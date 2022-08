Tài tử Jang Dong Gun xuất hiện sau gần 3 năm "ở ẩn", cuộc sống ra sao ở tuổi 50?

Ngày 18/8, Jang Dong Gun bất ngờ cùng bà xã Go So Young tham dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên tài tử Phẩm Chất Quý Ông lộ hiện công khai trước công chúng kể từ khi vướng scandal lộ tin nhắn nhạy cảm vào năm 2020. Sau gần 3 năm "ở ẩn", Jang Dong Gun có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Anh được nhận xét gầy hơn trước đây và để tóc dài lãng tử.

Dù thời gian qua hạn chế hoạt động, nhưng tên tuổi của Jang Dong Gun vẫn có sức nóng nhất định. Sự xuất hiện của anh được nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, không ít khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của nam tài tử sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Jang Dong Gun lần đầu công khai xuất hiện bên bà xã sau gần 3 năm ở ẩn

Nam thần hàng đầu Hàn Quốc

Jang Dong Gun được mệnh danh là "nam thần của các nam thần". Không chỉ là "tượng đài" về diễn xuất, tài tử sinh năm 1972 còn hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành "người đàn ông trong mơ" của phái nữ từ ngoại hình xuất chúng đến sự nghiệp thành công rực rỡ.

Dù không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Jang Dong Gun lại bén duyên với nghiệp diễn từ sớm. Với khuôn mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng đẹp cùng phong thái công tử, nam diễn viên gây ấn tượng mạnh cho công chúng ngay từ bộ phim đầu tay Our Heaven. Khi đó, dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ nhưng anh đã nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Sở hữu ngoại hình xuất chúng cùng tài năng diễn xuất, Jang Dong Gun được mệnh danh là "nam thần của các nam thần"

Kể từ đây, con đường công danh của Jang Dong Gun rộng mở thênh thang. Năm 1997, danh tiếng của anh phủ sóng toàn châu Á với bộ phim kinh điển phim Anh Em Nhà Bác Sĩ. Đảm nhận vai bác sĩ ngoại khoa Kim Soo Hyung tài giỏi nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo, anh đoạt giải Diễn viên nổi tiếng nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 33 và Nam chính xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình MBC.

Từ năm 2001, Jang Dong Gun dồn toàn lực để phát triển mảng điện ảnh. Thành công của hàng loạt bom tấn như Friend, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood Of War, Typhoon… góp phần củng cố vị trí vững chắc của nam tài tử trên màn bạc.

Năm 2012, sau 12 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Jang Dong Gun bất ngờ đóng chính trong phim truyền hình Phẩm Chất Quý Ông. Bộ phim không chỉ gây sốt tại quê nhà mà còn phủ sóng rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á. Khi đó, tuy đã ở độ tuổi 40 nhưng Jang Dong Gun vẫn làm "say lòng" fan nữ bởi vẻ đẹp trai, lịch lãm và phong độ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jang Dong Gun trở thành ngôi sao giàu có và quyền lực bậc nhất trong showbiz Hàn

"Ở ẩn" gần 3 năm vì scandal, cuộc sống của Jang Dong Gun ra sao?

Ngoài vẻ đẹp cực phẩm và danh tiếng lẫy lừng, Jang Dong Gun còn từng được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Anh và bà xã Go So Young được xem là một trong những "cặp đôi vàng" của làng giải trí xứ kim chi bởi đều sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng, thành đạt và giàu có.

Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai từng là bạn thân hơn 10 năm. Ngày họ tổ chức hôn lễ, cả làng giải trí Hàn Quốc và châu Á hân hoan chúc mừng. Tổ ấm của cặp đôi càng thêm trọn vẹn khi họ lần lượt đón con trai, con gái chào đời.

Jang Dong Gun và bà xã Go So Young được xem là một trong những "cặp đôi vàng" của làng giải trí xứ kim chi bởi đều sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng, thành đạt và giàu có

Sau khi lập gia đình, Jang Dong Gun xây dựng hình ảnh quý ông chuẩn mực, nghệ sĩ tài năng và người chồng chung thủy. Cuộc sống của ngôi sao 50 tuổi có lẽ sẽ mãi hoàn hảo nếu scandal tin nhắn nhạy cảm giữa anh và Joo Jin Moo không nổ ra vào đầu 2020.

Vụ ồn ào này khiến danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ của Jang Dong Gun sụp đổ. Thời điểm đó, tài tử sinh năm 1972 không lên tiếng giải thích. Trong khi vợ anh khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân.

Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, Jang Dong Gun rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn. Vài năm qua, anh vắng mặt khỏi làng giải trí và không nhận lời tham gia bất kỳ dự án nào. Trên mạng xã hội, Go So Young thi thoảng chia sẻ về chồng như tiết lộ chuyện Jang Dong Gun chụp ảnh cho cô và các con, hay đăng ảnh gia đình bên bãi biển... Tuy vậy, tài tử họ Jang không để lộ mặt.

Trong thời gian "ở ẩn", Jang Dong Gun từng xuất hiện trong ảnh vợ đăng trên mạng xã hội nhưng không lộ mặt

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, vì scandal mối quan hệ giữa Jang Dong Gun và vợ từng có giai đoạn khá căng thẳng, nhưng cặp đôi vẫn chung sống và nỗ lực gìn giữ hôn nhân. Để sửa sai và bù đắp cho vợ con, những năm qua, tài tử Phẩm Chất Quý Ông tập trung vun vén cho cuộc sống gia đình, đồng hành cùng các con trưởng thành.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, Jang Dong Gun bắt đầu có động thái "rục rịch" trở lại showbiz. Tháng 4/2022, anh bất ngờ tái xuất với vị trí dẫn chương trình cho show truyền hình của đài TV Chosun có tên là Jang Dong Gun's Back to the Book mùa thứ 2. Đây là show truyền hình thực tế ghi lại hành trình Jang Dong Gun ghé thăm các hiệu sách uy tín ở châu Âu.

Vợ chồng Jang Dong Gun, Go So Young tụ họp với Kwon Sang Woo

Tài tử 50 tuổi làm khách mời giải Blue Dragon mùa đầu tiên

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, nam tài tử đảm nhận vai trò chủ hôn tại lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Giữa tháng 5/2022, anh và bà xã Go So Young tụ họp cùng Kwon Sang Woo. Khi đó, Jang Dong Gun có tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào sau khoảng thời gian khó khăn.

Vào tháng 7/2022, Jang Dong Gun làm khách mời cho giải Blue Dragon mùa đầu tiên. Khoảng 1 tháng sau lần xuất hiện đó, anh và bà xã Go So Young lại công khai sánh đôi trong sự kiện ngày 18/8.

Jang Dong Gun rạng rỡ bên vợ trong sự kiện gần đây

Điều đó cho thấy vợ chồng nam tài tử đã hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng hôn nhân, đồng thời Jang Dong Gun đã sẵn sàng để tái xuất. Theo truyền thông xứ kim chi, sắp tới, nam tài tử sẽ trở lại phim trường để quay tiếp phần 2 của bộ phim ăn khách Biên Niên Sử Arthdal.