Gun rất quan tâm tới môi trường giáo dục của 2 con

Jang Dong Gun - Go So Young chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2010 bằng đám cưới hoành tráng bậc nhất Kbiz. Năm 2020, hôn nhân của cặp đôi đối mặt với sóng gió khi tài tử họ Jang vướng scandal săn gái trẻ. Sau đó, minh tinh Go So Young đã chọn cách tha thứ cho ông xã, cùng chồng vượt qua những tháng ngày giông bão.

Go So Young chấp nhận tha thứ cho chồng sau bê bối

Nguồn: Koreaboo